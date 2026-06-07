Khách Tây mê mệt 1 loại quả kì lạ ở Ninh Bình: Nhìn rất giống xoài nhưng không phải xoài, cách thu hoạch lạ lùng

Loại quả này vừa quen lại vừa lạ nha mấy ní.

Không chỉ chèo thuyền ngắm núi non ở Tam Cốc - Bích Động, đạp xe xuyên cánh đồng hay ngồi trà đá ven đường, nhiều du khách nước ngoài đến Ninh Bình mùa này còn có một trải nghiệm đặc biệt khác: ăn xoài chín cây. Và đôi khi, chính những khoảnh khắc giản dị ấy lại khiến người ta ấn tượng hơn cả.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại trải nghiệm của một chàng trai nước ngoài tại Tam Cốc - Bích Động (Ninh Bình) đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Khách Tây chia sẻ trải nghiệm ở Ninh Bình (Nguồn: @_jamessmithyy)

Trong clip, anh chàng ăn một quả xoài rất ngon lành và liên tục xuýt xoa vì hương vị quá đặc biệt của loại quả này. Cách đó không xa, một người đàn ông địa phương đang dùng chiếc thang dài để hái quả chia cho mọi người.

Điều khiến nhiều cư dân mạng thích thú là người đàn ông không hề trèo lên thang như thông thường mà chỉ cầm cây thang quơ qua quơ lại trên cành để những quả xoài chín tự rụng xuống đất. Cách hái quả vừa đơn giản vừa “Việt Nam” khiến vị khách Tây không khỏi bật cười thích thú, còn dân mạng thì liên tục bình luận vì thấy vừa lạ vừa hài hước.

Cùng với khoảnh khắc này, anh chàng tiết lộ đây là quả xoài ngon nhất trên đời mà mình được ăn. “Spend time with the locals. Best mango I’ve ever eaten… I didn’t even know it was mango” , anh chia sẻ, tạm dịch: “Hãy dành thời gian ở cùng người dân địa phương. Trái xoài ngon nhất tôi từng ăn… đến mức tôi còn không nhận ra đó là xoài nữa”.

Không dừng lại ở đó, anh chàng còn hào hứng nói thêm ở phần bình luận: “Tôi yêu đất nước này”.

Người đàn ông ra sức hái xoài

Đoạn clip nhanh chóng nhận được nhiều bình luận thích thú từ cư dân mạng Việt Nam. Nhiều người thích thú trước nhận định của vị khách nước ngoài và bật cười vì cách hái xoài lạ lùng.

“Năm nay được mùa xoài hay sao ấy. Đâu đâu cũng thấy xoài”, “Thì ra là lâu nay mình dùng thang sai cách à?”, “Ai cho ổng ăn xoài non chấm mắm ruốc, uống trà đá đi”, “Ôi nhớ lại tuổi thơ cây xoài nhà hàng xóm của tui”, “Đi mua sẽ không ngon bằng vặt trên cây và ăn luôn”, “Xoài ăn lúc vừa hái thôi đã khác với loại đi chợ mua rồi”, “Anh Tây này bắt đầu từ hòa nhập sang hòa tan luôn”, “Đến cách hái xoài cũng kỳ lạ nữa. Đúng là Việt Nam mình cái gì cũng làm được”, “Cầm thang chòi xoài thấy cute thấy mắc cười quá à chú ơi!”,... là một số bình luận từ dân tình.

Bên cạnh đó, phần bình luận cũng trở thành nơi netizen thả fact về tên gọi thật sự của loại quả này. Nhiều người cho biết đây không phải là xoài mà là loại quả thuộc họ xoài, ở mỗi vùng miền, nó lại được gọi bằng một cái tên khác nhau như muỗm, quéo, khéo hay xoài mủ.

“Quả này chỗ tui gọi là quả muỗm, hay trồng ở đình đền chùa, lúc xanh thì chua lè chua loét, chín thì ngọt lịm”, “Quả muỗm này ăn ngọt với thơm thôi rồi, mà mỗi tội ít cùi haha”, “Quả này chín thì ngọt và siêu thơm, mỗi tội hạt to. Quả xanh thì chua xoắn lưỡi, nhà tui toàn đem nướng rồi đánh canh chua như quả dọc ấy”, “Chỗ tôi gọi là quả quéo, ôi nó ngon”, “Quả này chỗ tui gọi là quả khéo chứ không phải xoài”, “Xoài mủ! Xoài ngọt dịu thơm, có thể nói xoài này là ngon nhất rồi đấy, anh thật là biết hưởng”,...

Thực tế, đây là những tên gọi dùng để chỉ cùng một loại trái cây có hình dáng y hệt quả xoài nhưng chỉ nhỏ bằng 1 nửa hoặc 1/3. Loại cây này có tên khoa học là Mangifera foetida, thuộc họ Đào lộn hột (Anacardiaceae), được tìm thấy tại các quốc gia Đông Nam Á như Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thái Lan và Việt Nam…

Quả muỗm/quả quéo khi còn xanh có vị chua gắt, thường được dùng để nấu canh chua hoặc ăn kèm muối ớt. Khi chín, quả chuyển sang màu vàng, mùi thơm đậm như mùi xoài và vị ngọt dịu khá đặc trưng.