Khách Tây sốc trước cách người Việt làm với cà phê: "Đúng là không thể đùa được"

Từ lâu, cà phê Việt Nam trong mắt du khách nước ngoài luôn mang một sức hút rất riêng. Không chỉ bởi hương vị đậm đà, cách pha chế đa dạng, mà còn bởi văn hóa cà phê gắn liền với nhịp sống thường ngày: từ quán cóc vỉa hè đến những tiệm cà phê nhỏ xinh trong hẻm, từ ly cà phê phin chậm rãi buổi sáng đến cà phê sữa đá mát lạnh giữa trưa nắng.

Và mới đây, một vị khách Tây đã có trải nghiệm "nhớ đời" khi đi uống cà phê tại Việt Nam.

Theo chia sẻ trên mạng xã hội, cô gái không giấu được cảm xúc bị sốc khi được phục vụ một ly cà phê có kích thước… vượt xa trí tưởng tượng.

(Nguồn: @shashainvietnam)

Kèm theo hình ảnh chiếc ly to gần bằng bình nước, cô hài hước viết:

"Tôi chỉ muốn một ly cà phê thôi, chứ đâu cần nguyên cả… một can thế này. Việt Nam ơi, size gì đây vậy? Nghiêm túc luôn á! Giờ thì tôi chính thức 'rung lên' rồi - nhưng là rung vì hạnh phúc. Chắc chắn là tôi đã sẵn sàng cho hôm nay… và cả 3 ngày tới nữa. Thật sự, mọi người đã từng thấy ly cà phê nào to thế này chưa? Người Việt đúng là không đùa với cà phê của mình."

Dòng chia sẻ nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, không chỉ vì chiếc ly "khổng lồ" được cô gọi vui là "can cà phê" mà còn bởi phản ứng vô cùng đáng yêu của cô gái. Nhiều người Việt để lại bình luận trêu vui rằng thực ra đây vẫn chưa phải là ly cà phê lớn nhất, ở Việt Nam vẫn còn vô số phiên bản "size khủng" khác đang chờ du khách khám phá.

Đáng chú ý, cô gái cũng tiết lộ loại cà phê mình thưởng thức lần này là cà phê muối - hương vị mà cô đặc biệt yêu thích. Với lớp kem mặn béo nhẹ phía trên, kết hợp cùng cà phê đậm vị phía dưới, cà phê muối tạo nên cảm giác vừa lạ vừa quen, cân bằng giữa vị đắng, béo, mặn, ngọt, khiến nhiều du khách nước ngoài thử một lần là nhớ mãi.

(Nguồn: @shashainvietnam)

Không ít cư dân mạng cho rằng, câu chuyện này phản ánh khá đúng tinh thần cà phê Việt: đã uống là phải "ra trò", đã pha là phải đậm vị, đã phục vụ là không để khách thiếu năng lượng. Có thể với người nước ngoài, kích thước ly cà phê ấy là điều gây choáng, nhưng với người Việt, đó lại là chuyện rất bình thường, bởi cà phê không chỉ để uống cho tỉnh mà còn là một phần của đời sống.

Thực tế, Việt Nam từ lâu đã được biết đến là một trong những quốc gia xuất khẩu cà phê hàng đầu thế giới. Nhưng quan trọng hơn cả là cách người Việt biến cà phê thành một nét văn hóa: cà phê phin nhỏ giọt chậm rãi, cà phê sữa đá "quốc dân", bạc xỉu ngọt nhẹ, cà phê trứng béo ngậy hay cà phê muối độc đáo… Mỗi kiểu lại mang một câu chuyện, một trải nghiệm khác nhau.

Với nhiều du khách, uống cà phê ở Việt Nam không chỉ đơn thuần là gọi đồ uống, mà là dịp quan sát nhịp sống địa phương, ngồi ngắm phố xá, nghe tiếng xe cộ, cảm nhận cái nóng, cái gió và cả sự thong thả rất riêng của những quán cà phê ven đường.

Có lẽ vì thế mà sau cú "sốc" ban đầu, cô gái Tây lại tỏ ra vô cùng thích thú. Một ly cà phê quá cỡ, một chút rung rinh vì caffeine, và thêm một kỷ niệm vui trong hành trình khám phá Việt Nam - đôi khi, du lịch hấp dẫn cũng bắt đầu từ những điều nhỏ bé như vậy.

(Nguồn: @shashainvietnam)