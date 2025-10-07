Mỗi mùa mưa bão, rất nhiều tỉnh thành Việt Nam lại oằn mình chống chọi với thiên nhiên dữ dội. Và giữa những hình ảnh quen thuộc về nước dâng, nhà sập, người dân gồng mình vượt qua khó khăn… mới đây, câu chuyện của một vị khách Tây tại Hà Giang đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xúc động.

Trên trang cá nhân, nữ du khách Tây chia sẻ dòng trạng thái kèm biểu tượng khuôn mặt rơi nước mắt, kể lại hành trình "nhớ đời" trong những ngày bão lũ hoành hành. "Trải nghiệm du lịch này chắc chắn là một trải nghiệm tôi sẽ không bao giờ quên", cô viết.

Theo lời kể, những cơn mưa lớn khiến thành phố Hà Giang cũ chìm trong biển nước, có nơi ngập sâu từ 2-3 mét. Người dân kiệt sức vì không đủ lương thực, không có nước sạch, và phải đối mặt với nỗi lo sợ, mất mát. "Nhà cửa bị phá huỷ, có người đã mất. Điều tôi cảm nhận là chuỗi ngày dài bất tận của việc dọn dẹp lại sau khi thiên tai đi qua," cô viết.

May mắn thay, cô gái Tây ở trong một hostel trên ngọn đồi - nơi cô làm tình nguyện viên nên chỉ bị mất điện trong 2 ngày và không phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nào. Thế nhưng, thay vì chỉ đứng nhìn, cô và các bạn đã chủ động đi giúp chủ nhà trọ dọn dẹp. "Cửa hàng xe đạp của họ gần như chìm hoàn toàn trong nước. Chúng tôi đã làm việc gần như không ngừng nghỉ suốt 9 giờ mà vẫn không thể hoàn thành trong một ngày," cô chia sẻ.

Tất cả cùng xắn tay giúp đỡ

Câu chuyện tưởng nhỏ ấy lại khiến nhiều người rưng rưng. Giữa bối cảnh bão lũ tàn phá và gây nhiều thiệt hại, hình ảnh những du khách nước ngoài không ngại khó khăn, xúc từng xẻng bùn, dọn dẹp từng góc tường cùng người Việt khiến mạng xã hội tràn ngập lời cảm ơn.

"Người Việt Nam rất tốt bụng và cởi mở, vì vậy thật tuyệt khi có thể trả lại điều gì đó và giúp đỡ họ trong hoàn cảnh đau lòng này," cô nói thêm.

Các vị khách Tây cùng chủ nhà ăn tạm bữa ăn nhanh gọn sau khi dọn dẹp thấm mệt

Bên dưới bài đăng, rất nhiều cư dân mạng Việt đã gửi lời cảm ơn đến cô gái cùng những người bạn ngoại quốc - những người không ngại khó, ngại khổ để san sẻ phần nào nỗi vất vả với người dân vùng lũ.

Một bình luận viết: "Cảm ơn vì đã ở lại, vì đã cùng chúng tôi vượt qua thời điểm khó khăn này." Một người khác xúc động: "Hành động nhỏ thôi, nhưng ấm lòng biết bao."

Giữa những ngày mưa bão, khi nước mắt và mồ hôi lẫn vào nhau, câu chuyện của vị khách Tây ấy không chỉ khiến dân mạng "rớt nước mắt" theo, mà còn nhắc nhớ rằng lòng nhân ái, dù đến từ nơi đâu, cũng là ngôn ngữ chung đẹp nhất của con người.