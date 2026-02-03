Khách bỏ quên vali chứa hơn 12kg vàng trên tàu cao tốc

Một sự cố hy hữu vừa xảy ra trên tuyến tàu cao tốc Bắc Kinh – Thượng Hải (Trung Quốc) khi nhân viên một công ty trang sức vô tình để quên chiếc vali chứa 12kg vàng, trị giá hơn 20 triệu nhân dân tệ (khoảng 70 tỷ VNĐ). Nhờ quy trình xử lý chặt chẽ và sự bình tĩnh của trưởng tàu, toàn bộ số vàng đã được trao trả an toàn chỉ trong thời gian ngắn, tránh gây tổn thất nghiêm trọng cho doanh nghiệp trước thềm triển lãm quốc tế.

Theo Jimu News, vụ việc xảy ra vào khoảng 7h04 sáng 26/1, khi chuyến tàu cao tốc D914 từ Bắc Kinh đến Thượng Hải cập ga cuối. Sau khi toàn bộ hành khách đã xuống tàu, trưởng tàu Wu Jiawen tiến hành kiểm tra theo quy trình và phát hiện một chiếc vali màu đen bị bỏ quên tại toa số 6, đặt sát tường dưới ghế số 27.

Nhận thấy chiếc vali có trọng lượng bất thường, bà Wu Jiawen đã gọi thêm nhân viên hỗ trợ. Dưới sự giám sát của cảnh sát đường sắt, hai người đưa vali tới toa ăn, bật thiết bị ghi hình và mở kiểm tra theo đúng quy định. Bên trong là hơn chục túi trang sức vàng được sắp xếp ngay ngắn, mỗi túi nặng khoảng 1kg. Ước tính ban đầu cho thấy tổng giá trị số vàng vượt 10 triệu nhân dân tệ.

“Trong hơn 20 năm làm việc, đây là món đồ giá trị nhất tôi từng phát hiện trên tàu”, bà Wu chia sẻ sau sự việc.

Trong lúc chuẩn bị báo cáo vụ việc, thiết bị cầm tay của trưởng tàu nhận được yêu cầu khẩn tìm đồ thất lạc từ một hành khách, mô tả chiếc vali trùng khớp hoàn toàn với hiện vật vừa phát hiện. Sau nhiều lần liên hệ không thành, bà Wu để lại tin nhắn thoại. Khoảng 30 phút sau, chủ sở hữu gọi lại trong tâm trạng vô cùng lo lắng.

Theo xác nhận, chiếc vali thuộc về một công ty trang sức đang vận chuyển tổng cộng 7 vali hàng trưng bày đến Thượng Hải để tham gia triển lãm quan trọng. Do sơ suất của một nhân viên mới, chiếc vali chứa số vàng giá trị nhất đã bị bỏ quên trên tàu. Phía công ty cho biết sự chậm trễ có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới tiến độ dựng gian trưng bày trong buổi sáng cùng ngày.

Mặc dù thấu hiểu tính cấp bách, trưởng tàu vẫn khẳng định việc bàn giao phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định an ninh đối với tài sản có giá trị lớn. Hai bên thống nhất gặp trực tiếp tại sân ga số 6, ga Thượng Hải để tiến hành bàn giao.

Khoảng một giờ sau, đại diện công ty có mặt tại ga. Khi được yêu cầu mở vali kiểm tra, người này tỏ ra e ngại vì bên trong là các mẫu trang sức chưa công bố. Trước tình huống đó, trưởng tàu đã xử lý linh hoạt khi đề xuất xác minh qua cuộc gọi video với quản lý công ty.

Trong cuộc gọi, từng món trang sức được đưa ra trước camera để đối chiếu. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, phía công ty xác nhận toàn bộ số vàng còn nguyên vẹn, không thiếu hụt.

Sau quá trình xác minh từ xa, chiếc vali chứa 12kg vàng đã được bàn giao an toàn cho công ty dưới sự chứng kiến của các bên liên quan. Đại diện doanh nghiệp bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm cao và cách xử lý chuyên nghiệp của nhân viên đường sắt Trung Quốc.

Tham khảo: ﻿Jimu News