Khách phản ánh sự cố hy hữu “bị nhân viên cho chuột hamster vào nồi lẩu”, nhà hàng ở Aeon Mall Hải Phòng nói gì?

Mạng xã hội đang lan truyền bài viết của một thực khách phản ánh việc nhân viên nhà hàng lẩu tại Hải Phòng vô ý làm rơi thú cưng vào nồi nước dùng. Sự việc đang thu hút sự chú ý từ dư luận không chỉ bởi tính chất hi hữu, mà còn xuất phát từ quá trình giải quyết của nhân viên cũng như những phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng.

Theo bài đăng trên hội nhóm ẩm thực Hải Phòng, một nhóm khách có mang theo chuột hamster đến ăn tại nhà hàng lẩu D. nằm trong khu trung tâm thương mại Aeon Mall Hải Phòng. Lúc ra quầy thanh toán khoảng 1 đến 2 phút, họ vô ý để quên thú cưng ở bàn. Khi quay lại, khách tá hỏa phát hiện nhân viên dọn bàn lỡ tay làm rơi bé hamster vào nồi lẩu. Đáng nói, nhân viên này không xin lỗi mà chỉ cười trừ rồi bỏ đi.

Tuy nhiên, đỉnh điểm khiến khách bức xúc là cách xử lý đùn đẩy của nhà hàng. Khi được yêu cầu làm rõ, một nữ nhân viên ban đầu thừa nhận do lỡ tay. Nhưng ngay sau đó, một nam nhân viên khác bước ra với thái độ bất hợp tác, cãi lại rằng chưa chắc lỗi đã thuộc về quán. Bất ngờ hơn, nữ nhân viên lúc nãy cũng lập tức "quay xe", nói rằng mình không nhớ sự việc diễn ra thế nào.

Để làm rõ trắng đen, hai bên cùng kiểm tra camera an ninh. Thế nhưng đoạn video quán cung cấp lại rất mờ, góc quay bị khuất và bị mất hẳn đoạn hình ảnh nhạy cảm ngay lúc khách vừa rời bàn. Sự việc chỉ tạm khép lại khi một nhân viên thứ ba ra xin lỗi và hứa đền bù một con chuột khác. Dù vậy, nhóm khách vẫn không thể chấp nhận cách hành xử thiếu nhất quán và chối bỏ trách nhiệm của đội ngũ nhân viên trước đó.

Bên dưới bài đăng, cộng đồng mạng nổ ra tranh cãi kịch liệt chia làm hai phe. Một bên chỉ trích gay gắt thái độ làm việc nghiệp dư của nhân viên nhà hàng. Ở chiều ngược lại, không ít người quay sang trách nhóm khách vì tự ý mang thú cưng vào không gian ăn uống kín. Thậm chí, nhiều bình luận cho rằng lỗi lớn nhất của quán là ngay từ đầu đã cho phép khách mang chuột vào khu vực dùng bữa. Ngoài ra, việc chủ bài viết lạm dụng từ viết tắt, câu cú lủng củng cũng khiến nhiều người đọc ái ngại.

Hiện tại, khi liên lạc với đại diện của nhà hàng đặt tại Aeon Mall Hải Phòng, quản lý nhà hàng từ chối cung cấp thêm thông tin. Vị này cho biết đã làm việc và phản hồi trực tiếp với vị khách. Các thông tin chi tiết về vụ việc hiện vẫn đang được chia sẻ chủ yếu từ bài đăng của khách hàng trên mạng xã hội.