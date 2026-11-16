Khách Tây thích thú đi chợ Cơ Tu

Cùng vợ và con gái tìm về Tà Lang - Giàn Bí, anh Einoras (du khách Lithuania) cho biết đã tìm kiếm thông tin trên internet và được giới thiệu đến sự kiện này. Anh rất ngạc nhiên bởi một Đà Nẵng rất khác với không khí trong lành, núi rừng bình yên, những khung dệt thổ cẩm và bếp than nghi ngút khói.