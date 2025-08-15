Khách sạn 50 tuổi, là quà tặng của nhân dân Cuba, phòng view hồ “chuẩn đét” giá chưa tới 1 triệu đồng

Nếu muốn trải nghiệm Hà Nội từ “ban công nhìn thẳng Hồ Tây” mà không quá tay với ví, cái tên Khách sạn Thắng Lợi đáng để bạn “check” giá. Ghi nhận trên một nền tảng đặt phòng như Booking và Agoda vào sáng 15/8, hạng phòng Deluxe Lake View đang niêm yết dưới 1 triệu đồng/đêm (đã gồm thuế, phí) tùy ngày lưu trú - mức giá khó tin cho một khách sạn 4 sao ở vị trí hiếm có bên hồ lớn nhất Thủ đô.

Ít nơi lưu trú nào ở Hà Nội có câu chuyện lịch sử đặc biệt như Thắng Lợi. Khách sạn là món quà của Chủ tịch Fidel Castro cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba dành tặng Việt Nam sau chuyến thăm nổi tiếng năm 1973; nằm trong 5 công trình kinh tế – xã hội Cuba trao tặng, bên cạnh Bệnh viện Việt Nam - Cuba Đồng Hới, đường Xuân Mai, trại bò Ba Vì và cơ sở chăn nuôi Lương Mỹ. Những công trình này được xem là biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam – Cuba, với tổng trị giá ước khoảng 80 triệu USD vào thời điểm đó, theo Báo Nhân Dân điện tử.

Từ khi đi vào hoạt động, khách sạn nhiều lần được thay đổi mô hình quản lý. Trong giai đoạn hạch toán tập trung bao cấp, từ năm 1975 đến 1986, khách sạn trực thuộc Chính phủ; từ 1986 đến 1995 được chuyển giao cho Công ty du lịch Hà Nội quản lý và hoạt động theo cơ chế của thị trường. Từ năm 1995 đến 10 năm sau đó, khách sạn được hoạch toán độc lập, tách ra khỏi Công ty du lịch Hà Nội để thành lập doanh nghiệp riêng theo mô hình quản lý mới.

Về tình hình kinh doanh, Thắng Lợi hiện do BRG Hospitality quản lý vận hành trong phân khúc 4 sao. Các kênh OTA lớn ghi nhận dịch vụ tiêu chuẩn (lễ tân 24/7, phòng có ban công/hiên, Wi-Fi, hồ bơi, nhà hàng), với điểm mạnh là vị trí sát hồ và bãi cảnh quan rộng - điều ngày càng hiếm ở khu Tây Hồ.

Thắng Lợi được quy hoạch ngay dải đất ven Hồ Tây - nơi giao thoa giữa mảng xanh mặt nước và “mạch sống” đô thị, tạo nên một khách sạn nghỉ dưỡng theo tinh thần hiện đại nhưng hòa cảnh quan. Nhiều tư liệu nhắc tới dấu ấn kiến trúc sư Cuba Nicolás Quintana trong giai đoạn thiết kế, cho thấy ý đồ “khách sạn công viên” gắn với mặt nước, khác biệt với mô-típ nhà phố khu trung tâm.

Hiện nay, website chính thức cho biết khách sạn có khoảng 120 phòng, hồ bơi ngoài trời theo mùa, nhà hàng - quầy bar, khuôn viên cây xanh; toàn bộ trải nghiệm hướng về mặt nước Hồ Tây. Khách sạn Thắng Lợi nằm ở Yên Phụ - tức vài phút là tới đường Thanh Niên, Trúc Bạch; cách Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh khoảng 3,7 km và ga Long Biên khoảng 3,2 km, thuận tiện cả khách đi công tác lẫn cuối tuần “đổi gió”.

Với du khách, lựa chọn này phù hợp khi cần ở sát hồ, di chuyển thuận tiện, ngân sách “vừa phải” nhưng muốn phòng có view nước “chuẩn đét” để ngắm hoàng hôn/ban mai.