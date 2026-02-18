1. Dọn "trước khi khách đến" quan trọng hơn dọn sau đó

Sai lầm phổ biến là để mọi thứ sẵn trên bàn rồi khi khách về mới bắt đầu gom lại.

Trước khi khách đến, hãy:

- Cất bớt đồ trang trí không cần thiết.

- Giữ mặt bàn khách thoáng, chỉ để khay bánh kẹo gọn gàng.

- Dọn sẵn một góc để đặt túi xách, áo khoác.

Nhà càng ít đồ lặt vặt trên bề mặt, càng ít thứ bị xô lệch sau buổi tiếp khách.

2. Chuẩn bị "khay trung tâm" thay vì rải đồ khắp nơi

Đừng để mỗi loại bánh kẹo một đĩa riêng lẻ. Hãy gom vào 1–2 khay lớn đặt ở vị trí trung tâm.

Cách này giúp:

- Dễ dọn chỉ bằng một lần nhấc khay.

- Tránh cảnh giấy gói, vỏ bánh rơi rải rác.

- Không phải đi gom từng đĩa nhỏ sau khi khách về.

Nhìn bàn khách gọn một nửa, tâm trạng cũng nhẹ đi một nửa.

3. Quy định "khu vực giày dép" ngay từ đầu

Mùng 2 trẻ con và người lớn ra vào liên tục. Nếu không quy định rõ, giày dép sẽ nằm khắp lối đi.

Giải pháp đơn giản:

- Trải sẵn một tấm thảm hoặc đánh dấu khu vực để giày.

- Nếu nhà đông khách, chuẩn bị thêm kệ tạm hoặc hộp đựng.

- Chỉ cần lối đi thông thoáng, nhà sẽ không bị cảm giác lộn xộn dù đông người.

4. Bếp là điểm nóng - xử lý theo nguyên tắc "gọn từng đợt"

Sau mỗi lượt khách, đừng để chén ly chất cao rồi mới dọn.

Nguyên tắc đơn giản: Mỗi đợt khách về, dọn sơ ngay 5 phút.

- Gom ly tách vào bồn.

- Lau nhanh mặt bàn.

- Xếp lại ghế.

5 phút x 3 lần vẫn nhẹ hơn 30 phút dọn dẹp trong tâm trạng mệt mỏi.

5. Đừng cố giữ nhà "hoàn hảo"

Nhà có khách đông thì không thể tinh tươm như ảnh mạng. Nếu bạn vừa tiếp khách vừa căng thẳng vì vài mẩu giấy kẹo, cả không khí sẽ nặng nề theo.

Hãy đặt tiêu chí đơn giản:

- Lối đi sạch.

- Bàn khách không bừa.

- Bếp không quá tải.

Thế là đủ.

Sau mùng 2, nhà gọn là vì có chuẩn bị

Mùng 2 Tết vốn đông vui. Điều khiến nhà thành "bãi chiến trường" không phải vì khách nhiều, mà vì thiếu sắp xếp từ đầu.

Giữ được một bàn khách thoáng, một góc giày gọn, một bếp không quá tải – bạn sẽ kết thúc buổi sáng với cảm giác nhẹ nhàng thay vì thở dài nhìn đống lộn xộn.

Tiếp khách đông không đáng sợ. Dọn dẹp trong mệt mỏi mới là điều khiến Tết kém vui.