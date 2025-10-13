Khách Tây trầm trồ trước ngôi làng ở Hà Nội, nhận xét: "Tôi đi 9200km chỉ để chụp những bức ảnh thế này!"

Nhắc đến những điểm đến thu hút đông đảo du khách nước ngoài ở Việt Nam, không chỉ có những danh lam thắng cảnh, những di tích lịch sử, điểm đến tâm linh, văn hóa mà còn có cả những làng nghề. Những ngôi làng hàng trăm năm tuổi, giàu truyền thống và bản sắc, đưa du khách khám phá một Việt Nam rất cụ thể ở từng khía cạnh.

Thậm chí có những nơi khiến du khách tâm đắc đến nỗi, họ phải di chuyển 1 quãng đường xa xôi chỉ để tìm được tới nơi. Sau đây là một ví dụ như thế, xuất hiện trong viddeo của một nữ du khách nước ngoài có tài khoản: Sab En Vadrouille. "Tôi đi 9200km chỉ để chụp những bức ảnh này ở Việt Nam", nữ du khách chia sẻ. Đang được nhắc tới là làng hương trăm tuổi ở ngay Hà Nội, làng hương Quảng Phú Cầu.

Nữ du khách nước ngoài trong câu chuyện

Làng hương Quảng Phú Cầu, thuộc xã Ứng Thiên, huyện Ứng Hòa cũ, cách trung tâm Hà Nội khoảng 35km, là một trong những làng nghề truyền thống lâu đời của thủ đô với hơn 100 năm hình thành và phát triển. Nơi đây không chỉ lưu giữ nghề làm hương truyền thống mà còn là điểm đến hấp dẫn cho du khách yêu thích khám phá văn hóa tâm linh và nghệ thuật sản xuất thủ công.

Trải nghiệm đặc sắc tại làng hương truyền thống ngay Hà Nội

Quá trình sản xuất hương tại Quảng Phú Cầu bắt đầu từ các thôn Phú Lương Thượng, Đạo Tú, Cầu Bầu và lan rộng ra nhiều thôn khác. Nghề làm hương ở đây sử dụng nguyên liệu tự nhiên như vầu, tre, nứa được thu mua từ các tỉnh khác nhau như Thanh Hóa, Nghệ An. Những tăm hương sau khi được chế biến thủ công sẽ được phơi dưới nắng để giữ được hương thơm tự nhiên mà không sử dụng hóa chất. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất của hương Quảng Phú Cầu, sản phẩm hương nổi tiếng vì độ bền và mùi hương dịu nhẹ.

Khi đến tham quan, du khách sẽ có cơ hội tìm hiểu quy trình làm hương từ các nghệ nhân địa phương, tham gia vào một số công đoạn như vót tre, nhuộm chân hương hay thậm chí là chẻ vầu. Một trong những điểm thu hút du khách là những khu vực phơi hương rộng lớn, nơi những bó hương được trải đều trên bạt, tạo nên khung cảnh đẹp mắt, là điểm chụp ảnh lý tưởng cho những ai yêu thích nhiếp ảnh.

Ảnh Cục Du lịch Quốc gia

Ảnh Báo Ảnh Việt Nam

Ngoài ra, du khách có thể tham gia các workshop chụp ảnh để học cách ghi lại những khoảnh khắc đẹp của nghề làm hương truyền thống. Đây cũng là cơ hội tuyệt vời để tìm hiểu về giá trị văn hóa của nghề hương và được trải nghiệm quy trình sản xuất hương truyền thống từ những nghệ nhân dày dặn kinh nghiệm.

Làm thế nào để tới làng hương Quảng Phú Cầu?

Để đến làng hương Quảng Phú Cầu, du khách có thể di chuyển bằng xe máy hoặc ô tô từ Hà Nội. Từ trung tâm thủ đô, chỉ mất khoảng 1-1,5 giờ di chuyển qua Quốc lộ 21B và tỉnh lộ 429. Nếu du khách sử dụng phương tiện công cộng, có thể bắt xe buýt số 91 từ bến xe Yên Nghĩa đến huyện Ứng Hòa, sau đó đi tiếp một đoạn ngắn đến làng.

Ngoài làng hương Quảng Phú Cầu, du khách cũng có thể kết hợp tham quan một số điểm du lịch thuộc Ứng Hòa hoặc ở khu vực lân cận, các địa phương khác ngay gần. Ví dụ như Đình Cầu Bầu, nơi diễn ra các lễ hội truyền thống vào dịp Tết Nguyên đán, hoặc Đền Bà Chúa Kho (Bắc Ninh) - một di tích lịch sử linh thiêng. Đặc biệt, nếu yêu thích thiên nhiên, Vườn quốc gia Ba Vì chỉ cách Quảng Phú Cầu khoảng 20km, là một điểm đến lý tưởng để thư giãn và tận hưởng không khí trong lành.

Du khách có thể kết hợp chuyến đi tới làng hương Quảng Phù Cầu với VQG Ba Vì (Ảnh IViVU)

Theo thống kê từ các đơn vị du lịch địa phương, làng hương Quảng Phú Cầu hiện thu hút khoảng 20.000 lượt du khách mỗi năm, trong đó khoảng 70% là khách quốc tế. Điều này cho thấy sự hấp dẫn của nơi đây đối với du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là các nhiếp ảnh gia và những người yêu thích văn hóa truyền thống. Làng hương Quảng Phú Cầu đã trở thành một trong những điểm đến đáng tham khảo trong hành trình khám phá các làng nghề truyền thống của Hà Nội.

Với những ai yêu thích văn hóa truyền thống, làng hương Quảng Phú Cầu không chỉ là nơi để tìm hiểu về nghề làm hương mà còn là một trải nghiệm du lịch đặc sắc. Những bó hương được phơi dưới ánh nắng, những nghệ nhân tận tụy với nghề, tất cả tạo nên một không gian yên bình nhưng đầy chất thơ, mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thư thái cho bất kỳ du khách nào ghé thăm.