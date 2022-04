Tọa lạc tại 2 con đường đắt đỏ nhất TP. HCM là Nguyễn Huệ và Đồng Khởi, quận 1, khách sạn The Reverie Saigon chỉ nằm cách sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 8,2km và ga Sài Gòn khoảng 4,2km giúp khách lưu trú và người hay công tác có thể đi lại dễ dàng.



Ảnh: @thereviersaigon

Điều độc đáo là khách sạn nằm ở tầng 27 đến tầng 39 của tòa nhà Times Square, bên ngoài được ốp kính đèn màu lấp lánh rực rỡ muôn màu. View của tòa nhà cũng hướng thẳng ra hồ bơi ngoài trời và dòng sông Sài Gòn phía xa xa.



Ảnh: @pham2231

Ảnh: @susu_1504





Ảnh: @thereviersaigon.

Từ xa, người ta đã có thể ngước nhìn thấy sự xa hoa, lộng lẫy nằm trên tầng cao nhất của trung tâm tài chính, giải trí, du lịch hàng đầu của Sài Gòn. Hợp tác với Công ty CP Đầu tư Times Square Việt Nam, tập đoàn Vạn Thịnh Phát chính là chủ sở hữu của tòa nhà Times Square trị giá 2,6 nghìn tỷ chứa khách sạn này. Gia tộc họ Trương cũng là một trong những gia tộc giàu có và bí ẩn bậc nhất Việt Nam. Bà Trương Mỹ Lan sáng lập và là Chủ tịch Hội đồng quản trị của tập đoàn này chính là cô ruột của Trương Huệ Vân, người vợ của nhạc sĩ Thanh Bùi.



Gia tộc này luôn khiến nhiều người tò mò về mức độ giàu có với nhiều dự án trị hàng hàng tỷ USD như Sherwood Residence, An Đông plaza, Times Square, Nexxus, dự án 6 tỷ USD khu công viên, nhà ở Mũi Đèn Đỏ quận 7, TP.HCM…

The Reverie Saigon là khách sạn duy nhất ở Việt Nam thuộc thành viên Tổ chức các Khách sạn Hàng đầu Thế giới (The Leading Hotels of the World). Đây cũng là khách sạn duy nhất của Việt Nam đứng thứ 4 trong Top 50 Khách sạn tốt nhất thế giới. Khách sạn được đưa vào hoạt động từ năm 2015 với tiện nghi siêu đẳng cấp, phục vụ chuyên nghiệp tận tình.

Đáng nói, kiến trúc và nội thất đẳng cấp mang đặc trưng phong cách Italia của khách sạn cũng đẩy mức giá lưu trú lên cao ngất ngưởng: mức giá phòng thấp nhất tại đây là 5,7 triệu đồng/đêm - cao nhất là phòng tổng thống còn có giá lên đến 320 triệu đồng/đêm.

Phòng ăn phong cách fine-dining với chất lượng phục vụ đẳng cấp cho giới thượng lưu (Ảnh: @thereviersaigon)

Khu ẩm thực mang đậm chất Ý ngay Sài Gòn (Ảnh: @thereviersaigon)

The Reverie Saigon thiết kế đẳng cấp với nội thất xa xỉ, đồng hồ khảm đá, nền nhà bóng loáng bằng đá khổng tước quý hiếm (Ảnh: @thereviersaigon)

Nội thất đỉnh cao của khách sạn làm choáng ngợp bởi sự xa hoa và lộng lẫy (Ảnh: @petriepr)

Du khách ngỡ mình lạc vào một cung điện hoàng gia châu Âu với chiếc đồng hồ khổng lồ được khảm đá mosaic theo phong cách cổ. Đây chính là phiên bản đặc biệt khổng lồ do các nghệ nhân thuộc Công ty Baldi Firenze danh tiếng của Florentine (Italy) chế tác riêng dành cho khách sạn như một sự tương tác với tên Times Square (Quảng trường Thời Đại) của tòa nhà.

Cũng tại sảnh tầng 7 bố trí bộ sofa đồ sộ thuộc dòng kiệt tác Esmeralda duy nhất trên thế giới của thương hiệu nội thất danh tiếng Colombostile, vỏ bọc bằng da đà điểu màu tím đỏ hoàng gia và mạnh mẽ với các đường viền nạm vàng (Ảnh: @thereviersaigon)

Riêng phòng tắm của khách sạn được nhập khẩu nội thất từ thương hiệu Chopard, Hermes hoặc Aqua di Parma. Ngay cả khăn tắm cũng là hàng nổi tiếng của Frette đắt giá (Ảnh: @thereviersaigon)

Tổng thể của khách sạn có 224 phòng nghỉ, 62 suite với 12 phong cách thiết kế khác nhau. Mỗi phòng đều được trang bị nội thất xa hoa từ các thương hiệu hàng đầu của Ý như Poltrona Frau, Visionnaire, Giorgetti và Colombostile (Ảnh: @thereviersaigon)

Nằm tại vị trí đắc địa, khách sạn The Reverie Saigon giúp người lưu trú có thể nhìn ngắm được những góc đẹp nhất, náo nhiệt nhất của thành phố năng động mang tên Bác (Ảnh: @thereviersaigon)

