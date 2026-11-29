Địa phương đã có nhiều biện pháp nhằm kích cầu du lịch.

Theo báo cáo của UBND thành phố Quảng Ninh, trong 11 tháng năm 2026, Quảng Ninh đón gần 22 triệu lượt du khách, tăng 10,44% so với cùng kỳ năm 2025.

Khách quốc tế đến Quảng Ninh là phân khúc nổi bật nhất, đạt 5,4 triệu lượt, tăng tới 33% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng doanh thu du lịch 11 tháng qua của thành phố đạt 66.522 tỷ đồng, tương đương khoảng 201 tỷ đồng mỗi ngày. Con số này tăng 26,47% so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng doanh thu cao gấp hơn 2,5 lần tốc độ tăng lượng khách. Qua đó, cho thấy sự chuyển dịch tích cực về chất của du lịch Quảng Ninh. Du khách không chỉ đến đông hơn, mà còn lưu trú dài ngày và chi tiêu nhiều hơn cho các dịch vụ trải nghiệm.

Để duy trì sức hút trong những tháng cuối năm, Quảng Ninh tiếp tục triển khai mạnh mẽ gói kích cầu kéo dài đến hết tháng 12 với sự tham gia của các khách sạn, cơ sở lưu trú chuẩn 3-5 sao, dịch vụ, nhà hàng...

Song song với đó, thành phố tập trung làm mới các sản phẩm cốt lõi như: Vịnh Hạ Long, Yên Tử và liên kết chặt chẽ hệ sinh thái dịch vụ lưu trú, vận chuyển, ẩm thực, mua sắm, nhằm kéo dài hành trình của du khách.

Hiện chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp địa phương đang tích cực phối hợp tổ chức hàng loạt các sự kiện văn hóa, thể thao, đồng thời siết chặt chất lượng và an toàn dịch vụ để sẵn sàng đón làn sóng du khách dịp Giáng sinh, Tết Dương lịch 2027 và cao điểm khách quốc tế cuối năm.

Năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu đón trên 23 triệu lượt khách, đạt 102% kế hoạch, tăng 8,8% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế hướng tới đạt trên 6 triệu lượt, tăng 33% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch mục tiêu đạt 70.271 tỷ đồng, vượt 102% kế hoạch năm và tăng khoảng 23% so với cùng kỳ.