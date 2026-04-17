HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Khách đặt hàng online 3 tháng vẫn chưa được giao, chủ shop chủ động hoàn trả 3,8 triệu đồng nhưng tòa án khẳng định: “Phải bồi thường gấp 3”

Ánh Lê |

Trong vụ việc này, tòa án Trung Quốc đã ra phán quyết yêu cầu bên bán phải bồi thường cho bên mua số tiền tương đương gấp 3 lần giá trị đơn hàng.

Theo hồ sơ vụ án, ông Lưu ở huyện Lộc Ấp, thành phố Chu Khẩu, Trung Quốc, đã đặt mua một bộ bàn trà mặt đá trên một nền tảng thương mại điện tử, với giá 990 NDT (hơn 3,8 triệu đồng). Người bán cam kết miễn phí vận chuyển, giao hàng trong vòng 7 ngày, nếu trễ sẽ bồi thường.

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, ông Lưu nhận thấy quá trình giao hàng bắt đầu có dấu hiệu bất thường. Khi được hỏi về thời gian giao, người bán ban đầu khẳng định sẽ gửi hàng trong khoảng 7 ngày. Đến ngày thứ 8, khi ông Lưu tiếp tục thúc giục, phía cửa hàng lại thông báo “hết hàng” và yêu cầu khách chờ thêm khoảng 10 ngày. Những ngày sau đó, kịch bản tương tự lặp lại: người mua nhiều lần yêu cầu giao hàng, trong khi người bán luôn trả lời theo kiểu “đang sắp xếp”, “sẽ gửi trong vài ngày tới” nhưng không đưa ra mốc thời gian cụ thể.

Đến ngày 23/1/2025, phía cửa hàng nêu lý do đơn vị vận chuyển ngừng hoạt động trước Tết Nguyên đán nên chưa thể giao cho ông Lưu. Sau kỳ nghỉ Tết, hệ thống hiển thị đơn hàng đã được gửi đi vào ngày 16/2/2025, thế nhưng thông tin vận chuyển không được cập nhật. Khi ông Lưu tiếp tục truy hỏi, người bán lại đưa ra các lý do khác nhau như “mặt đá bị vỡ khi vận chuyển”, “ghế hết hàng” hay “kho đã hết hàng” để trì hoãn việc giao hàng.

Đáng chú ý, đến ngày 14/3/2025, hệ thống hiển thị giao dịch đã hoàn tất, trong khi ông Lưu vẫn chưa nhận được sản phẩm. Phía người bán sau đó cũng thừa nhận họ chưa giao hàng và hứa sẽ hoàn tiền. Phải đến ngày 24/3/2025, đơn hàng của ông Lưu mới bị hủy và số tiền 990 NDT được hoàn lại.

Ảnh minh họa: Internet

Cho rằng phía cửa hàng đã cố tình che giấu việc không có khả năng thực hiện giao dịch mua bán, đồng thời nhiều lần đưa ra thông tin sai lệch nhằm kéo dài thời gian và đánh lừa người mua, ông Lưu đã khởi kiện đơn vị này ra tòa, yêu cầu bồi thường gấp 3 lần giá trị đơn hàng, tương đương 2.970 NDT (hơn 11,4 triệu đồng).

Sau khi xem xét toàn bộ chứng cứ và lịch sử trao đổi giữa hai bên, tòa án địa phương nhận định rằng quan hệ mua bán giữa nguyên đơn và bị đơn đã được xác lập hợp pháp. Khi người mua hoàn tất thanh toán, người bán có nghĩa vụ giao hàng đúng thời hạn đã cam kết. Tuy nhiên, trong vụ việc này, phía cửa hàng không chỉ nhiều lần vi phạm cam kết mà còn liên tục đưa ra các lý do thiếu căn cứ.

Đặc biệt, việc hệ thống hiển thị “đã giao hàng” trong khi cửa hàng không thực hiện việc giao hàng được tòa xác định có dấu hiệu gian lận, lừa đảo theo quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Trung Quốc. Trong trường hợp này, tòa án xác định người bán đã có hành vi gian dối trong quá trình thực hiện hợp đồng. Từ đó, tòa chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn, buộc cơ sở kinh doanh phải bồi thường số tiền 2.970 NDT, tương đương gấp 3 lần giá trị đơn hàng.

Từ vụ việc trên, các chuyên gia pháp lý Trung Quốc cảnh báo rằng tình trạng “giao hàng giả” đang có xu hướng gia tăng trên các nền tảng thương mại điện tử. Đây là hành vi người bán cung cấp mã vận đơn không có dữ liệu vận chuyển thực tế, hoặc cập nhật thông tin sai lệch nhằm duy trì điểm uy tín và tránh bị hệ thống xử phạt.

Người tiêu dùng được khuyến cáo cần lưu giữ đầy đủ bằng chứng giao dịch như hóa đơn, lịch sử trò chuyện và thông tin vận chuyển. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần nhanh chóng yêu cầu người bán làm rõ hoặc hoàn tiền, đồng thời khiếu nại lên nền tảng. Trong trường hợp cần thiết, người mua có thể nhờ đến cơ quan quản lý hoặc khởi kiện để bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

Về phía các nền tảng thương mại điện tử, cơ quan chức năng Trung Quốc cũng kiến nghị cần siết chặt cơ chế giám sát, tăng cường chế tài đối với các hành vi gian lận như “giao hàng giả”, qua đó nâng cao tính minh bạch và đảm bảo môi trường mua sắm an toàn cho người tiêu dùng.

(Theo Tòa án Nhân dân Trung cấp Chu Khẩu)

Tags

shipper

người tiêu dùng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
00:43
00:45
00:47
01:13
01:11
01:26
01:03
01:15
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại