Khách Tây làm 1 việc "khó hiểu" trên đường phố Úc: Nguyên nhân đến từ thứ không ai ngờ tới

Nhắc đến du lịch Úc, người ta thường nghĩ ngay đến những bãi biển rực nắng, nhà hát Opera House lấp lánh bên vịnh Sydney hay bầu không khí sôi động của các thành phố hiện đại xen lẫn thiên nhiên hoang dã. Thế nhưng cũng có những thứ khiến du khách gặp phải tình huống dở khóc dở cười khi đi du lịch Úc.

Sau đây là một ví dụ như thế. Cụ thể, 1 nữ du khách nước ngoài khi đến đây cho biết cô đã phải vừa ăn vừa bịt miệng và đậy đĩa thức ăn của mình. Có thể thấy trong video cô đăng tải, ở đoạn cuối, 'thủ phạm' được chính chủ chỉ ra, chính là những chú mòng biển.

Du khách trong câu chuyện (Ảnh FBNV)

Thực tế, hành động của nữ du khách trên không phải là quá hiếm. Bởi nhiều người khác khi tới du lịch Úc cũng có chia sẻ tương tự. "Ăn ngoài đường ở Úc đến là khổ. Hết che lại đến đậy chỉ vì sợ mấy con mòng biển này", du khách V.K.My (30 tuổi, đến từ Hà Nội) kể.

Mòng biển - Nét đặc trưng thú vị ở Úc

Tại Sydney, Melbourne hay Canberra, hình ảnh mòng biển chao liệng quanh khu trung tâm, sà xuống giật đồ ăn từ tay du khách đã trở nên quá quen thuộc. Ở Circular Quay – nơi có tầm nhìn ra cầu cảng Sydney và Nhà hát Opera House – chỉ cần mở túi khoai tây chiên, du khách có thể thấy hàng chục cặp mắt đỏ hoe chăm chăm dõi theo.

Theo Đài ABC News, loài Silver Gull – mòng biển phổ biến nhất nước Úc – vốn sinh sống ven biển nhưng đã thích nghi hoàn hảo với đô thị. Chúng tìm kiếm thức ăn ở thùng rác, khu chợ, công viên và thậm chí ngay trước trụ sở Quốc hội tại Canberra. Một nhân viên bảo trì chia sẻ: “Nếu chúng nghĩ bạn đang cầm thứ gì có thể ăn được, chúng sẽ bám theo để kiểm tra”.

Ảnh The Sydney Morning Herald

Tình trạng mòng biển “trộm đồ ăn” xuất hiện thường xuyên đến mức trở thành một phần trong trải nghiệm du lịch. Báo The Daily Telegraph từng cho biết, những con chim này “swoop and steal” – lao xuống rồi cướp đồ ăn của thực khách ngay tại khu vực Nhà hát Opera House. Hình ảnh du khách vừa la hét vừa giật mình vì bị mòng biển tấn công khiến nhiều người bật cười, nhưng cũng không ít người coi đó là nỗi ám ảnh khi ăn ngoài trời.

Chính quyền Sydney đã phải triển khai cả “đội tuần tra bằng chó” – gồm 12 chú chó được huấn luyện chuyên nghiệp – để xua đuổi mòng biển quanh khu Nhà hát Opera House. Biện pháp này giúp hạn chế phần nào những “vụ cướp khoai tây chiên”, đồng thời giữ cho khu vực du lịch sạch sẽ, an toàn hơn.

Biệt đội chó giúp xua đuổi mòng biển quanh khu Nhà hát Opera House (Ảnh Newsweek)

Phiền toái nhưng vẫn là nét riêng khó lẫn của nước Úc

Dù gây phiền phức, mòng biển vẫn mang lại cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị. Trên mạng xã hội, nhiều người chia sẻ khoảnh khắc “bị cướp đồ ăn” như một kỷ niệm đặc trưng của chuyến đi. Một du khách người Anh viết: “Nếu không thấy mòng biển ở Sydney, tôi sẽ nghĩ mình chưa thật sự tới Úc”.

Giới sinh vật học lý giải rằng sự “bành trướng” của mòng biển là kết quả của khả năng thích nghi hiếm có. Nguồn thức ăn dồi dào từ rác thải, đồ ăn thừa và thói quen cho chim ăn của con người đã giúp chúng phát triển mạnh. Ở đô thị, nơi ít kẻ thù tự nhiên, mòng biển dễ dàng sinh sôi và làm tổ ngay trên mái nhà, bãi đỗ xe hay công trình xây dựng.

Ảnh North Wales Live

Nhiều nghiên cứu cảnh báo, việc cho mòng biển ăn khiến chúng phụ thuộc vào con người và trở nên hung hăng hơn. Trang City of Sydney từng viết: “Have you had a seagull snatch your chips? They may become aggressive towards humans” – “Bạn đã từng bị mòng biển cướp khoai tây chiên chưa? Chúng có thể trở nên hung dữ với con người”.

Đối với khách du lịch, việc bắt gặp mòng biển giữa phố phường cũng là một phần của bản sắc nước Úc – vừa lộn xộn, vừa gần gũi thiên nhiên. Âm thanh “kéttt kéttt” vang lên trên nền trời xanh, hình ảnh chúng sà xuống giữa đám đông hay đậu thản nhiên trên lan can cầu cảng, tất cả khiến khung cảnh nước Úc trở nên sống động, đầy sức sống.

Các chuyên gia du lịch khuyên, du khách nên giữ kín thức ăn khi ăn ngoài trời, không cho chim ăn và chọn khu vực ít chim tụ tập. Bên cạnh đó, việc dọn rác đúng nơi quy định cũng giúp giảm bớt nguồn thu hút mòng biển, góp phần giữ gìn môi trường và trải nghiệm du lịch trong lành hơn.

Ảnh Getty Images

Giữa những phiền toái nhỏ, mòng biển vẫn là hình ảnh gắn liền với cuộc sống và du lịch ở Úc. Chúng đại diện cho sự hòa trộn thú vị giữa thiên nhiên và đô thị – nơi con người và loài chim biển học cách chung sống. Với nhiều du khách, việc chứng kiến “cuộc đời đô thị của mòng biển” là trải nghiệm không thể quên – một dấu ấn khác biệt khiến chuyến đi tới nước Úc thêm sinh động và đáng nhớ.