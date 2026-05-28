Anh thốt lên đầy ngạc nhiên trong video của mình rằng ở đất nước của anh, 12 giờ đêm là lúc tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng ở TP.HCM, giờ đó lại là lúc người ta bắt đầu rủ nhau ra đường ăn hủ tiếu gõ.

Phía dưới phần bình luận, cư dân mạng Việt Nam đã nhanh chóng vào giải ngố cho nam du khách. Nhiều người giải thích rằng văn hóa ăn khuya từ lâu đã trở thành một “đặc sản” không thể thiếu của nhịp sống Sài thành. Hàng loạt địa điểm ăn đêm khét tiếng cũng được dân tình nhiệt tình gợi ý, thúc giục nam du khách phải đi thử để mở mang tầm mắt.

Dù thời gian ở Việt Nam chưa lâu, nhưng tốc độ nhập gia tùy tục của Adrien lại khiến nhiều người phải ngả mũ thán phục. Anh chàng không chỉ hòa nhập, mà gần như đã hòa tan hoàn toàn vào lối sống bản địa. Tuần đầu tiên, anh nhìn đĩa chân gà nướng bằng ánh mắt e dè, e ngại. Sang đến tuần thứ hai, anh đã vừa gặm chân gà vừa tấm tắc khen ngon như một dân nhậu thực thụ.

Sầu riêng cũng là một thử thách tương tự đối với Adrien. Ở lần thử đầu tiên, mùi hương mạnh mẽ của loại quả này đã khiến nam du khách phải e dè. Đến lần thứ hai, dù cố gắng bịt mũi để thưởng thức, anh vẫn không thể vượt qua. Tuy nhiên, sau một năm sinh sống tại Việt Nam, mọi chuyện đã đảo ngược hoàn toàn. Sầu riêng giờ đây là món khoái khẩu của Adrien, khiến anh không tiếc lời khen ngợi và thưởng thức một cách đầy hào hứng mỗi khi có dịp.

Không chỉ dừng lại ở ẩm thực, Adrien còn sao chép luôn cả dáng ngồi xổm thương hiệu của người Việt để vừa bấm điện thoại vừa hóng gió vỉa hè.

Đỉnh điểm trong chuỗi thử thách ẩm thực của Adrien chính là màn quyết tâm chinh phục hột vịt lộn, món ăn từng lọt top những món kinh dị nhất thế giới đối với du khách nước ngoài.

Nam du khách Pháp thừa nhận đây thực sự là một cuộc chiến cân não. Dù phải nhắm mắt nhắm mũi vì sợ, anh vẫn dũng cảm nuốt trọn và hoàn thành thử thách trong sự cổ vũ nhiệt tình của người xem.

Sự đáng yêu, tôn trọng văn hóa và lăn xả hết mình của Adrien Hazard đã chiếm trọn tình cảm của netizen Việt. Dưới các video của anh, hàng nghìn bình luận hài hước xuất hiện, đùa rằng anh biết ăn cả hột vịt lộn, biết ngồi xổm thế này thì xứng đáng được ban quốc tịch Việt Nam ngay và luôn.