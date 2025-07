Được biết đến chủ yếu với tư cách blogger ẩm thực, Daryl và Mindi Hirsch - cặp vợ chồng tới từ Mỹ là một gương mặt "khách Tây" quen thuộc chuyên thưởng thức và nhận xét những món đặc sản của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Cặp đôi khách Tây này đến Việt Nam lần đầu vào năm 2016 và đã dành ra 3 năm để khám phá ẩm thực của dải đất hình chữ S. Để có cái nhìn toàn diện, họ đã nếm thử các món ăn từ các quầy hàng di động, hàng quán ven đường, cho đến các nhà hàng và khách sạn hạng sang.

Daryl và Mindi trong chuyến du lịch tới Hà Nội.

Dưới đây là trải nghiệm nghỉ dưỡng tại khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội của cặp đôi, với một điều khiến họ vô cùng bất ngờ.

Bài viết dưới đây được trích dẫn từ blog 2 foodtrippers của cặp đôi.

Trải nghiệm ở một trong những khách sạn lớn nhất Hà Nội là như thế nào?

Trong chuyến thăm Hà Nội lần thứ ba trong ba năm, chúng tôi muốn chậm lại trong một môi trường tinh tế, thanh lịch, tôn vinh quá khứ hào hùng của thành phố trong khi vẫn đón nhận vẻ hiện đại trong hiện tại.

Chúng tôi muốn ở tại một vị trí trung tâm gần các phương tiện giao thông, điểm tham quan và nhà hàng tốt nhất. Với những mục tiêu này, chúng tôi có một lựa chọn tối ưu, đó chính là khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội - một ốc đảo yên tĩnh nằm ngay trung tâm Hà Nội, ngay phía Đông Hồ Hoàn Kiếm.

Khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội - nơi cặp đôi khách Tây đã có dịp nghỉ lại. (Nguồn ảnh: Sofitel)

Mặc dù có nhiều đặc điểm thu hút du khách bao gồm cách bài trí thanh lịch và các tiện nghi hàng đầu, khách sạn theo phong cách thuộc địa này còn mang đến nhiều hơn thế nữa cho du khách từ khắp nơi trên thế giới.

Được mệnh danh là khách sạn Huyền thoại, không có gì ngạc nhiên khi ở Sofitel Legend Metropole, dịch vụ luôn là thứ được ưu tiên hàng đầu tại đây. Bắt đầu bằng đồ uống chào mừng và kết thúc bằng lời tạm biệt thân thiện, tất cả các nhân viên đều cung cấp dịch vụ cho du khách ở mức cao nhất trong suốt thời gian chúng tôi lưu trú tại Sofitel Legend Metropole. Dịch vụ tuyệt vời phù hợp với một khách sạn huyền thoại có tầm cỡ như thế này với lịch sử lâu đời và mức giá 5 sao.

Không gian xanh mướt chia tách 2 cánh của khách sạn. (Nguồn ảnh: 2foodtrippers)

Khách sạn có tất cả 364 phòng và chúng tôi đã ở trong Phòng Grand Premium tại cánh Opera của khách sạn trong thời gian lưu trú. Căn phòng này hiện đại, thoải mái và được trang bị đầy đủ tiện nghi, bao gồm các tính năng khiến kỳ nghỉ của chúng tôi trở nên đặc biệt hơn.

Vì giường ở châu Á thường cứng, nên chúng tôi đặc biệt thích chiếc giường cỡ lớn sang trọng đi kèm với 8 loại gối khác nhau cho bạn lựa chọn, bao gồm cả gối bên trong có nhồi vỏ đỗ xanh. Chúng tôi cũng đánh giá cao các tiện nghi được lựa chọn bao gồm TV màn hình phẳng lớn và máy pha cà phê espresso trong phòng.

Ở đây có tới 8 loại gối cho bạn lựa chọn. (Nguồn ảnh: 2foodtrippers)

Phòng tắm thực sự sang trọng với bồn tắm kiểu Pháp, vòi sen riêng với các đồ tắm của thương hiệu Hermes. Tương tự như giường, bồn tắm đi kèm 2 trải nghiệm bổ sung bao gồm bồn tắm bong bóng thư giãn.

Phòng tắm rất sang trọng với bồn tắm kiểu Pháp. (Nguồn ảnh: 2foodtrippers)

Nhưng đối với chúng tôi, đặc điểm tuyệt vời nhất của căn phòng là được vào Club Lounge. Nằm trên tầng bảy của khu Opera, chỉ cao hơn một tầng so với phòng của chúng tôi, Club Lounge mang đến một nơi nghỉ ngơi thoải mái, tránh xa nhịp sống bận rộn của Hà Nội.

