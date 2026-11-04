Khách Tây ‘thực sự mê cách người Việt Nam hát karaoke’

Đến Việt Nam, nhiều du khách ngạc nhiên, thích thú với niềm đam mê karaoke của người dân và cách họ "biến buổi tụ tập bình thường thành một bữa tiệc âm nhạc".

Nhiều khách Tây thích thú khi ở Việt Nam có thể hát karaoke cùng người lạ.

Trên nhiều diễn đàn du lịch quốc tế, câu chuyện người Việt có thể hát karaoke ở bất cứ đâu trở thành chủ đề khiến khách nước ngoài vừa thích thú vừa ngạc nhiên. Không cần đến quán karaoke chuyên nghiệp, người ta vẫn dễ dàng bắt gặp cảnh một nhóm người quây quần bên chiếc loa kéo, chuyền tay nhau micro và say sưa hát từ bài này sang bài khác. Địa điểm có thể là quán ăn, đám cưới, buổi liên hoan hay thậm chí trên thuyền.

Nhiều du khách nhận xét người Việt dường như có nhu cầu hát karaoke ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Không ít khách quốc tế đặc biệt thích văn hóa karaoke ở Việt Nam, dù hiểu rằng đôi khi âm thanh này có thể khiến những người xung quanh khó chịu.

Thậm chí, có du khách từng cảm thấy phiền lòng vì tiếng karaoke của hàng xóm nhưng đến khi chuẩn bị rời Việt Nam lại nhận ra mình sẽ nhớ âm thanh ấy. Một người chia sẻ rằng trong buổi tối cuối cùng ở đây, anh thực sự vui khi được nghe tiếng hát quen thuộc thêm một lần nữa. Những bình luận này nhận được sự chú ý bởi chúng phần nào phản ánh một nét sinh hoạt quen thuộc mà nhiều người Việt không còn cảm thấy xa lạ.

Trên các diễn đàn Tripadvisor hay Reddit, nhiều du khách cũng kể lại kỷ niệm mình đến Việt Nam. Anh Stone đến Phú Quốc vào năm 2023 chia sẻ: “Tôi thực sự thích cách người Việt Nam hát karaoke. Người dân địa phương ai cũng hát và tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Điều tôi thích nhất không phải là ai hát hay hơn ai mà là mọi người đều tham gia, cười đùa và tận hưởng khoảng thời gian bên nhau. Ở đất nước tôi, muốn hát karaoke phải đến những nơi quy định. Còn ở Việt Nam, đôi khi chỉ cần một chiếc loa là đủ để bắt đầu một buổi tối vui vẻ”.

Daisy, nữ du khách đến từ Pháp kể lại: “Lần đầu đến Việt Nam, tôi khá bất ngờ khi nghe tiếng karaoke phát ra từ những ngôi nhà ven đường. Ban đầu tôi nghĩ đó là một sự kiện đặc biệt nào đó, nhưng sau này mới nhận ra đây là hoạt động rất bình thường. Tôi thấy người Việt có rất tự tin khi cầm micro. Tôi cũng từng được mời hát cùng và đó là một trong những trải nghiệm vui nhất trong chuyến đi”.

Có du khách đánh giá người Việt Nam thích hát karaoke nhất Đông Nam Á.

Một du khách ẩn danh so sánh tình yêu karaoke của người Việt Nam với Philippines: “Tôi đã đến nhiều quốc gia ở châu Á và Đông Nam Á. Nhìn chung, cuộc cạnh tranh xem quốc gia nào yêu thích karaoke nhất có lẽ chỉ diễn ra giữa Việt Nam và Philippines. Cả hai nước đều thực sự rất đam mê giải trí này.

Tôi không có ý thiên vị hay tâng bốc Việt Nam, nhưng tôi vẫn chọn Việt Nam là nhà vô địch về tình yêu dành cho karaoke vì hai lý do. Thứ nhất, người Việt dường như có một nhu cầu và niềm đam mê tự nhiên, có thể hát karaoke ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Thứ hai, việc hát nhưng không ai phàn nàn càng khiến Việt Nam xứng đáng với danh hiệu quốc gia cuồng karaoke nhất”.

Heiko đến từ Đức lại có trải nghiệm đáng nhớ tại TP.HCM: “Tôi từng đến phố đi bộ ở TP.HCM và rất bất ngờ khi thấy mọi người nhanh chóng hòa vào không khí chung. Người hát tại bàn nhưng khán giả bàn khác cũng hát theo, nhún nhảy và cổ vũ rất nhiệt tình. Tôi không cảm thấy có khoảng cách giữa mọi người. Mọi người đến đó dường như không chỉ để tăn uống mà còn để cùng nhau vui vẻ. Tôi nghĩ người Việt có khả năng biến một buổi tụ tập bình thường thành một bữa tiệc âm nhạc. Đó là điều khiến tôi cảm thấy rất thích thú khi du lịch ở đất nước này”.

Đọc các bình luận của du khách quốc tế, nhiều người trẻ liền bình luận giải thích. Nhật Trí viết: “Thực ra người Việt không cần dịp đặc biệt mới hát karaoke đâu. Cuối tuần, sinh nhật, đám cưới, họp mặt gia đình hay đơn giản là một buổi tối rảnh rỗi đều có thể trở thành lý do để bật loa. Quan trọng vẫn là âm lượng không làm ảnh hưởng đến người xung quanh thì mới vui được”.

Việt Anh bình luận: “Tôi nghĩ karaoke không chỉ đơn giản là hát cho vui mà còn là cách người Việt thể hiện sự cởi mở, hiếu khách. Có khách đến nhà là mời hát, đi ăn uống với bạn bè cũng có thể kéo nhau đi karaoke. Tuy nhiên, tôi cũng mong mọi người chú ý âm lượng và giờ giấc để niềm vui của mình không trở thành sự phiền toái với hàng xóm”.