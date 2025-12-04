Khách sạn thuộc tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ra thông báo nóng tới hàng triệu khách hàng

Hệ thống khách sạn – nghỉ dưỡng Vinpearl, thương hiệu thuộc Tập đoàn Vingroup, mới đây đã phát đi thông báo quan trọng liên quan đến thời gian nhận phòng. Đây là thông tin được nhiều du khách quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh mùa du lịch cuối năm và đầu năm mới đang đến gần, khiến nhu cầu lưu trú tăng cao.

Theo thông báo đăng tải trên trang chính thức của Vinpearl, toàn bộ hệ thống Vinpearl Hotels, Resorts & Spa sẽ điều chỉnh giờ nhận phòng từ 14h00 lên 15h00, áp dụng cho các đặt phòng mới phát sinh từ ngày 24/12/2025 và có thời gian lưu trú kể từ 1/1/2026. Giờ trả phòng (check-out) vẫn giữ nguyên lúc 12h trưa. Vinpearl cho biết việc điều chỉnh nhằm “tối ưu quy trình vận hành và nâng cao chất lượng buồng phòng”, đồng thời giúp đội ngũ vệ sinh phòng có thêm thời gian chuẩn bị trước khi khách mới nhận phòng.

Ảnh minh hoạ

Trong thông báo này, Vinpearl cũng nêu rõ ngoại lệ: Thương hiệu Vinpearl Luxury Nha Trang vẫn giữ nguyên giờ nhận phòng 14h00 như trước. Toàn bộ các khách sạn khác trong hệ sinh thái Vinpearl – từ Nha Trang, Phú Quốc, Nam Hội An đến hệ thống khách sạn đô thị – đều đồng loạt áp dụng giờ nhận phòng mới từ năm 2026.

Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý của khách du lịch cũng như giới vận hành khách sạn. Theo Zing News, hệ thống Vinpearl “điều chỉnh giờ check-in xuống 15h thay vì 14h như hiện nay”, đồng thời nhấn mạnh quy định mới được triển khai với mục tiêu đồng bộ hóa trải nghiệm dịch vụ trên toàn hệ thống.

Trích dẫn đại diện Vinpearl cho biết việc lùi giờ nhận phòng “giảm áp lực buồng phòng vào khung 11h–14h, vốn là khoảng thời gian cao điểm khi khách cũ trả phòng dồn dập, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng phòng trước khi bàn giao cho khách mới”.

Ảnh minh hoạ

Vì sao giờ nhận phòng – trả phòng thường rơi vào 14h–15h và 11h–12h?

Không chỉ ở Việt Nam, các khách sạn trên thế giới – từ châu Á tới châu Âu, Mỹ – đều áp dụng khung giờ nhận phòng vào đầu giờ chiều và trả phòng vào khoảng giữa trưa. Theo phân tích từ chuyên trang lưu trú quốc tế Prostay, khoảng thời gian từ 12h đến 15h được xem là “khung vàng” để bộ phận buồng phòng làm sạch, thay ga, khử khuẩn, tiếp nhận đồ dùng và kiểm tra kỹ toàn bộ tiện nghi trước khi giao phòng cho khách mới.

Chuyên trang RoomMaster cho biết trung bình mỗi phòng cần từ 45 đến 90 phút để dọn sạch theo tiêu chuẩn khách sạn quốc tế. Nếu công suất phòng cao, thời gian xử lý có thể kéo dài hơn. “Đó là lý do phần lớn khách sạn chọn giờ nhận phòng sau 14h, giúp đảm bảo không xảy ra tình trạng khách đến mà phòng chưa hoàn tất,” RoomMaster phân tích.

Quy định về giờ Check-in/Check-out liên quan trực tiếp tới dịch vụ buồng phòng và trải nghiệm của các khách hàng (Ảnh minh hoạ)

NDTV Travel – trang du lịch có lượng độc giả lớn tại Ấn Độ – lý giải rằng việc trả phòng lúc 11h hoặc 12h vừa đủ để khách có thời gian ăn sáng, thu dọn hành lý, vừa giúp khách sạn tránh chồng chéo giữa hai lượt khách. Các hệ thống như Hilton, Marriott, IHG hay Accor đều xem đây là tiêu chuẩn vận hành chung, bởi nó tối ưu dòng khách ra vào và giảm rủi ro quá tải ở bộ phận dọn phòng.

Nhận phòng sớm – trả phòng muộn:

Những lưu ý du khách cần biết

Việc nhận phòng sớm (early check-in) hoặc trả phòng muộn (late check-out) là nhu cầu phổ biến của nhiều du khách, đặc biệt với những người đi máy bay sáng sớm hoặc chuyến về muộn. Tuy nhiên, theo Hilton Honors và Marriott Bonvoy, khả năng linh hoạt này phụ thuộc hoàn toàn vào tình trạng phòng trống tại thời điểm yêu cầu. Nếu phòng đã dọn xong trước giờ quy định, khách có thể nhận sớm hơn, thông thường từ 12h trở đi. Một số khách sạn có thể áp dụng phụ phí nếu khách muốn nhận phòng trước 10h–11h.

Theo hướng dẫn của Booking, khách đến muộn vào ban đêm nên báo trước cho khách sạn để tránh bị đánh dấu là “không đến” (no-show). Trong vận hành khách sạn, trường hợp khách không thông báo khiến cơ sở lưu trú dễ bị thất công suất, nên nhiều nơi có thể hủy phòng sau 18h nếu khách không xác nhận giữ phòng.

Ảnh minh hoạ

Ở chiều ngược lại, việc trả phòng muộn thường được hỗ trợ tới 13h–14h nếu khách sạn còn phòng trống và không có lượt khách mới chờ nhận phòng. Agoda trích dẫn chính sách phổ biến của các khách sạn quốc tế: trả phòng sau 16h thường bị tính 50% giá phòng; trả sau 18h có thể tính như một đêm lưu trú vì phòng đã không thể bán cho khách khác trong ngày.

Với trường hợp trả phòng sớm (early check-out), các chuyên trang du lịch cho biết đa số khách sạn không thu phí khi khách chỉ rời đi sớm trong ngày. Tuy nhiên, nếu khách rút ngắn số đêm đã đặt ban đầu, nhiều khách sạn áp dụng “early departure fee”, thường tương đương 50–100% giá một đêm tiếp theo.

Ảnh minh hoạ