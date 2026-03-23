Khách hàng BIDV chú ý: Không cung cấp tài khoản, giấy tờ nhà, đất, xe,...trong trường hợp sau

Thu Thuỷ |

Ngân hàng cảnh báo gần đây xuất hiện thủ đoạn mạo danh nhân viên BIDV để chào mời khách mua lại khoản vay tại các ngân hàng khác và chuyển sang vay tại BIDV với lãi suất thấp hơn.

BIDV vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo giả mạo nhân viên BIDV.

Ngân hàng cho biết gần đây xuất hiện các đối tượng lừa đảo mạo danh nhân viên của BIDV thông qua cuộc gọi, tin nhắn cũng như mạng xã hội để giới thiệu, chào mời khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng với các thông tin không chính thống (mua lại khoản vay tại các ngân hàng khác và chuyển sang vay tại BIDV với lãi suất thấp hơn, tặng lãi suất tiết kiệm, ưu đãi mở thẻ…).

BIDV khuyến cáo khách hàng chỉ liên hệ và tiếp nhận thông tin từ các địa chỉ, số điện thoại được xác thực bởi BIDV, thông tin chi tiết được đăng tải trên website của BIDV.

Bên cạnh đó, BIDV lưu ý khách hàng tuyệt đối không cung cấp OTP, mật khẩu, số thẻ, mã khoá bảo mật, thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, hình ảnh căn cước công dân, hình ảnh khuôn mặt, hình ảnh các giấy tờ liên quan đến tài sản đang sở hữu như nhà, đất, xe cộ... cho các đối tượng tự nhận là nhân viên của BIDV thông qua các cuộc gọi, tin nhắn không rõ nguồn gốc.


