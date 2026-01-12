Năm 2023, một người đàn ông họ Chu sống tại thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, nhận được khoản tiền đền bù giải tỏa nhà đất với tổng giá trị 4,1 triệu NDT (khoảng 15,4 tỷ đồng). Đây là khoản tiền vô cùng lớn nên ông Chu đặc biệt thận trọng trong việc sử dụng.

Không có kiến thức đầu tư tài chính và không muốn mạo hiểm, ông quyết định gửi toàn bộ số tiền vào ngân hàng. Tại quầy giao dịch, nhân viên ngân hàng giới thiệu nhiều hình thức gửi tiền khác nhau và nhấn mạnh một phương án có lãi suất lên tới 4,1%/năm, cao hơn gửi tiết kiệm thông thường.

Tin rằng đây chỉ là hình thức gửi tiền có kỳ hạn với lãi suất hấp dẫn, ông Chu đã ký vào một số giấy tờ theo hướng dẫn của nhân viên mà không đọc kỹ nội dung chi tiết.

Một năm sau, khi có nhu cầu rút tiền để mua nhà, ông Chu quay lại ngân hàng. Tuy nhiên, thay vì nhận được số tiền như dự tính, ông vô cùng sửng sốt khi được thông báo số dư trong tài khoản chỉ còn khoảng 180.000 NDT (hơn 670 triệu đồng). Ban đầu, ông cho rằng đây là lỗi hệ thống và yêu cầu ngân hàng tra soát. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy không hề có sai sót kỹ thuật nào.

Ngân hàng giải thích rằng toàn bộ khoản tiền 4,1 triệu NDT đã được chuyển sang đầu tư vào một sản phẩm bảo hiểm sinh lời. Số tiền 180.000 NDT mà ông nhìn thấy thực chất chỉ là khoản lãi tạm ứng của năm trước, còn tiền gốc vẫn nằm trong hợp đồng bảo hiểm và chưa đến thời hạn được rút.

Ông Chu cho biết mình hoàn toàn bất ngờ trước thông tin này. Ông khẳng định chưa từng được thông báo rằng khoản tiền gửi sẽ được chuyển thành đầu tư bảo hiểm, cũng không có ý định tham gia bất kỳ sản phẩm bảo hiểm nào.

Theo lời ông Chu, nhân viên ngân hàng chỉ giới thiệu về lãi suất cao, không giải thích rõ đây là sản phẩm đầu tư bảo hiểm, càng không cảnh báo rủi ro hay thời hạn khóa tiền. Đáng chú ý, sau khi khoản tiền gửi ban đầu đến hạn, ngân hàng tiếp tục tái đầu tư số tiền này vào cùng sản phẩm mà không hề liên hệ hay xin ý kiến của ông.

Trước phản ứng của khách hàng, phía ngân hàng khẳng định giao dịch hoàn toàn hợp pháp. Ngân hàng cho biết việc đầu tư được thực hiện dựa trên nguyện vọng tự nguyện của khách hàng và cung cấp bộ hợp đồng có đầy đủ chữ ký, dấu vân tay của ông Chu làm bằng chứng.

Theo lập luận của ngân hàng, việc ký hợp đồng đồng nghĩa với việc khách hàng đã đồng ý tham gia sản phẩm bảo hiểm. Nếu muốn rút tiền trước hạn, ông Chu phải trực tiếp làm việc với công ty bảo hiểm theo đúng điều khoản.

Tuy nhiên, khi ông Chu tìm đến công ty bảo hiểm, phía doanh nghiệp này lại cho rằng hợp đồng được ký kết thông qua ngân hàng. Công ty bảo hiểm chỉ tiếp nhận tiền và thực hiện theo thỏa thuận, không có thẩm quyền tự ý hoàn tiền cho khách hàng.

Việc hai bên liên tục đùn đẩy trách nhiệm khiến ông Chu lâm vào thế bế tắc, không thể tiếp cận số tiền lớn thuộc quyền sở hữu của mình. Cuối cùng, ông quyết định khởi kiện cả ngân hàng và công ty bảo hiểm ra tòa.

Tòa án tỉnh Chiết Giang nhận định, việc nhân viên ngân hàng không giải thích rõ bản chất sản phẩm tài chính hoặc gây hiểu nhầm giữa gửi tiết kiệm và đầu tư bảo hiểm có thể bị xem là vi phạm nguyên tắc minh bạch hợp đồng.

Theo Bộ luật Dân sự Trung Quốc, nếu một bên cố tình che giấu thông tin quan trọng trong quá trình ký kết hợp đồng, dẫn đến thiệt hại cho bên còn lại, thì phải chịu trách nhiệm bồi thường. Trong trường hợp này, ông Chu không được giải thích đầy đủ về sản phẩm cũng như rủi ro liên quan, nên có quyền yêu cầu tuyên hợp đồng vô hiệu do hiểu lầm nghiêm trọng.

Tuy nhiên, tòa án cũng xác định hợp đồng ngân hàng cung cấp là thật và có đầy đủ chữ ký của ông Chu. Là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, ông Chu cũng phải chịu một phần trách nhiệm vì đã không đọc kỹ hợp đồng trước khi ký.

Sau khi xem xét toàn diện, Tòa án tỉnh Chiết Giang tiến hành hòa giải và yêu cầu ngân hàng hỗ trợ ông Chu chấm dứt hợp đồng với công ty bảo hiểm mà không phải bồi thường thiệt hại.

