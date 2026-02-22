Khách hàng Vietcombank, ACB, Sacombank, SHB,… chú ý: Ngân hàng ‘lì xì’ hàng chục nghìn phần quà cho các giao dịch đầu năm mới

Trong những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, nhiều ngân hàng đã đồng loạt triển khai các chương trình khuyến mại quy mô lớn, "lì xì" hàng chục nghìn phần quà nhằm thu hút khách hàng gửi tiền và sử dụng dịch vụ tài chính. Từ quà tặng tiền mặt, cộng lãi suất, eVoucher đến cơ hội trúng vàng và sổ tiết kiệm giá trị cao, các chương trình khai xuân năm nay được thiết kế đa dạng, kết hợp cả giao dịch tại quầy lẫn ngân hàng số.

Cụ thể, trong ngày 23/2 (tức mùng 7 Tết), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) khởi động chương trình "Đón lộc đầu xuân Tết Bính Ngọ 2026", dành tặng 10.000 phần lì xì may mắn trị giá 100.000 đồng cho khách hàng giao dịch tại quầy. Khoản lì xì được chuyển trực tiếp qua ngân hàng số VCB Digibank dưới dạng tiền chuyển khoản kèm thiệp chúc mừng đầu năm. Các giao dịch đủ điều kiện bao gồm phát hành mới hoặc gia hạn thẻ tín dụng quốc tế, mua bảo hiểm FWD, gửi tiết kiệm, giải ngân hoặc ký kết hợp đồng vay vốn.

Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) triển khai chương trình "Khởi lộc trà xuân, đong đầy hạnh phúc" từ ngày 23–27/2. Khách hàng cá nhân và doanh nghiệp giao dịch tại quầy hoặc hệ thống OneBank sẽ nhận lì xì may mắn lên đến 200.000 đồng. Ngoài ra, ngân hàng còn trao tặng các hộp quà cao cấp "Xuân Nhật Trà" trị giá 1,799 triệu đồng như lời chúc khởi đầu năm mới thuận lợi và sung túc.

Không đứng ngoài cuộc đua khai xuân, Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank) tung ra loạt ưu đãi với thông điệp "Đắc tài đắc lộc". Theo đó, khách hàng gửi tiết kiệm từ 50 triệu đồng được cộng thêm lãi suất lên tới 1,1%/năm, đồng thời nhận tiền mặt lì xì tối đa 1,68 triệu đồng. Chương trình áp dụng cho hình thức gửi online từ ngày 17–27/2 và giao dịch tại quầy từ ngày 23–27/2. Đáng chú ý, riêng ngày vía Thần Tài (26/2), khách hàng gửi tiết kiệm online còn có cơ hội trúng ngay 1 chỉ vàng SJC. Bên cạnh đó, với sản phẩm "Tiết kiệm Tỷ phú", người gửi tiền từ 50 triệu đồng trở lên có thể tham gia quay số trúng thưởng nhiều phần quà như đồ công nghệ, gia dụng cao cấp, xe SH 150i hoặc sổ tiết kiệm trị giá tới 3 tỷ đồng, các kỳ quay số được livestream công khai.

Tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank), chương trình "SeABank trao quà Tết – Gắn kết sum vầy" được triển khai đến hết ngày 8/4/2026, kết hợp dịp kỷ niệm 32 năm thành lập. Chương trình áp dụng cho khách hàng cá nhân sử dụng nhiều sản phẩm, dịch vụ như gửi tiết kiệm tại quầy và online, mở mới và chi tiêu thẻ tín dụng, giải ngân khoản vay, mở và sử dụng tài khoản thanh toán hoặc giao dịch trên SeANet/SeAMobile. Với mỗi giao dịch đủ điều kiện, khách hàng sẽ nhận mã số may mắn để tham gia quay số trúng thưởng với các giải như sổ tiết kiệm 100 triệu đồng, tủ lạnh, máy rửa chén, iPhone 17 và Apple Watch.

Được triển khai từ trước Tết và tiếp tục lan tỏa trong những ngày đầu năm Bính Ngọ, chương trình "Mã đáo phát tài – Trúng vàng khai vận" của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) có tổng giá trị quà tặng gần 8 tỷ đồng và hơn 600.000 lượt giải thưởng. Cơ cấu giải thưởng nổi bật gồm 16 lượng vàng miếng SJC 9999, 21 chỉ vàng SJC 9999 cùng hàng chục nghìn e-voucher mua sắm và điểm thưởng ACB Rewards. Khách hàng có thể tham gia thông qua các giao dịch như gửi tiết kiệm từ 10 triệu đồng trở lên, mở tài khoản số đẹp, thanh toán VNPAY-QR hoặc mở mới thẻ tín dụng. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động "Săn thần mã" tích hợp trên ứng dụng ACB ONE, cho phép khách hàng lắc quà, tích lũy xu vàng và tham gia trò chơi nhận thưởng ngẫu nhiên.

Trong ngày mùng 7 Tết, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cũng lì xì tiền mặt lên đến 500.000 đồng cho khách hàng gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại quầy từ 50 triệu đồng trở lên. Với khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến trên ứng dụng SACOMBANK PAY, từ mùng 1 Tết đến 15 tháng Giêng, ngân hàng tặng lộc đầu xuân từ 39.000 đồng đến 88.000 đồng.

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) triển khai chương trình "Lộc mã khai xuân – Khởi vận đại cát" với tổng giá trị quà tặng hơn 4,5 tỷ đồng. Khách hàng mở mới gói tài khoản trực tuyến eKYC thành công sẽ nhận eVoucher "TET2026" trị giá 50.000 đồng trên ứng dụng SHB SAHA, đồng thời được lì xì 8.686 đồng vào tài khoản trong 10 ngày đầu năm Âm lịch. Ngoài ra, khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến từ 100 triệu đồng với kỳ hạn tối thiểu 6 tháng hoặc tham gia dịch vụ tư vấn chứng chỉ quỹ hợp tác cùng VinaCapital từ 20 triệu đồng sẽ nhận eVoucher ưu đãi trị giá lên đến 1 triệu đồng, với hơn 10.000 mã quà tặng được chuẩn bị cho dịp khai xuân.

Mạnh Đức