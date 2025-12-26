‘Khách ruột’ mua gần 40 tỷ m³ khí đốt Nga, Gazprom tự tin cung cấp vượt khối lượng trong hợp đồng

Tập đoàn khí đốt Gazprom (Nga) đã cung cấp 38,8 tỷ m³ khí đốt cho Trung Quốc thông qua đường ống Power of Siberia trong năm 2025, CEO Alexei Miller cho biết hôm thứ Năm, tăng 1/5 so với năm trước.

Phát biểu tại cuộc họp tổng kết năm ngày 25/12, ông Miller nói: “Đến cuối năm 2025, chúng tôi không chỉ đạt được mục tiêu cung cấp 38 tỷ m³ khí đốt cho Trung Quốc, mà quan trọng hơn, chúng tôi cung cấp cho Trung Quốc nhiều hơn gần 800 triệu m³ so với hợp đồng”.

Người đứng đầu Gazprom cũng bày tỏ tin tưởng rằng công ty sẽ cung cấp cho Trung Quốc lượng khí đốt hàng năm vượt con số trong hợp đồng. Hơn nữa, để đảm bảo nguồn cung cấp khí đốt cho người tiêu dùng trong tương lai ở miền đông nước Nga, Gazprom đang phát triển cơ sở tài nguyên của mình, ông cho biết.

Nga bắt đầu bơm khí đốt từ miền đông Siberia sang Trung Quốc vào cuối năm 2019 thông qua đường ống dẫn khí Power of Siberia 1.

Năm nay, Nga và Trung Quốc đã ký 1 biên bản ghi nhớ có giá trị pháp lý ràng buộc nhằm thúc đẩy dự án đường ống Power of Siberia 2 nhằm vận chuyển khí đốt từ Siberia sang Trung Quốc thông qua Mông Cổ. Dự án có công suất dự kiến 50 tỷ m³ mỗi năm.

Dù đã ký biên bản ghi nhớ mang tính ràng buộc pháp lý, nhiều điểm then chốt vẫn chưa được giải quyết, trong đó có mức giá mà Trung Quốc sẵn sàng chi trả cho nguồn cung khí đốt. Bên cạnh đó, vẫn chưa rõ ai sẽ là bên tài trợ và cơ chế tài chính nào sẽ được sử dụng cho dự án trị giá hàng chục tỷ USD này.

Theo người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC), việc xây dựng tuyến đường ống Power of Siberia 2 từ Nga sang miền Bắc Trung Quốc có thể mất tới 10 năm, do dự án đòi hỏi khối lượng công việc, nhân lực và đàm phán khổng lồ.

Trong khi đó, lượng LNG của Nga xuất khẩu sang Trung Quốc trong tháng 11 đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, đạt mức kỷ lục 1,6 triệu tấn, đưa Nga trở thành nhà cung cấp LNG lớn thứ 2 cho Trung Quốc, chỉ sau Qatar.

Tham khảo: Reuters, Tass﻿