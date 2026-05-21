Trên trang cá nhân, Naoki đăng tải đoạn video ghi lại hình ảnh của mình ở hai thời điểm khác nhau. Một năm trước, khi vừa đặt chân đến Việt Nam, anh xuất hiện với vẻ ngoài vô cùng chỉn chu với bộ vest đen lịch lãm, giày Tây bóng loáng và mái tóc được vuốt keo gọn gàng. Thế nhưng ở hiện tại, nam du khách lại mang dáng vẻ hoàn toàn khác.

Không còn những bộ âu phục quen thuộc, Naoki giờ đây thường xuyên diện quần jeans, áo thun đơn giản cùng đôi dép tổ ong, một món đồ vốn được xem là rất quen thuộc trong đời sống thường ngày của người dân miền Tây. Sự thay đổi này khiến không ít người theo dõi thích thú bởi phong cách của anh ngày càng gần gũi với người bản địa.

Điều khiến cộng đồng mạng chú ý hơn cả không chỉ nằm ở trang phục mà còn ở cách Naoki dần hòa nhập với nhịp sống địa phương. Nam du khách cho biết trước đây anh từng phải nhờ người dân hướng dẫn từng bước khi chặt dừa. Thế nhưng sau thời gian dài gắn bó với miền Tây, giờ đây anh đã có thể tự tay chặt dừa một cách thành thạo và nhẹ nhàng. Đến chính anh còn không ngờ được 1 ngày sẽ chặt được dừa ở miền Tây.

Bên cạnh đó, Naoki cũng thừa nhận bản thân nhiễm luôn cả dáng ngồi xổm đặc trưng của người miền Tây lúc nào không hay. Những khoảnh khắc đời thường như ngồi ăn những bữa cơm bình dân, ăn những trái cây bình dị của Việt Nam, sinh hoạt cùng người dân địa phương hay trò chuyện giản dị trong các khu chợ quê đều được anh ghi lại và chia sẻ tự nhiên trên mạng xã hội.

Chính sự mộc mạc ấy đã giúp các bài đăng của Naoki nhận về nhiều phản hồi tích cực. Nhiều người để lại bình luận hài hước rằng nam du khách giờ trông chẳng khác gì “người miền Tây chính gốc”, đặc biệt là từ phong thái sinh hoạt cho đến cách ngồi quen thuộc. Thậm chí, không ít người còn tò mò rằng sau thêm một năm nữa, Naoki sẽ còn thay đổi đến mức nào.

Không chỉ cộng đồng mạng, ngay cả gia đình của Naoki tại Nhật Bản cũng bất ngờ trước cuộc sống hiện tại của anh. Nam du khách kể lại, khi mẹ gọi điện hỏi vì sao vẫn chưa trở về nước, anh không giải thích quá nhiều mà chỉ gửi cho bà những hình ảnh mình đang bận rộn khám phá cuộc sống và thưởng thức ẩm thực tại Việt Nam. Lần này anh cũng kèm theo lời nhắn khiến nhiều người bật cười: mẹ cứ yên tâm, ở Việt Nam anh vẫn sống rất ổn, đặc biệt là “đồ ăn thì chẳng bao giờ thiếu”.

Có thể thấy, hành trình của Naoki Okamura không đơn thuần là trải nghiệm du lịch dài ngày mà còn phản ánh sự gắn bó tự nhiên của một du khách nước ngoài với nhịp sống đời thường tại Việt Nam. Từ những thay đổi nhỏ trong sinh hoạt cho đến cách hòa nhập với văn hóa bản địa, câu chuyện của anh đang thu hút sự quan tâm bởi sự chân thật và gần gũi.