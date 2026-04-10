HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Khách Tây leo dừa thoăn thoắt ngay biển Đà Nẵng, kỹ năng khiến người Việt cũng phải chào thua

Ngọc Ánh |

Chỉ vì một câu “thách thức” của cô gái Việt, nam du khách đã trình diễn màn hái quả điêu luyện của mình.

Một tình huống giao lưu văn hóa "dở khóc dở cười" ngay trên phố đang được cộng đồng mạng truyền tay nhau rần rần. Chuyện bắt nguồn từ bài đăng của tài khoản Thương Hoài, khi cô nàng tình cờ bắt gặp một anh chàng ngoại quốc vạm vỡ đang ôm khư khư quả dừa trên tay.Thấy lạ, Thương Hoài liền hỏi thăm: "Ông vừa hái đó à?" . Nhận được cái gật đầu và câu trả lời "Ừ, mới leo lên xong", cô gái nửa tin nửa ngờ buông luôn một câu thách thức đậm chất cà khịa: "Không tin, ông làm lại tôi xem".

Cứ ngỡ anh chàng Tây sẽ bỏ qua lời nói đùa, nhưng phản ứng tiếp theo của nam du khách mới là thứ khiến cõi mạng bùng nổ. Không nói nhiều, anh chàng lập tức lao tới cây dừa cao vút ngay sát vỉa hè. Bằng sự dẻo dai và những động tác bám trụ cực kỳ chuyên nghiệp, nam du khách thoăn thoắt trèo lên ngọn cây trong sự ngỡ ngàng của chính người đưa ra lời “thách thức” kia.

Nhìn hình ảnh anh Tây đu mình trên thân dừa điêu luyện chẳng kém gì dân miệt vườn thực thụ, những người chứng kiến chỉ biết ôm bụng cười trước độ chịu chơi và lầy lội này.

Thương Hoài chia sẻ ban đầu chỉ định quay clip vui đăng lên Threads, không ngờ màn "kẻ tung người hứng" này lại viral chóng mặt. Dưới phần bình luận, netizen Việt vô cùng phấn khích trước tinh thần dám thách dám làm của cả hai. Rất nhiều bình luận tỏ ra thích thú trước khả năng thích nghi nhanh nhạy của du khách nước ngoài, biến một ngày dạo phố bình thường thành một khoảnh khắc giao lưu vô cùng mặn mòi.

Tags

khách Tây

Đà Nẵng

Nước dừa

Du lịch Việt Nam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Triều Tiên phóng tên lửa mang đầu đạn chùm, Hàn Quốc 'đứng ngồi không yên' yêu cầu họp khẩn

01:25
Cảnh "mưa tên lửa" Israel gửi xuống Lebanon: Hơn 250 người chết, Iran lập tức đe dọa trả đũa

01:01
Nã đạn điên cuồng trước lãnh sự quán Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ, 3 tay súng và 1 cảnh sát thương vong

00:56
Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

00:57
Phẫn nộ clip nam thanh niên nhổ nước bọt, hành hung phụ nữ lớn tuổi trong quán bánh bèo: Công an vào cuộc

01:08
Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

01:11
Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

01:18
Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

00:44
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại