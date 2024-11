Khách nhờ chuyển 200 triệu vào tài khoản ở nước ngoài, chủ cửa hàng điện thoại nhất quyết từ chối và được công an trao bằng khen

CAX Tây Giang trao Giấy khen cho chị Hiếu.

Ngày 30/10/2024, Công an xã Tây Giang, huyện Tây Sơn đã tổ chức trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho chị Nguyễn Thị Mỹ Hiếu (34 tuổi) trú thôn Thượng Giang 1, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn đã có thành tích xuất sắc trong việc ngăn chặn nhiều vụ lừa đảo qua mạng xã hội.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Hiếu là chủ Cửa hàng điện thoại di động (ĐTDĐ) được nhiều người dân đến nhờ chuyển tiền cho con học đại học, nhờ lập Facebook, Zalo... Thời gian qua, khi được nhiều người nhờ chuyển khoản số tiền lớn, chị Hiếu rất quan tâm hỏi thăm, từ đó ngặn chặn nhiều vụ lừa đảo.

Chị Hiếu kể: “Khi thấy ai đến nhờ chuyển tiền mà thể hiện lo âu, vội vã, lời nói giấu diếm gì đó... thì mình tìm mọi cách để ngăn lại, thậm chí báo cơ quan Công an giải thích để bà con không chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo”.

Đầu tháng 01/2024, anh P.H.G.N trú thôn Thượng Giang 1, xã Tây Giang đến Cửa hàng điện thoại di động của chị Hiếu để nhờ chuyển 200 triệu đồng vào một tài khoản ở nước ngoài. Chị Hiếu trao đổi với anh N thì được biết số tiền này anh chuyển cho một người ở nước ngoài để nhập một lô hàng sắt, nhôm từ nước ngoài gửi về Việt Nam với giá khuyến mãi, anh N cần phải chuyển gấp trong ngày.

Nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo, chị Hiếu kiên quyết không hỗ trợ thực hiện giao dịch và khuyên anh N ngừng chuyển tiền. Đồng thời, chị Hiếu tìm cách thông báo và phối hợp với người nhà anh N cùng Công an xã giải thích và ngăn chặn thành công vụ lừa đảo này.

Tương tự, khoảng đầu tháng 3/2024, khi được chị T.T.P trú thôn Tả Giang 2, xã Tây Giang đến nhờ chuyển 50 triệu đồng, chị Hiếu tìm hiểu thì nhìn nhận đây là chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo tìm việc làm qua mạng nên đã giải thích và thuyết phục thành công chị P không chuyển tiền.

Theo Thiếu tá Trần Văn Lực, Trưởng Công an xã Tây Giang: Từ đầu năm 2023 đến nay, chị Hiếu cũng đã ngăn chặn thành công 10 vụ lừa đảo chuyển tiền qua mạng khác. Chị Hiếu thường xuyên cập nhật, tìm hiểu các thủ đoạn lừa đảo qua việc tham gia nhóm Zalo “Công an xã và Nhân dân” do Công an xã Tây Giang lập và quản lý.