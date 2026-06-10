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Khách Tây và chuyện ăn mít khi đến Việt Nam: Viết được thành tiểu thuyết 1.000 chương

S.A
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Thậm chí từ khóa liên quan đến loại quả này còn viral trên MXH.

Có những trải nghiệm quen thuộc đến mức người Việt gần như xem là điều hiển nhiên như ra vườn hái trái cây ăn tại chỗ, mua túi hoa quả gọt sẵn ở chợ và ăn được luôn vừa đi đường vừa nghe mùi mít chín thoang thoảng giữa mùa hè. Nhưng với nhiều khách du lịch nước ngoài, đặc biệt là khách Âu - Mỹ, tất cả đều là những trải nghiệm nhiệt đới cực kỳ mới lạ và đáng nhớ.

Thời gian gần đây, mạng xã hội xuất hiện nhiều video khách nước ngoài thử ăn mít khi du lịch Việt Nam thu hút sự chú ý. Khi tìm kiếm các cụm từ như “khách Tây ăn mít”, “trying jackfruit in Vietnam” (tạm dịch: thử ăn mít tại Việt Nam),... người xem sẽ thấy hàng loạt clip người nước nước ngoài ăn mít với nhiều biểu cảm. Người “wow” liên tục vì quá ngon, người bật cười vì mùi thơm quá mạnh mẽ, người lại ăn một múi rồi không dừng được nữa gật gù khen “yummy”.

Khách Tây và chuyện ăn mít khi đến Việt Nam: Viết được thành tiểu thuyết 1.000 chương- Ảnh 1.
Khách Tây và chuyện ăn mít khi đến Việt Nam: Viết được thành tiểu thuyết 1.000 chương- Ảnh 2.

Một nhóm khách nước ngoài thích thú xem bổ mít và ăn mít lần đầu tiên trong đời (Nguồn: @longchaytours)

Đáng nói, từ khóa liên quan đến hiện tượng này là “người nước ngoài mukbang mít” cũng trở thành nội dung được tìm kiếm phổ biến trên TikTok. Chưa rõ có “truyền thuyết đô thị” nào cho khách du lịch về mít hay không nhưng không thể phủ nhận sức hút của loại quả thân thuộc này.

Khách Tây và chuyện ăn mít khi đến Việt Nam: Viết được thành tiểu thuyết 1.000 chương- Ảnh 3.

Từ khoá liên quan đến mít lọt tìm kiếm phổ biến (Ảnh chụp màn hình)

Thực tế, với nhiều du khách, đặc biệt là khách Âu - Mỹ, mít là trải nghiệm rất Việt Nam, rất Đông Nam Á. Bởi ở các nước phương Tây, họ vốn quen với những loại trái cây như táo, nho, cam hay berry có vị thanh nhẹ. Trong khi đó, mít lại gây ấn tượng hoàn toàn khác: mùi thơm nồng nàn, vị ngọt đậm và kết cấu dai dai giống kẹo trái cây tự nhiên.

Nhiều người mô tả mít giống sự kết hợp giữa xoài, dứa và chuối, nhưng vẫn có cảm giác rất riêng mà họ chưa từng thử trước đó. Chính sự khác biệt này khiến không ít du khách bị shock nhẹ trong lần đầu ăn thử, nhưng sau đó lại nhanh chóng bị cuốn vào cảm giác vừa lạ vừa gây nghiện.

Một lý do khác khiến mít dễ viral là yếu tố thị giác quá mạnh. Quả mít to, gai xù xì, phần múi vàng óng bên trong cùng cảnh người bán tách mít ngay tại chợ hay xe đẩy ven đường đều tạo ra cảm giác bản địa. Với nhiều khách du lịch, việc ăn một hộp mít ở vỉa hè hay mua mít sẵn ngoài chợ đôi khi còn mang lại cảm giác sống như người địa phương hơn cả check-in ở các địa điểm nổi tiếng.

Đặc biệt, hiện tại cũng đang là mùa mít ở Việt Nam nên loại quả này xuất hiện khắp nơi với mức giá khá rẻ. Trong khi đó, tại nhiều nước phương Tây, mít tươi không phổ biến, thậm chí khá đắt đỏ. Phần lớn chỉ có mít đông lạnh hoặc đóng hộp nên hương vị không thể so với mít chín cây ở Việt Nam.

Khách Tây và chuyện ăn mít khi đến Việt Nam: Viết được thành tiểu thuyết 1.000 chương- Ảnh 4.
Khách Tây và chuyện ăn mít khi đến Việt Nam: Viết được thành tiểu thuyết 1.000 chương- Ảnh 5.

Một người trầm trồ vì cây mít sai trĩu quả (Nguồn: @eatsmax)

Khách Tây và chuyện ăn mít khi đến Việt Nam: Viết được thành tiểu thuyết 1.000 chương- Ảnh 6.

Cây mít ngay trong nhà hàng khiến khách Tây thốt lên: "Cảnh này chỉ có ở Việt Nam. Tôi còn tưởng nó là giả nhưng đây là sự thật" (Nguồn: @simbaschoyce369)

Một chi tiết thú vị khác là ở phương Tây, mít non từ lâu đã nổi tiếng trong cộng đồng ăn chay và vegan như một dạng “thịt thực vật”. Do có kết cấu xơ sợi giống pulled pork, mít non thường được dùng trong burger, taco hay BBQ plant-based. Vì vậy, nhiều người nước ngoài thật ra đã biết đến “jackfruit” từ trước, nhưng khi sang Việt Nam họ mới lần đầu thử phiên bản mít chín nguyên bản.

Cũng vì thế mà phản ứng của khách Tây khi ăn mít rất dễ tạo content. Dù mỗi người có một phản ứng khác nhau, có thể yêu thích hoặc không nhưng đa số đều đồng ý rằng đây là loại trái cây cực kỳ đáng nhớ. Sự phân cực này khiến mít trở thành “ứng cử viên viral” hoàn hảo cho các vlog du lịch và video thử đồ ăn Việt Nam.

Khách Tây và chuyện ăn mít khi đến Việt Nam: Viết được thành tiểu thuyết 1.000 chương- Ảnh 7.

Anh này mô tả mít giống như kẹo (Nguồn: @unclesolo_)

Khách Tây và chuyện ăn mít khi đến Việt Nam: Viết được thành tiểu thuyết 1.000 chương- Ảnh 8.

Cô gái cho biết mình mua hộp mít với giá 3USD (khoảng 80.000 đồng) và vô cùng bất ngờ vì hương vị ngọt ngào (Nguồn: @curlymoneyofficial)

Khách Tây và chuyện ăn mít khi đến Việt Nam: Viết được thành tiểu thuyết 1.000 chương- Ảnh 9.
Khách Tây và chuyện ăn mít khi đến Việt Nam: Viết được thành tiểu thuyết 1.000 chương- Ảnh 10.

Thậm chí có người còn ra tận chợ để mua miếng mít "ngọt như đường" với giá 25.000 đồng (Nguồn: @dalton.rhone)

Tags

khách Tây

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