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Khách cho chó cùng ăn trên đĩa nhà hàng cao cấp gây làn sóng sợ hãi ở Hong Kong

Hoàng Hà/VTC News
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Cảnh thực khách một nhà hàng sang trọng cho chó ăn cùng mình trên đĩa khiến người dân sợ hãi vì Hong Kong vừa nới rộng chính sách cho phép chó vào các điểm ăn uống.

Việc một nam thực khách bị bắt gặp cho chó cưng của mình ăn trực tiếp trên đĩa của nhà hàng và thậm chí còn ngồi ngay trên bàn ăn trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Sự việc này thổi bùng nỗi lo ngại về tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm trong bối cảnh cơ quan chức năng tại Hong Kong mở rộng chính sách cho phép thú cưng vào các địa điểm ăn uống.

Vụ việc xảy ra tại một nhà hàng nằm trên tầng 7 của trung tâm thương mại Airside, Hong Kong, Trung Quốc. Các nhà hàng tại khu vực tầng cao của Airside thường tập trung vào trải nghiệm ẩm thực sang trọng nên mức giá thường nằm trong khoảng tầm trung đến cao cấp, trên 500 nhân dân tệ/người (khoảng 1,9 triệu đồng).

Một số thực khách có mặt tại nhà hàng lúc đó chứng kiến cảnh người đàn ông kia thản nhiên để con chó leo lên bàn và dùng chung dụng cụ ăn uống với người. Những hình ảnh và bài đăng mô tả sự việc nhanh chóng lan truyền trên internet, vấp phải sự chỉ trích dữ dội của những thực khách khác cũng như cộng đồng mạng.

Khách cho chó ăn trên đĩa nhà hàng cao cấp gây bão mạng xã hội - Ảnh 1.

Hình ảnh người đàn ông cho thú cưng ăn trực tiếp trên đĩa tại nhà hàng.

Nhiều ý kiến bình luận cho rằng bản thân thú cưng không hề có lỗi, vấn đề là sự thiếu trách nhiệm của người chủ. Những người phản đối nhấn mạnh rằng các chính sách thân thiện với thú cưng hoàn toàn có thể phát huy hiệu quả nếu động vật được kiểm soát đúng cách. Rắc rối nảy sinh khi một số chủ sở hữu đối xử với vật nuôi như con người mà phớt lờ các tiêu chuẩn vệ sinh công cộng hoặc sự thoải mái của những người xung quanh.

Rất nhiều người nuôi chó khác cũng bày tỏ sự thất vọng và cho rằng kiểu hành xử thiếu ý thức này gây nguy hại cho cộng đồng. Nhiều ý kiến trên mạng cho rằng chính sách thân thiện với thú cưng có nguy cơ bị hủy bỏ nếu các hành vi phản cảm vẫn tiếp diễn. Họ kêu gọi chính quyền thực thi nghiêm ngặt hơn các quy định về dây xích, đồng thời áp đặt hình phạt nặng đối với hành vi để động vật tiếp xúc trực tiếp với bàn ăn hoặc bát đĩa của nhà hàng.

Làn sóng chỉ trích diễn ra trong thời điểm Cục Vệ sinh Thực phẩm và Môi trường Hong Kong xác nhận đã có hơn 940 nhà hàng được cấp phép đón tiếp thú cưng. Để đảm bảo trật tự, cục này thành lập một đội đặc nhiệm gồm 90 thành viên nhằm tăng cường tần suất kiểm tra vệ sinh.

Mặc dù cơ quan chức năng cam kết áp dụng phương châm giáo dục trước, xử lý vi phạm sau, họ vẫn nhấn mạnh rằng các hành vi nghiêm trọng như cho phép chó vào khu bếp là hoàn toàn bị cấm nhằm đảm bảo sức khỏe cộng đồng.

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Tags

nhà hàng

Hong Kong

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