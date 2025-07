Khách Tây liên tục hét lên khi ăn 1 món bánh mì có nhân vô cùng đặc biệt ở Việt Nam

Không chỉ nổi tiếng với bãi biển đẹp, không khí trong lành và con người hiếu khách, Đà Nẵng còn khiến nhiều du khách quốc tế "đổ gục" bởi những món ăn đường phố vừa ngon vừa đặc sắc. Mới đây, một vị khách Tây đã gây chú ý khi chia sẻ đoạn video ghi lại phản ứng có phần "bùng nổ cảm xúc" sau khi ăn thử món bánh mì heo quay nổi tiếng ở Đà Nẵng.

Cụ thể, trong đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, cô gái người nước ngoài vừa cắn một miếng bánh mì heo quay, vừa không kìm được tiếng hét đầy phấn khích. Dòng trạng thái cũng được cô chia sẻ cho thấy sự thích thú vô cùng: "Where has bánh mì been my whole life?!" (tạm dịch: "Bánh mì đã ở đâu suốt cả cuộc đời tôi vậy?!").

Cô gái Tây hào hứng đi ăn thử món bánh mì heo quay

Và những phản ứng đầy phấn khích khi được thưởng thức

Chỉ một câu nói, một biểu cảm nhưng đủ khiến dân mạng đồng loạt gật gù đồng cảm. Không ít người từng thử qua món bánh mì này cũng để lại bình luận hài hước:

- "Tôi cũng từng như chị, ăn miếng đầu tiên mà tưởng mình tìm được chân ái đời mình."

- "Heo quay Đà Nẵng mà chị, ai ăn mà không hét cho được!"

- "Chọn hàng này là chuẩn rồi đấy."

Cô gái này không chỉ bất ngờ bởi hương vị mà còn dành lời khen ngợi đặc biệt cho phần nhân thịt heo quay: lớp da giòn rụm, phần thịt vừa béo mềm lại thấm vị đậm đà, ăn kèm với rau sống, rau răm và gia vị đặc trưng, tất cả tạo nên một tổng thể hương vị đầy ấn tượng.

Không quá lạ khi vị khách Tây này thích bánh mì heo quay đến vậy

Món bánh mì heo quay ở Đà Nẵng vốn được xem là một trong những phiên bản bánh mì đáng thử bậc nhất Việt Nam. Heo quay ở đây được nướng giòn rụm, cắt miếng dày vừa phải, kẹp trực tiếp vào bánh mì nóng giòn, ăn kèm rau thơm và đặc biệt là các gia vị đặc trưng. Tất cả hoà quyện vào nhau tạo nên một tổng thể "hợp không thể tả".

Không khó để tìm thấy các hàng bánh mì heo quay trên nhiều tuyến phố Đà Nẵng. Mỗi nơi có một biến tấu riêng, nhưng điểm chung là phần thịt quay luôn tươi mới, nướng tại chỗ hoặc giao trong ngày để đảm bảo độ giòn, thơm, nóng hổi khi kẹp vào bánh. Địa điểm vị khách Tây này ghé ăn là bánh mì heo quay Ông Phú Đạt - một thương hiệu đã rất nổi tiếng tại Đà Nẵng.

Địa điểm mà nhiều người Việt xem xong phải thừa nhận "chọn đúng hàng"

Với những vị khách nước ngoài như cô gái trong clip, món bánh mì heo quay không chỉ là một bữa ăn đường phố đơn giản, mà còn là một trải nghiệm ẩm thực giàu cảm xúc - vừa lạ, vừa quen, vừa bùng nổ hương vị, lại mang đậm cái tình và sự khéo léo của người Việt.

Và có lẽ, câu hỏi "Món này đã ở đâu trong suốt cuộc đời tôi?" cũng chính là lời khẳng định cho sức hút không thể cưỡng của ẩm thực Việt - thứ khiến người ta phải thốt lên từ miếng đầu tiên.

(Nguồn: TikTok @loulouexplores)