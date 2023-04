Khách Tây lần đầu ăn thử thịt chuột, ngỡ ngàng thói quen nhỏ máu chuột vào mắt người

Kênh Youtube với 10 triệu lượt đăng ký - Best Ever Food Review Show - nổi tiếng với loạt video đưa người xem đến với thế giới ẩm thực độc lạ, huyền bí của nhiều quốc gia. Trong tập 2 series Tribal Vietnam, chủ kênh Sonny Side và người bạn Andrew đã đến xã Tú Lệ, Văn Chấn, tỉnh Yên Bái để được gia đình bà My cùng đồng bào H’mông đen ở đây tiếp đón nồng hậu.



Sonny và Andrew được trải nghiệm giã gạo bằng chày gỗ để làm bánh giầy, xuống ruộng bắt lươn cá và lên rừng bắt chuột tre. Tại đây, hai vị khách Tây được thưởng thức những món ăn có 1-0-2 mà họ tự tay đánh bắt trong chuyến khám phá này.

1. Rượu máu chuột

Món ăn đầu tiên hai vị khách Tây được thưởng thức là rượu máu chuột. Đàn ông vùng này tin rằng máu chuột sẽ giúp họ tăng sức dẻo dai và sinh lực dồi dào nên pha máu chuột cùng với rượu gạo để thưởng thức. Sonny chia sẻ loại rượu này có vị giống kim loại, đậm và khá thích nó.

Sonny cùng mọi người thưởng thức rượu máu chuột. Hình ảnh: Youtube/Best Ever Food Review Show

2. Lòng chuột

Sau khi làm sạch, lòng ruột của chuột tre sẽ được băm nhỏ trộn cùng với tỏi ớt và lá chanh rồi nấu chín. Gia đình bà My không ngớt lời quảng cáo món ăn này "rất hao cơm" và anh Sonny cùng Andrew đã thử ăn sau một hồi ngập ngừng e dè.

Miếng cơm đầu tiên thực sự đã khiến Sonny bất ngờ về vị ngon đậm đà của nó. Cả anh và Andrew đều phải gật đầu tấm tắc trước món ăn này.

3. Chuột tre nướng sả ớt

Khác với chuột đồng, chuột tre rừng khá to, có con đạt tới trọng lượng 300 - 500 gram. Do ăn lá cây, quả rừng, ngô lúa nương... nên chúng được bà con xem là thực phẩm sạch. Có những thời điểm chuột rừng "được giá", lên đến 100.000 đồng/con.

Kích thước trung bình của chuột tre rừng rơi vào khoảng 300-500gram. Hình ảnh: Youtube/Best Ever Food Review Show

Chuột tre thường được ướp với sả ớt sau đó nướng củi đến khi chín vàng. Có lẽ đây là lần đầu tiên nhìn thấy món chuột nướng nên Sonny và Andrew đùn đẩy nhau thử miếng đầu tiên. Sau khi chứng kiến những người phụ nữ trong gia đình bà My ăn phần đầu của chuột nướng, hai vị khách cũng bớt sợ hãi và bắt đầu thưởng thức đặc sản hiếm có này.

Món chuột tre nướng đặc sản của người dân tộc H'mông đen vùng núi rừng Yên Bái. Hình ảnh: Youtube/Best Ever Food Review Show

Trái ngược với ấn tượng ban đầu, Sonny đã liên tục gật gù khen ngon. Mùi thơm của khói nướng củi, thịt bên trong mềm ẩm trong khi lớp da bên ngoài dai giòn khiến 2 vị khách Tây phải xuýt xoa.

4. Nhỏ máu chuột vào mắt người

Một trong những điều khiến Sonny Side bất ngờ nhất trong chuyến phiêu lưu lần này chính là một thói quen lạ của gia đình bà My. Sau khi bắt chuột tre về, bà My sẽ lấy máu tươi của con chuột để nhỏ vào mắt của con gái. Gia đình này có niềm tin rằng chuột tre vốn sống trong hang tối, thị lực của loài động vật này chắc hẳn cực kỳ tốt nên máu của chúng có thể giúp thị lực của cô bé trở nên tốt hơn.

Khách Tây há hốc mồm với món ăn và thói quen vùng cao Việt Nam: Nhỏ máu chuột vào mắt người!

Sonny cũng không rõ thói quen kỳ lạ này có phải tập tục của bà con người H'mông, thói quen của người trong vùng hay chỉ là niềm tin trong gia đình bà My. Có thể thấy nhiều người Việt cũng chưa nghe đến mẹo tăng thị lực bằng máu chuột này.

Bên dưới phần bình luận, có rất nhiều bạn bè quốc tế phải trầm trồ trước thiên nhiên, sự đa dạng văn hóa và nền ẩm thực Việt Nam. Nếu như phở, bún chả hay bánh cuốn đã quá quen thuộc với du khách thì những món ăn độc lạ mà Sonny trải nghiệm quả thật đã làm mở mang tầm mắt, không chỉ với khách nước ngoài mà còn với cả người Việt nữa.