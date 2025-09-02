Khách Tây “hòa tan” trong không khí rộn ràng khắp Hà Nội, hát hò tưng bừng giữa “concert quốc gia”

Những ngày này, khắp Hà Nội cũng như nhiều tỉnh thành trên cả nước đang rộn ràng chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Trên các tuyến phố trung tâm, đâu đâu cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh cờ đỏ sao vàng tung bay rực rỡ, những dàn loa phát nhạc cách mạng rộn rã, người dân nô nức xuống phố cùng chờ đón sự kiện trọng đại của dân tộc.



Đặc biệt, vào tối nay (1/9), chỉ còn ít giờ nữa là diễn ra buổi diễu binh, diễu hành hoành tráng, không khí ở Hà Nội càng thêm sôi động. Các con phố bỗng như biến thành “concert quốc gia”, nơi hàng nghìn người hòa chung giọng hát, những tràng pháo tay, tiếng reo hò xen lẫn trong sắc đỏ sao vàng rực rỡ.



Điều thú vị là không chỉ có người dân Việt Nam mới cháy hết mình, mà các vị khách nước ngoài cũng hòa nhịp cùng không khí.





Trên con phố Lãn Ông tối nay, nhiều du khách Tây đã khiến người đi đường bất ngờ khi vừa cười nói, vừa giơ cao lá cờ đỏ sao vàng, hòa giọng hát cùng những ca khúc quen thuộc mà người Việt vẫn thường cất lên trong dịp lễ lớn. Một vài nhóm còn ngẫu hứng cùng nhau nhảy múa, tạo nên khung cảnh vừa hào hùng vừa rộn rã, như xóa nhòa mọi khoảng cách về ngôn ngữ và biên giới. Nhiều người đùa rằng các vị khách Tây này như thể “hòa tan” vào không khí Việt Nam những ngày này.





Không chỉ hòa mình trong tiếng nhạc, nhiều du khách còn vui vẻ nhận những lon nước được người dân gửi tặng, rồi cùng nâng ly, cùng hô vang khẩu hiệu, cùng reo hò như thể họ đã trở thành một phần trong dòng chảy của niềm tự hào dân tộc này.

Trên nhiều tuyến phố trung tâm như Tràng Tiền, Hàng Khay, hay xung quanh quảng trường Ba Đình, cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh du khách nước ngoài “camp” từ sớm, mong tìm cho mình một chỗ đẹp để theo dõi các màn diễu binh, diễu hành hoành tráng. Anh chàng Ho Jun (đến từ Hàn Quốc) chia sẻ niềm sướng khi được tham dự sự kiện trọng đại ở Việt Nam. Trong khi đó, Will, một anh chàng đến từ Pháp vui vẻ khoe trải nghiệm đi “cắm trại” xem diễu binh của mình.





Nguồn: TikTok @hojuna2024

Nguồn: TikTok @willinvietnam

Tất cả đã cùng nhau tạo nên một bầu không khí mà có lẽ không một vị khách nào có thể quên. Giữa lòng Hà Nội, vào thời khắc lịch sử của dân tộc Việt Nam, những người khách ngoại quốc đã có dịp trải nghiệm một “concert quốc gia” đúng nghĩa - nơi mà âm nhạc, niềm tự hào, tình yêu nước và sự sẻ chia cộng hưởng, khiến mỗi người, dù là người Việt hay người nước ngoài, đều thấy tim mình rộn ràng chung một nhịp.