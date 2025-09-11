Ẩm thực Việt Nam từ lâu đã trở thành một trong những "điểm cộng" lớn nhất níu chân du khách quốc tế. Không chỉ bởi sự đa dạng và phong phú trong từng món ăn, mà còn vì hương vị độc đáo, khó tìm thấy ở bất kỳ đâu trên thế giới. Từ những món ăn đường phố giản dị cho đến những món cầu kỳ trong nhà hàng, tất cả đều mang trong mình linh hồn và bản sắc riêng biệt. Với du khách phương Tây, Việt Nam dường như còn hấp dẫn hơn bởi sự dung hòa giữa cái quen và cái lạ - vừa dễ ăn, vừa đủ khác biệt để họ cảm thấy mới mẻ, muốn khám phá.

Mới đây, một cô gái Tây đã chia sẻ trải nghiệm sau chuyến đi của mình và nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Trong đoạn video, cô thẳng thắn bày tỏ: "Vietnam's so hard, had to buy coffee & phở to bring home" (tạm dịch: "Việt Nam thật khó cưỡng, phải mua cà phê với phở mang về nhà").

Điều khiến nhiều người thích thú chính là cách cô gọi ẩm thực Việt bằng cụm từ "khó cưỡng" - một sự thừa nhận rằng, hương vị nơi đây đã vượt ra khỏi ranh giới của sự tò mò đơn thuần, để trở thành nỗi nhớ và niềm khao khát mang về nhà.

Và quả thật, cô gái này đã không chỉ mua một ít cho vui. Cô sắm đủ cà phê gói và phở ăn liền với số lượng nhiều đến mức hóa đơn lên tới hơn 1,1 triệu đồng. Với cô, đó không chỉ là quà lưu niệm cho bản thân mà còn là món quà mang hương vị Việt Nam để chia sẻ với bạn bè và gia đình ở quê hương.

Nhắc đến phở và cà phê, đây đều là hai "đại diện quốc dân" của ẩm thực Việt. Phở vốn được coi như biểu tượng của Việt Nam trên bản đồ ẩm thực thế giới, với vị nước dùng thanh, ngọt tự nhiên từ xương và hương thơm phức của quế, hồi, thảo quả. Còn cà phê lại mang một "bản sắc riêng" - mạnh mẽ, đậm đà và khác biệt. Đặc biệt, văn hóa cà phê phin hay cà phê sữa đá của người Việt đã trở thành trải nghiệm khó quên trong mắt bạn bè quốc tế.

Tuy nhiên, bởi không thể mang về nhà tô phở nóng hổi hay cốc cà phê phin nghi ngút khói, nhiều du khách chọn cách tìm mua phiên bản đóng gói. Đó là những gói cà phê rang xay, cà phê hoà tan tiện lợi, hay những thùng phở ăn liền - dù giản đơn hơn bản gốc rất nhiều, nhưng vẫn chứa đựng hương vị khiến họ cảm thấy gần gũi và nhớ nhung.

Không quá khi nói rằng, với nhiều du khách, Việt Nam để lại dư vị khó phai không chỉ trong những chuyến đi, mà còn cả trong hành lý họ mang về. Và có lẽ, với cô gái Tây kia, mỗi gói cà phê hay mỗi vắt phở ăn liền chẳng đơn thuần là thực phẩm, mà còn là cách để lưu giữ một phần kỷ niệm, một phần "ngôn ngữ tình yêu" mà cô tìm thấy ở Việt Nam.