Mở cửa 24/7, Club Lounge phục vụ đồ ăn, đáng chú ý nhất là tiệc sáng tự chọn kiểu Pháp và đồ ăn nhẹ vào cuối buổi chiều. Đây là nơi chúng tôi "đi trốn" để thư giãn với những ly sâm panh, trà chiều và cocktail tùy thuộc vào thời điểm trong ngày. Chúng tôi rất thích được vào Club Lounge và thực sự khuyến khích nếu có thể, bạn hãy chi tiền để ở một phòng cao cấp vì lý do này.

Tour du lịch khiến du khách bất ngờ trong khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội

Là một trong những khách sạn lâu đời nhất vẫn đang hoạt động tại Việt Nam, Sofitel Legend Metropole Hanoi có một quá khứ huy hoàng bắt đầu từ những người chủ đầu tiên người Pháp và tiếp tục cho đến ngày nay. Khách sạn vẫn mở cửa trong nhiều thập kỷ chiến tranh và là nơi ở của nhiều người nổi tiếng như Charlie Chaplin, Joan Baez, Jane Fonda, Bill Clinton, Brad Pitt và Angelina Jolie.

Để đem đến cho du khách một cái nhìn về quá khứ đáng chú ý của khách sạn Hà Nội, Sofitel Legend Metropole Hà Nội còn tổ chức các tour tham quan mang tên Con đường Lịch sử 2 lần một ngày miễn phí (chỉ dành cho khách lưu trú tại đây). Tour du lịch này kéo dài một giờ và kết thúc bằng trải nghiệm thưởng thức đồ uống bên hồ bơi nước nóng của khách sạn.

Hầm trú ẩn bí mật từ thơi chiến bên dưới khách sạn. (Nguồn ảnh: 2foodtrippers)

Các nhà sử học đã tái hiện lịch sử bằng những câu chuyện và hình ảnh. Tuy nhiên, tour cũng dành sự quan tâm thích đáng đến các hoạt động anh hùng của nhân viên trong chiến tranh. Đối với hầu hết du khách, bao gồm cả chúng tôi, điểm nhấn bất ngờ của tour Con đường Lịch sử chính là chuyến tham quan hầm trú ẩn bí mật từ thời chiến dưới lòng đất của khách sạn. Nơi này đã bị lãng quên cho đến khi mới được phát hiện trở lại vào năm 2011 trong quá trình xây dựng Quán bar Tre của khách sạn.

Tour Con đường Lịch sử sẽ kết thúc với một ly đồ uống bên bể bơi nước nóng của khách sạn. (Nguồn ảnh: 2foodtrippers)

Chuyến thăm này gợi nhớ đến quá khứ một cách rõ nét, được nhấn mạnh bằng tiếng nhạc bài Where Are You Now, My Son? của Baez vang lên bên trong căn hầm. Baez lấy cảm hứng sáng tác bài hát dựa trên trải nghiệm của bà ở Hà Nội trong chiến tranh. Một bức ảnh chân dung của bà cũng được treo ở sảnh khách sạn để tưởng nhớ đến người nghệ sĩ này.

Khách sạn Sofitel Legend Metropole có không dưới sáu lựa chọn ăn uống tại chỗ, bao gồm Angelina, Bamboo Bar, Le Beaulieu, Le Club, L’Epicerie du Metropole và Spices Garden. Chúng tôi đã thưởng thức các bữa ăn tại hai nhà hàng sau của khách sạn trong thời gian lưu trú tại đây.

Mở cửa hơn một thế kỷ, Le Beaulieu là một nhà hàng Pháp sang trọng phục vụ bữa sáng, bữa trưa và bữa tối cho khách lưu trú tại khách sạn và người dân địa phương hàng ngày. Không gian rộng lớn này phục vụ tiệc sáng tự chọn thịnh soạn mỗi ngày. Mặc dù có tên và thiết kế theo phong cách Pháp, bữa sáng tại Le Beaulieu có nhiều món ăn châu Á ngoài bánh crepe và các món ngon khác của Pháp. Nhà hàng cũng có quầy cá hồi hun khói. Chúng tôi đã thưởng thức cả hai loại ẩm thực trong bữa sáng, ăn nhiều hơn mức đủ để tiếp thêm năng lượng cho đến bữa tối.

Nằm trên phố Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Sofitel Legend Metropole Hà Nội là khách sạn với nhiều kỷ lục. Đây là khách sạn lâu đời nhất của Thủ đô, được xây dựng từ năm 1901 với tuổi đời hơn 120 năm và là một trong những khách sạn lâu đời nhất ở Việt Nam hiện vẫn còn hoạt động. Sofitel Legend Metropole Hà Nội đã được Tổng cục Du lịch Việt Nam (nay là Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) trao tặng danh hiệu khách sạn 5 sao đầu tiên ở Hà Nội.

* Bài viết thể hiện quan điểm của nhân vật dựa trên trang web 2foodtrippers.

Gia Linh (Theo 2foodtrippers)