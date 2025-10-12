Khách Tây thú nhận: "Tôi đến Việt Nam chỉ vì 1 món ăn"

Ẩm thực Việt từ lâu đã là điều khiến du khách quốc tế say mê. Không chỉ vì hương vị độc đáo, mà còn vì cái cách người Việt gìn giữ, biến tấu và gửi gắm tâm hồn vào từng món ăn. Giữa hàng trăm đặc sản ấy, mới đây, một vị khách Tây đã khiến cộng đồng mạng bật cười thích thú khi thẳng thắn chia sẻ: "Tôi đến Việt Nam chỉ vì thứ này."

Trong đoạn video được đăng tải, anh chàng Tây đứng bên một xe hàng rong, ánh mắt háo hức như chờ điều kỳ diệu sắp đến. Anh chìa tay ra, khuôn mặt đầy mong đợi, còn khán giả thì hồi hộp không biết "thứ này" là gì.

Và kết quả đã có!

Khoảnh khắc chiếc bánh mì giòn rụm được đặt vào tay anh xuất hiện, tất cả vỡ òa. Hóa ra, "thứ" khiến anh chàng vượt nửa vòng Trái đất đến Việt Nam không phải danh lam thắng cảnh hay khu nghỉ dưỡng sang trọng - mà là một ổ bánh mì Việt Nam.

Anh chàng không giấu nổi sự phấn khích, vừa cắn vừa xuýt xoa, đôi mắt sáng rực khi cảm nhận lớp vỏ giòn tan hòa cùng nhân pate, thịt nguội, rau thơm và chút tương ớt cay nồng. Cảnh tượng khiến ai xem cũng mỉm cười - vừa tự hào, vừa thấy ấm lòng vì món ăn giản dị của Việt Nam lại khiến bạn bè quốc tế say mê đến vậy.

Thực ra, bánh mì Việt Nam đã nhiều lần "gây sốt" với du khách quốc tế. Từ các travel blogger, YouTuber ẩm thực cho đến những tờ báo lớn như CNN, The Guardian... đều từng ca ngợi món ăn này là "một trong những loại sandwich ngon nhất thế giới". Ổ bánh mì Việt mang trong mình sự giao thoa tinh tế giữa Đông và Tây - chiếc bánh mì baguette Pháp giòn rụm, nhưng bên trong lại là linh hồn Việt: pate, chả lụa, dưa leo, rau mùi và nước xốt đặc trưng.

Không ít du khách nước ngoài từng nói vui rằng: "Chỉ cần ăn một ổ bánh mì Việt Nam là đủ no cả một buổi, và nhớ mãi suốt chuyến đi." Với nhiều người, đó không chỉ là bữa sáng tiện lợi mà còn là biểu tượng của ẩm thực đường phố - nơi gói gọn cả hương vị, văn hóa và nhịp sống Việt Nam.

Và có lẽ, với chàng trai Tây kia, chuyến đi này không chỉ để "nếm thử một món ăn", mà là để tìm lại cảm giác chân thật, giản dị - thứ mà chỉ một ổ bánh mì Việt mới có thể mang lại.