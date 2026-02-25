Khách Tây cảnh báo gấp về một trải nghiệm ở Việt Nam: Đứng ngắm cảnh thôi cũng ướt sũng như "chuột lột"

Việt Nam từ lâu đã trở thành điểm đến yêu thích của nhiều du khách quốc tế nhờ cảnh quan đa dạng, ẩm thực hấp dẫn và vô số trải nghiệm độc đáo. Với những ai ghé thăm miền Trung, Đà Nẵng gần như là điểm dừng chân không thể thiếu. Thành phố biển này không chỉ nổi tiếng với bãi biển đẹp, nhịp sống dễ chịu mà còn sở hữu nhiều công trình biểu tượng thu hút du khách.

Mới đây, một vị khách Tây đã chia sẻ câu chuyện "dở khóc dở cười" trong chuyến đi của mình đến Đà Nẵng. Tối 8/2/2026 vừa qua, anh quyết định hòa vào dòng người đổ về khu vực trung tâm để xem màn trình diễn của Cầu Rồng Đà Nẵng - một hoạt động quen thuộc nhưng luôn khiến du khách háo hức.

Như bao người lần đầu trải nghiệm, anh chọn một vị trí khá gần đầu rồng để có góc nhìn "đã mắt" nhất. Không khí lúc ấy vô cùng sôi động, đông đảo người dân và du khách cùng đứng chờ khoảnh khắc cây cầu bắt đầu "trình diễn". Tuy nhiên, vì không tìm hiểu kỹ trước, anh đã bỏ qua một chi tiết quan trọng: sau màn phun lửa ấn tượng, Cầu Rồng sẽ phun nước với lực khá mạnh.

(Nguồn: @grant.me.a.visa)

Kết quả là chỉ vài phút sau, khi cầu bắt đầu phun nước, anh chàng hoàn toàn không kịp trở tay. Không áo mưa, không che chắn, đứng quá gần - anh nhanh chóng bị "tắm miễn phí" giữa đám đông. Quần áo ướt sũng, tóc tai dính bết trong trạng thái bất ngờ và đầy ngỡ ngàng.

Sau trải nghiệm đó, anh hài hước chia sẻ: "Chưa bao giờ tôi tìm hiểu trước về Cầu Rồng Đà Nẵng - nên mọi người nhớ cảnh giác nhé." Lời "cảnh báo gấp" này nhanh chóng khiến nhiều người bật cười, đặc biệt là những ai từng có trải nghiệm tương tự.

Dù bị ướt từ đầu đến chân, nam du khách không hề tỏ ra khó chịu. Trái lại, anh cho biết đây là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong chuyến đi Việt Nam. Theo anh, cảm giác đứng giữa đám đông reo hò, chứng kiến khoảnh khắc cây cầu rực lửa rồi bất ngờ phun nước tung tóe thực sự rất đặc biệt - vừa hồi hộp, vừa vui nhộn.

(Nguồn: @grant.me.a.visa)

Cầu Rồng là một trong những biểu tượng nổi bật nhất của Đà Nẵng. Cây cầu bắc qua sông Hàn, được thiết kế theo hình dáng một con rồng vươn mình ra biển, tượng trưng cho khát vọng phát triển của thành phố. Vào các tối cuối tuần và dịp lễ, cầu thường tổ chức màn phun lửa và phun nước thu hút đông đảo người xem.

Khoảnh khắc đầu rồng phun ra những cột lửa rực sáng giữa màn đêm luôn khiến khán giả trầm trồ. Ngay sau đó là phần phun nước - cũng chính là "cao trào" khiến không ít người đứng gần phải ướt sũng nếu không chuẩn bị trước. Với nhiều du khách, đây lại chính là điểm thú vị: được hòa mình vào không khí náo nhiệt và có một kỷ niệm khác biệt so với việc chỉ đứng từ xa quan sát.

Câu chuyện của vị khách Tây một lần nữa cho thấy, đôi khi những trải nghiệm đáng nhớ nhất khi du lịch lại đến từ những điều ngoài kế hoạch. Một chút thiếu chuẩn bị có thể khiến bạn ướt như chuột lột, nhưng đổi lại là một ký ức khó quên giữa lòng thành phố biển.

Và nếu có ý định xem Cầu Rồng "trình diễn" trong tương lai, có lẽ lời khuyên đơn giản nhất là: hãy tìm hiểu trước - hoặc ít nhất, mang theo áo mưa!

(Nguồn: @grant.me.a.visa)