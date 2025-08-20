Khách Tây mê Việt Nam tới mức khuyên mọi người... "đừng tới đây", lý do khiến dân mạng phải bật cười

Trong nhiều năm qua, Việt Nam vẫn luôn nằm trong danh sách những điểm đến yêu thích của du khách quốc tế. Không ít blogger, travel blogger hay khách du lịch đã hết lời khen ngợi đất nước hình chữ S: cảnh đẹp, đồ ăn ngon, chi phí hợp lý, con người hiếu khách. Thậm chí, có người còn ví Việt Nam là "thiên đường cho những kẻ mê xê dịch".

Ấy vậy mà mới đây, một vị khách Tây lại gây chú ý khi thẳng thừng nói: "Đừng tới Việt Nam!" trong một đoạn video chia sẻ trên mạng xã hội. Câu nói nghe có vẻ nghiêm túc, nhưng khi lắng nghe kỹ thì mới thấy anh chàng đang cố tình… "cảnh báo vui".

Vị khách Tây nói mọi người "đừng tới Việt Nam" trong khi bản thân lại quá yêu mến nơi này

Theo đó, vị khách này liệt kê hàng loạt điều mà bất kỳ ai đặt chân tới Việt Nam cũng sẽ gặp phải. Ví dụ như chỉ với 1 đô-la (khoảng 26.000 đồng), bạn sẽ có ngay một cốc cà phê đậm đặc đến mức "mạnh hơn cả nhiên liệu tên lửa". Uống vào rồi thì công việc bỗng hiệu quả gấp bội, 4 giờ làm mà kết quả chẳng khác gì 10 giờ - điều mà ở quê nhà khó mà có được.

Anh chàng còn "than phiền" rằng 2 đô-la (khoảng 32.000 đồng) cho một bát phở ngon ngất ngây sẽ khiến bạn… quên luôn những món mì đắt đỏ ở đất nước mình. Nhà cửa ở đây cũng chẳng chịu thua: căn hộ đầy đủ nội thất, tiện nghi, có cả hồ bơi trên sân thượng, nhưng giá thuê thì quá phải chăng, khiến người ta chỉ muốn ở mãi chứ chẳng muốn đi đâu.

Điều khiến vị khách Tây quan tâm nhất lại chính là… người dân Việt Nam. Theo anh, họ quá thân thiện và dễ mến. Đi đâu cũng được mời ăn, mời uống, rủ đi chơi, đến mức bạn có thể xây dựng cho mình một "gia đình thứ hai" đúng nghĩa. Và một khi đã có những mối quan hệ tình cảm sâu sắc như vậy, việc rời đi quả thật không hề dễ dàng.

Những lý do đưa ra khiến ai cũng phải bật cười

Cuối cùng, sau khi đưa ra loạt lý do nghe vừa hợp lý vừa hài hước, anh kết luận chắc nịch: "Bởi vì một khi bạn đến, bạn sẽ không bao giờ muốn rời khỏi nơi này."

Chính sự "cảnh báo ngược đời" ấy lại khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú. Nhiều người để lại bình luận hài hước: "Nghe xong muốn đặt vé ngay", "Cảnh báo gì chứ, chỉ thấy thêm lý do để tới Việt Nam thôi", hay "Đây đúng là kiểu quảng bá du lịch dễ thương nhất".

Qua cách nói dí dỏm, vị khách Tây đã thể hiện tình yêu của mình dành cho Việt Nam – một đất nước không chỉ đẹp về cảnh quan, ẩm thực mà còn ấm áp trong tình người. Và có lẽ, với những lý do "không thể chối từ" này, Việt Nam sẽ còn tiếp tục là điểm đến làm xiêu lòng biết bao du khách quốc tế.

(Nguồn: TikTok @vietnam_nomad)