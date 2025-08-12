Khách Hàn nổi da gà trước 1 cảnh tượng tại Việt Nam, nhận xét: "Thật may mắn khi được ở đây vào thời điểm này"

Việt Nam từ lâu đã là điểm đến khiến bạn bè quốc tế say mê, không chỉ bởi cảnh sắc tươi đẹp, con người thân thiện mà còn vì bầu không khí sống động, đầy năng lượng. Điển hình như những ngày này, khắp mọi nẻo đường đều rộn ràng sắc đỏ rực rỡ, tiếng cười và âm thanh náo nhiệt, khi cả nước bước vào mùa lễ hội đặc biệt.

Nhiều sự kiện văn hóa - nghệ thuật quy mô lớn liên tiếp được tổ chức, mang lại cho người dân và du khách những trải nghiệm khó quên. Giữa dòng chảy ấy, một vị khách Hàn Quốc đã có cơ hội hòa mình vào không khí sôi động và xúc động chia sẻ: "Thật may mắn khi được ở Việt Nam vào thời điểm này".

Vị khách này đã tham dự một đêm concert hoành tráng diễn ra tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình. Trong không khí sôi động, anh chia sẻ: "Thật sự rất tuyệt vời. Ở Việt Nam có rất nhiều sự kiện lớn và đa dạng, người dân có thể cùng nhau tham gia. Thật may mắn khi được ở Việt Nam vào thời điểm này. Rất nhiều người cùng nhau hát theo. Khi mọi người hò reo, tôi nổi da gà. Ai cũng trông thật hạnh phúc."

Khoác trên mình chiếc áo đỏ sao vàng, anh nhanh chóng hòa mình vào dòng khán giả để tận hưởng trọn vẹn đêm nhạc nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Không chỉ thưởng thức các tiết mục âm nhạc, anh còn cùng mọi người ngắm pháo hoa - khoảnh khắc mà anh cho là rất đặc biệt.

"Mọi người ơi, điều tôi cảm nhận rõ nhất là việc người dân đoàn kết và chung một lòng yêu nước. Điều đó thật đáng khâm phục và khiến tôi ngưỡng mộ. Tôi cũng ngày càng yêu mến Việt Nam hơn. Nếu hôm nay không đến sự kiện này thì chắc chắn tôi sẽ hối tiếc." - anh nói thêm.

Một dân mạng hài hước bình luận: "Ông này được cái không bỏ lỡ sự kiện nào của Việt Nam. Năm nay nhiều sự kiện lớn thật, chắc anh này phải lòng Việt Nam rồi. 2/9 này anh đi xem tiếp không?"

Đáp lại, vị khách Hàn vui vẻ bình luận: "Năm nay là năm tôi bắt đầu sống ở Việt Nam. Tôi đến Việt Nam vào thời điểm thật tuyệt vời và đã phải lòng đất nước này. Sự kiện ngày 2/9 chắc chắn tôi sẽ đi."

Từ câu chuyện của anh, có thể thấy sức hút của Việt Nam không chỉ nằm ở vẻ đẹp thiên nhiên hay văn hoá, mà còn ở tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và những khoảnh khắc gắn kết cộng đồng - điều luôn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn bè quốc tế.