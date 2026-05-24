Vụ 3 chị em họ tử vong khi đi tắm sông: Đôi vợ chồng nghèo 5 năm mất 3 người con vì đuối nước

Vụ việc 3 cháu nhỏ là chị em họ đi tắm sông bị đuối nước tử vong xảy ra tại Quảng Ngãi đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót. 3 nạn nhân xấu số là: N.T.Q.N. (11 tuổi), N.Q.Q. (13 tuổi) và N.T.H. (11 tuổi). Trong đó, N.Q.Q. và N.T.H. là anh em ruột còn N.T.Q.N. là chị họ của Q. và H. Cả 3 sống gần nhà ở thôn Minh Trung, xã Trường Giang, tỉnh Quảng Ngãi.

Trong ngôi nhà tình thương rộng 30m2, anh Nguyễn Ngọc (43 tuổi) và vợ là chị Nguyễn Thị Lựu (34 tuổi) gương mặt thất thần, đau khổ khi 2 con trai là N.Q.Q. và N.T.H. gặp nạn không qua khỏi. Thông tin trên báo VietNamNet cho hay, vợ chồng anh Ngọc có 6 người con, bé lớn nhất 13 tuổi và bé út mới vài tháng tuổi. Đau xót hơn, cách đây 5 năm, một người con trai của anh Ngọc cũng bị đuối nước tử vong khi mới 2 tuổi.

Vợ chồng anh Ngọc, chị Lựu đau xót khi 5 năm mất 3 đứa con vì đuối nước. (Ảnh: Thanh Niên)

Gia đình anh Ngọc và chị Lựu thuộc diện cận nghèo. Hàng ngày, người chồng đi làm thợ sơn nước còn người vợ ở nhà chăm sóc con cái. Công việc của anh Ngọc cũng bấp bênh, thu nhập ít ỏi nên cuộc sống vô cùng chật vật. Khi 2 con gặp nạn, vợ chồng anh chị cũng phải nhờ sự hỗ trợ của bà con lối xóm và chính quyền địa phương để lo hậu sự cho các con.

Cách đó không xa, gia đình anh Nguyễn Sự và chị Lê Thị Thùy Trang cũng chìm trong mất mát, cố nén đau thương để lo hậu sự cho con gái là cháu N.T.Q.N. Cháu N. là con út trong gia đình có 3 anh chị em. Trong mắt người thân, thường ngày cháu bé rất lanh lẹ, lễ phép, thương bố mẹ.

Chia sẻ với báo Tiền Phong, anh Sự đưa tay lau nước mắt kể, bình thường con gái chỉ đi chơi quanh làng rồi tự về nhà đúng giờ. Vào ngày xảy ra chuyện, anh Sự bất an khi trời đã tối mà không thấy con đâu. Khi đi ra bãi sông, thấy xe đạp điện cùng quần áo của các cháu để lại, người cha biết đã có chuyện chẳng lành.

“Lúc đi con còn vui vẻ, lành lặn, sao giờ trở về lạnh lẽo thế này. Ba đã dặn không được ra sông tắm rồi mà…”, người cha bật khóc nói.

Anh Sự cố nén đau thương để lo hậu sự cho con gái út xấu số. (Ảnh: Tiền Phong)

Trước đó, báo Pháp luật TP.HCM thông tin, chiều ngày 22/5, N. điều khiển xe đạp điện chở theo Q. và H. đến khu vực sông Trà Khúc (đoạn thuộc thôn Minh Khánh) để tắm sông. Trong lúc chơi dưới sông, 3 em nhỏ không may bị nước cuốn mất tích. Tối cùng ngày, do không thấy các em về nhà nên gia đình đã trình báo chính quyền địa phương.

Sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, dân quân cùng người dân tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 6 giờ ngày 23/5, thi thể em N. và Q. đã được tìm thấy cách vị trí tắm của 3km. Trong khi đó, thi thể em H. được tìm thấy lúc 8 giờ cùng ngày tại vị trí cách hiện trường khoảng 6km về phía hạ lưu.