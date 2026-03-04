Vừa mới đây, câu chuyện về một vị khách Tây đứng cúi gằm mặt giữa sân bay Việt Nam đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Không phải vì sự cố hành lý hay chuyến bay bị trễ, mà bởi một khoảnh khắc rất đỗi cảm xúc: khi chuẩn bị lên máy bay rời khỏi Việt Nam, anh đứng lặng, cúi mặt bởi nỗi buồn và sự nuối tiếc.

(Nguồn: @tonyelchongcuey)

Trong đoạn video được chia sẻ, khung cảnh sân bay vẫn đông đúc và nhộn nhịp như thường lệ. Người kéo vali, người tranh thủ chụp ảnh trước giờ bay, tiếng loa thông báo vang lên đều đặn. Giữa dòng người vội vã ấy, anh chàng Tony El Chong Cuey - một vị khách nước ngoài - lại đứng trầm ngâm, ánh mắt hướng xuống đất, gương mặt đầy tâm trạng.

Nhiều người ban đầu tò mò không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng khi đọc dòng chia sẻ đi kèm, tất cả mới vỡ lẽ.

"Chuyến đi về nhà sau khi ở đất nước tuyệt vời nhất thế giới," anh viết.

Hóa ra, anh cúi mặt không phải vì buồn bực hay mệt mỏi, mà vì tiếc nuối. Sau quãng thời gian sống và du lịch tại Việt Nam, khoảnh khắc phải rời đi khiến anh không khỏi nghẹn ngào.

Theo những chia sẻ trước đó, trong thời gian ở Việt Nam, anh đã có cơ hội trải nghiệm đủ mọi điều thú vị. Từ việc ghé thăm các địa điểm du lịch nổi tiếng, khám phá cảnh đẹp thiên nhiên, đến việc hòa mình vào nhịp sống đời thường như một người bản địa.

Chính những trải nghiệm ấy khiến anh gọi Việt Nam là "đất nước tuyệt vời nhất thế giới" trong cảm nhận của riêng mình.

(Nguồn: @tonyelchongcuey)

Khoảnh khắc cúi đầu ở sân bay vì thế không còn đơn thuần là một biểu cảm thoáng qua. Đó là sự luyến tiếc khi phải rời xa những điều thân thuộc vừa mới tìm thấy. Là cảm giác chưa muốn kết thúc một hành trình quá đẹp.

Cộng đồng mạng Việt Nam sau khi xem đoạn video đã để lại rất nhiều bình luận vừa an ủi, vừa ấm áp:

- "Không sao đâu. Hãy làm việc chăm chỉ, tiết kiệm tiền. Bạn có thể quay lại bất cứ lúc nào. Việt Nam luôn chào đón bạn."

- "Nhớ quay trở lại nhé bạn yêu."

- "Hãy quay lại bất cứ lúc nào nhé!"

- "Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại."

Những lời nhắn giản dị nhưng đầy tình cảm ấy phần nào cho thấy sự hiếu khách và cởi mở của người Việt. Không chỉ vui vì được khen, nhiều người còn thực sự mong anh có dịp quay trở lại, tiếp tục hành trình còn dang dở.

Trong những năm gần đây, du lịch Việt Nam ngày càng ghi điểm mạnh mẽ trong mắt du khách quốc tế. Không chỉ bởi cảnh đẹp đa dạng từ biển, núi đến đô thị, mà còn bởi ẩm thực phong phú và con người thân thiện. Nhiều du khách sau khi rời đi vẫn giữ liên lạc, chia sẻ hình ảnh và bày tỏ mong muốn quay lại.

Có lẽ điều níu chân họ không chỉ là danh lam thắng cảnh, mà là cảm giác được chào đón, được hòa mình vào đời sống thường nhật và tìm thấy những khoảnh khắc giản dị nhưng đáng nhớ.

(Nguồn: @tonyelchongcuey)