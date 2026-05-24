HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vụ 3 chị em họ tử vong khi đi tắm sông: Đôi vợ chồng nghèo 5 năm mất 3 người con vì đuối nước

Lam Giang (Tổng hợp)
|

5 năm trước, đứa con trai 2 tuổi của vợ chồng anh Ngọc bị rơi xuống hố nước phía sau nhà tử vong. Giờ đây, họ lại tiếp tục đối mặt với bi kịch tương tự.

Vụ việc 3 cháu nhỏ là chị em họ đi tắm sông bị đuối nước tử vong xảy ra tại Quảng Ngãi đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót. 3 nạn nhân xấu số là: N.T.Q.N. (11 tuổi), N.Q.Q. (13 tuổi) và N.T.H. (11 tuổi). Trong đó, N.Q.Q. và N.T.H. là anh em ruột còn N.T.Q.N. là chị họ của Q. và H. Cả 3 sống gần nhà ở thôn Minh Trung, xã Trường Giang, tỉnh Quảng Ngãi.

Trong ngôi nhà tình thương rộng 30m2, anh Nguyễn Ngọc (43 tuổi) và vợ là chị Nguyễn Thị Lựu (34 tuổi) gương mặt thất thần, đau khổ khi 2 con trai là N.Q.Q. và N.T.H. gặp nạn không qua khỏi. Thông tin trên báo VietNamNet cho hay, vợ chồng anh Ngọc có 6 người con, bé lớn nhất 13 tuổi và bé út mới vài tháng tuổi. Đau xót hơn, cách đây 5 năm, một người con trai của anh Ngọc cũng bị đuối nước tử vong khi mới 2 tuổi.

Vụ 3 chị em họ tử vong khi đi tắm sông: Đôi vợ chồng nghèo 5 năm mất 3 người con vì đuối nước - Ảnh 1.

Vợ chồng anh Ngọc, chị Lựu đau xót khi 5 năm mất 3 đứa con vì đuối nước. (Ảnh: Thanh Niên)

Gia đình anh Ngọc và chị Lựu thuộc diện cận nghèo. Hàng ngày, người chồng đi làm thợ sơn nước còn người vợ ở nhà chăm sóc con cái. Công việc của anh Ngọc cũng bấp bênh, thu nhập ít ỏi nên cuộc sống vô cùng chật vật. Khi 2 con gặp nạn, vợ chồng anh chị cũng phải nhờ sự hỗ trợ của bà con lối xóm và chính quyền địa phương để lo hậu sự cho các con.

Cách đó không xa, gia đình anh Nguyễn Sự và chị Lê Thị Thùy Trang cũng chìm trong mất mát, cố nén đau thương để lo hậu sự cho con gái là cháu N.T.Q.N. Cháu N. là con út trong gia đình có 3 anh chị em. Trong mắt người thân, thường ngày cháu bé rất lanh lẹ, lễ phép, thương bố mẹ. 

Chia sẻ với báo Tiền Phong, anh Sự đưa tay lau nước mắt kể, bình thường con gái chỉ đi chơi quanh làng rồi tự về nhà đúng giờ. Vào ngày xảy ra chuyện, anh Sự bất an khi trời đã tối mà không thấy con đâu. Khi đi ra bãi sông, thấy xe đạp điện cùng quần áo của các cháu để lại, người cha biết đã có chuyện chẳng lành. 

Lúc đi con còn vui vẻ, lành lặn, sao giờ trở về lạnh lẽo thế này. Ba đã dặn không được ra sông tắm rồi mà…”, người cha bật khóc nói. 

Vụ 3 chị em họ tử vong khi đi tắm sông: Đôi vợ chồng nghèo 5 năm mất 3 người con vì đuối nước - Ảnh 2.

Anh Sự cố nén đau thương để lo hậu sự cho con gái út xấu số. (Ảnh: Tiền Phong)

Trước đó, báo Pháp luật TP.HCM thông tin, chiều ngày 22/5, N. điều khiển xe đạp điện chở theo Q. và H. đến khu vực sông Trà Khúc (đoạn thuộc thôn Minh Khánh) để tắm sông. Trong lúc chơi dưới sông, 3 em nhỏ không may bị nước cuốn mất tích. Tối cùng ngày, do không thấy các em về nhà nên gia đình đã trình báo chính quyền địa phương.

Sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, dân quân cùng người dân tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 6 giờ ngày 23/5, thi thể em N. và Q. đã được tìm thấy cách vị trí tắm của 3km. Trong khi đó, thi thể em H. được tìm thấy lúc 8 giờ cùng ngày tại vị trí cách hiện trường khoảng 6km về phía hạ lưu. 

Tags

đuối nước

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

01:02
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại