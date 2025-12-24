Khách Tây thức đến 3h30 sáng sau 1 trải nghiệm ở Việt Nam, dặn mọi người không lặp lại "vết xe đổ" của mình

Du lịch Việt Nam, với nhiều du khách nước ngoài, luôn là hành trình của những bất ngờ. Từ ẩm thực đường phố, nhịp sống sôi động cho tới những thói quen ăn uống rất "địa phương", tất cả đều đủ sức khiến người mới lần đầu trải nghiệm vừa thích thú, vừa… choáng váng. Và lần này, thứ khiến một vị khách Tây "trả giá" không phải món ăn cay nồng hay tô phở quá đầy, mà là cà phê Việt Nam.

Trong một video được chia sẻ trên mạng xã hội, vị khách Tây cho biết anh đã nghe danh cà phê Việt từ rất lâu. Không chỉ mạnh, đậm, mà còn có vô vàn cách pha chế độc đáo. Trong một lần cao hứng, anh quyết định thử liền 3 món cà phê nổi tiếng chỉ trong một buổi: cà phê trứng, cà phê dừa và cà phê sữa.

Nghe đến đây, cộng đồng mạng Việt đã… toát mồ hôi thay anh.

(Ảnh chụp màn hình, nguồn: @nicksontour)

Ngay dưới phần bình luận, hàng loạt lời cảnh báo xuất hiện: "Uống một ly thôi cũng đủ tỉnh rồi", "Đừng uống lúc bụng đói", "Ba ly liền là xác định không ngủ được đâu". Thế nhưng, dân mạng cản không kịp, vì như nhiều trải nghiệm du lịch khác, anh vẫn quyết định "tự mình kiểm chứng".

Và kết quả đến nhanh hơn anh tưởng.

Ở video tiếp theo, vị khách Tây xuất hiện với gương mặt đờ đẫn, mắt mở to nhưng rõ ràng là đã quá mệt. Anh thú nhận rằng đêm hôm đó mình thức đến tận 3h30 sáng, hoàn toàn không thể chợp mắt. Cơ thể trong trạng thái run rẩy, tim đập nhanh, đầu óc tỉnh táo một cách… bất thường.

(Ảnh chụp màn hình, nguồn: @nicksontour)

Theo lời anh ở video trước đó, cả 3 ly cà phê đều rất ngon, mỗi loại mang một hương vị khác nhau: cà phê trứng béo ngậy và thơm như món tráng miệng, cà phê dừa mát lạnh, ngọt dịu, còn cà phê sữa thì đậm đà, dễ uống. Nhưng điều anh không lường trước được chính là độ mạnh cộng dồn của cà phê Việt, nhất là khi uống liên tiếp và… lúc bụng đói.

"Không thể ngủ nổi cho đến tận 3h30 sáng. Mắt thao láo nhìn chằm chằm lên trần nhà như một kẻ điên vậy," anh nói thêm, như một lời tự thú.

Không dừng lại ở việc kể khổ, vị khách Tây còn nghiêm túc đưa ra lời cảnh báo cho những ai sắp tới Việt Nam: đừng bao giờ uống ba ly cà phê liền lúc, đặc biệt khi chưa ăn gì, nếu không muốn rơi vào cảnh tương tự.

Dưới phần bình luận, nhiều người Việt hài hước đáp lại: "Đã nói rồi mà không tin", "Một ly thôi là đủ thức tới sáng rồi", hay "Chào mừng bạn đến với thế giới cà phê Việt Nam".

(Ảnh chụp màn hình, nguồn: @nicksontour)

Dù có trải nghiệm "thức trắng đêm", nhưng vị khách Tây vẫn dành nhiều lời khen cho văn hoá cà phê Việt - nơi cà phê không chỉ là một thức uống, mà còn là thói quen, là nhịp sống, là câu chuyện của từng góc phố. Từ ly cà phê vỉa hè buổi sáng đến những biến tấu sáng tạo như cà phê trứng, cà phê dừa, tất cả đều mang bản sắc rất riêng mà khó nơi nào có được.

Và có lẽ, với nhiều du khách nước ngoài, đây sẽ là một bài học nhỏ nhưng đáng nhớ: ở Việt Nam, có những trải nghiệm tưởng chừng nhẹ nhàng, nhưng nếu không cẩn thận, bạn hoàn toàn có thể… tỉnh đến tận rạng sáng hôm sau.

(Nguồn: @nicksontour)