Khách gửi tiết kiệm 451 triệu đồng nhưng không được phát sổ, 2 tháng sau phát hiện đã mua bảo hiểm nhân thọ, ngân hàng khẳng định: “Chúng tôi làm đúng quy trình”

“Đi gửi tiết kiệm nhưng cuối cùng lại thành mua bảo hiểm. Đã hơn hai tháng trôi qua tôi vẫn không có lấy một bản hợp đồng giấy, cũng chẳng biết cụ thể điều khoản ra sao…”. Đó là chia sẻ đầy bức xúc của bà Trương ở khu Thảo Than, TP. Tây An, Trung Quốc, khi phản ánh việc chồng bà đi gửi tiền ở ngân hàng nhưng vô tình mua phải sản phẩm bảo hiểm.

Cụ thể, giữa tháng 6/2023, chồng bà Trương là ông Từ đến chi nhánh Cao Tân của Ngân hàng Bình An để gửi tiền tiết kiệm. Đến cuối tháng 7/2023, khi một người họ hàng giúp kiểm tra ngân hàng điện tử trên điện thoại, gia đình bà Trương mới phát hiện khoản tiền gửi đã bị chuyển thành hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Bà Trương cho biết, trước đây gia đình bà sinh sống tại Khu công nghệ cao Tây An và thường xuyên giao dịch tại chi nhánh Cao Tân của Ngân hàng Bình An trên đường Khoa Kỹ Nhị Lộ. Trong quá trình đó, họ quen biết một quản lý khách hàng họ Giả.

Ngày 11/6/2023, khi gia đình bà Trương chuyển nhà về khu Thảo Than, chồng bà nhận được cuộc gọi từ ông Giả giới thiệu “một sản phẩm gửi tiền có lãi suất cao”. Vì tin tưởng người này, ông Từ đã đến ngân hàng làm thủ tục gửi khoản tiền tiết kiệm 120.000 NDT (hơn 451 triệu đồng) vừa mới đáo hạn ngay trong ngày.

Khi trở về, ông Từ cho biết đã gửi tiền tiết kiệm kỳ hạn 3 năm, lãi suất hơn 2,5%/năm. Tuy nhiên, ông không được nhận sổ tiết kiệm giấy với lý do ngân hàng đã hết sổ in. Nghĩ rằng tiền vẫn nằm trong ngân hàng nên an toàn, bà Trương không quá để tâm về chuyện này. Chỉ đến khoảng 2 tháng sau, sự việc mới được phát hiện.

“Khi người họ hàng mở điện thoại của ông ấy ra xem, chúng tôi mới biết khoản tiền đó không được gửi tiết kiệm mà dùng để mua bảo hiểm. Chồng tôi nghe xong suýt ngất, còn tôi nhiều ngày liền ăn không ngon, ngủ không yên”, bà Trương kể lại.

Ngay sau đó, ông Từ đã trực tiếp đến chi nhánh ngân hàng ở Cao Tân để xác minh và được xác nhận đúng là ông đã mua một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trị giá 120.000 NDT. Theo quy định của sản phẩm, ngoài khoản tiền ban đầu, trong 2 năm tiếp theo, ông còn phải tiếp tục đóng phí định kỳ mỗi năm.

Nhận thấy điều này vượt quá khả năng tài chính, hai vợ chồng bà Trương liên tục gọi điện đến đường dây khiếu nại của công ty bảo hiểm Bình An, yêu cầu được hủy hợp đồng. Điều khiến gia đình bà Trương càng thêm bức xúc là sau hơn hai tháng, họ vẫn chưa nhận được bất kỳ bản hợp đồng bảo hiểm nào.

“Dù là mua bảo hiểm, tối thiểu cũng phải có hợp đồng giấy để chúng tôi còn nắm rõ điều khoản. Đằng này chúng tôi không có trong tay bất cứ văn bản nào, làm sao để được đảm bảo quyền lợi?”, bà Trương đặt câu hỏi.

Trước phản ánh của gia đình khách hàng, phía Ngân hàng Bình An chi nhánh Cao Tân cho biết ông Từ không phải không biết việc mình mua bảo hiểm. Theo đại diện chi nhánh, toàn bộ quá trình bán sản phẩm đã được thực hiện đúng quy trình, bao gồm việc “ghi âm – ghi hình” để xác nhận ý chí khách hàng, đồng thời hợp đồng điện tử cũng đã được ông Từ ký xác nhận trên hệ thống.

Ngân hàng cho rằng, khách hàng đã bỏ lỡ thời gian “cân nhắc” theo quy định nên không đủ điều kiện hủy hợp đồng theo diện hoàn tiền đầy đủ. Về việc không có hợp đồng giấy, đơn vị này lý giải rằng hợp đồng điện tử đã được lưu trong app ngân hàng của khách hàng và chỉ khi khách hàng yêu cầu thì mới cung cấp bản in.

Tuy nhiên, ông Từ lại cho rằng mình không hề nhận được bất kỳ thông báo rõ ràng nào trong “thời gian cân nhắc”. Do không quen sử dụng điện thoại thông minh và ngân hàng điện tử, ông chủ yếu liên hệ với nhân viên của ngân hàng qua WeChat hoặc điện thoại.

Đáng chú ý, ông cho biết trong quá trình “ghi âm – ghi hình”, ông vẫn tưởng đó là thủ tục xác nhận gửi tiền tiết kiệm, đồng thời chỉ được phép trả lời “có” hoặc “không”, “đồng ý” hoặc “không đồng ý”, chứ không được tự do trình bày ý kiến.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Triệu Lương Thiện – đối tác cao cấp của Công ty Luật Hằng Đạt Thiểm Tây – nhận định rằng yêu cầu hủy hợp đồng của ông Từ có cơ sở nhất định. Theo luật sư này, nếu có thể chứng minh ngân hàng đã sử dụng cách giới thiệu mập mờ, khiến khách hàng hiểu nhầm giữa gửi tiền và mua bảo hiểm, thì đây có thể bị coi là hành vi bán hàng gây hiểu lầm.

Từ đây, luật sư khuyến nghị gia đình ông Từ tiếp tục làm việc với ngân hàng và công ty bảo hiểm để yêu cầu giải quyết thỏa đáng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận, họ có thể phản ánh sự việc lên cơ quan giám sát tài chính hoặc khởi kiện ra tòa để bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

