Khách Tây chăm chú nghe lịch sử tại Địa đạo Củ Chi ngày 30/4

Ghi nhận tại Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi vào ngày 30/4 năm nay, không khí tham quan diễn ra vô cùng náo nhiệt ngay từ sáng sớm. Đáng chú ý, trong dòng người đổ về “vùng đất thép”, tỉ lệ du khách quốc tế đến từ các quốc gia Âu - Mỹ và khu vực Đông Bắc Á chiếm số lượng áp đảo so với khách nội địa.

Tại các khu vực trọng điểm như hầm bí mật, bếp Hoàng Cầm hay các đoạn địa đạo mở cho khách trải nghiệm, hình ảnh những đoàn khách nước ngoài chăm chú quan sát và hào hứng tìm hiểu về lịch sử cuộc chiến tại Việt Nam đã trở nên quen thuộc, tạo nên một diện mạo giao lưu văn hóa quốc tế đặc sắc ngay tại điểm di tích lịch sử này.

Không chỉ khách du lịch mà các em nhỏ cũng chăm chú nghe hướng dẫn viên chia sẻ về các sự kiện lịch sử

Du khách bày tỏ sự thích thú khi thực hiện thử thách chui xuống địa đạo Củ Chi

Địa đạo Củ Chi vốn là một hệ thống phòng thủ nằm dưới lòng đất tại huyện Củ Chi, được mệnh danh là “kỳ quan đánh giặc” độc đáo của quân và dân ta trong thời kỳ kháng chiến.

Hệ thống này bao gồm mạng lưới đường hầm chằng chịt có tổng chiều dài lên tới hơn 250km, tỏa rộng như mạng nhện với ba tầng sâu khác nhau. Tầng trên cùng cách mặt đất khoảng 3m, tầng giữa cách 5m và tầng đáy sâu từ 8m đến 12m, đảm bảo an toàn trước các loại bom đạn hạng nặng. Không chỉ là nơi trú ẩn, địa đạo còn là một thành phố thu nhỏ với đầy đủ các khu vực chức năng như phòng ở, nhà bếp, kho chứa vũ khí, bệnh xá, hội trường và hệ thống giếng nước, thông hơi tinh vi, thể hiện sự sáng tạo và ý chí bền bỉ của con người Việt Nam trong điều kiện khắc nghiệt.

Sở dĩ du khách quốc tế đặc biệt quan tâm đến địa đạo trong ngày lễ lịch sử này là bởi họ muốn trực tiếp kiểm chứng sự kỳ diệu của hệ thống đường hầm mà báo chí thế giới từng tốn nhiều giấy mực ca ngợi. Nhiều vị khách phương Tây với vóc dáng cao lớn đã không ngần ngại thử thách bản thân khi len lỏi qua những đoạn hầm chật hẹp, tối tăm để thấu hiểu phần nào cuộc sống gian khổ nhưng anh dũng của những con người từng sống tại đây.

“ Thật khó tin con người có thể sống ở đây trong thời gian dài như vậy, ” một du khách đến từ châu Âu chia sẻ sau khi hoàn thành hành trình chui hầm, gương mặt vẫn còn lộ rõ sự ngạc nhiên xen lẫn thán phục.

Nhiều người không khỏi "choáng váng" khi nhìn thấy bẫy hầm chông trong khu địa đạo

Sau khi tham quan, du khách còn được thưởng thức món khoai mì chấm muối mè ngay dưới mái lá đơn sơ, một trải nghiệm ẩm thực dân dã giúp họ cảm nhận rõ hơn về tinh thần vượt khó của dân tộc Việt Nam.

Việc đông đảo du khách quốc tế lựa chọn điểm đến này trong ngày 30/4 không chỉ cho thấy sức hút bền bỉ của một di tích lịch sử đặc biệt, mà còn phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của bạn bè thế giới đối với những giá trị về lịch sử, hòa bình và khả năng sinh tồn của nhân dân Việt Nam trước những thử thách nghiệt ngã nhất của lịch sử.