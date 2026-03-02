Khách bay Việt Nam-Trung Đông bị ảnh hưởng được hỗ trợ như thế nào?

Các hãng hàng không đã chủ động hỗ trợ hành khách bị ảnh hưởng do hủy chuyến thông qua các chính sách đặt vé lại (rebooking) và hoàn vé (refund)

Tại Iran, trạng thái không phận đóng cửa hoàn toàn, thời hạn dự kiến mở lại ít nhất đến 15h30 ngày 3/3; Iraq đóng cửa không phận hoàn toàn, thời hạn dự kiến mở lại đang cập nhật (dự kiến gia hạn liên tục); Israel đóng cửa không phận hoàn toàn, dự kiến mở lại ít nhất đến 17h ngày 3/3.

Tại Qatar, Kuwait, Bahrain đóng cửa không phận hoàn toàn, dự kiến chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể cho việc mở lại không phận.

Đối với Syria, đóng cửa hoàn toàn không phận; dự kiến mở lại ít nhất đến 4h ngày 3/3; Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đóng cửa một phần không phận, thời hạn dự mở lại các vùng ESCAT có hiệu lực đến 19h ngày 2/3; Jordan hạn chế/mở cửa dè dặt không phận, dự kiến theo dõi sát sao từng giờ để mở lại.

Ngoài ra, một số sân bay quốc tế lớn tại Trung Đông như: Dubai, Hamad - Doha đã đồng loạt thông báo đóng cửa vô thời hạn sau các vụ tấn công tên lửa.

Tại sân bay Quốc tế Changi (Singapore) đã thông báo hủy hàng loạt chuyến bay đến và đi từ Abu Dhabi, Doha và Dubai, đồng thời khuyến cáo hành khách theo dõi tình trạng chuyến bay qua ứng dụng thay vì tập trung tại nhà ga…

Khách bay được hỗ trợ ra sao?

Do đóng cửa không phận Qatar, Hãng hàng không Qatar Airways đã thông báo hủy các chuyến bay giữa Việt Nam và Doha trong giai đoạn từ ngày 28/2 - ngày 2/3. Tổng số hành khách bị ảnh hưởng tại Việt Nam là khoảng 2.557 khách.

Cụ thể tại Hà Nội có 5 chuyến bay bị hủy, tổng số hành khách bị ảnh hưởng ước tính 1.565 khách; TP.HCM có 4 chuyến bay bị hủy, tổng số hành khách bị ảnh hưởng ước tính 992 khách.

Hãng Qatar Airways đã mở quầy hỗ trợ tại sân bay, thông báo trực tiếp đến hành khách, triển khai chính sách đổi/hoàn vé theo quy định. Thông tin hành khách có thể cập nhật qua các kênh thông tin của đại lý bán vé/ đại lý du lịch và được hãng cập nhật liên tục đến hành khách tại địa chỉ website của hãng.

Do Nhà chức trách UAE đóng cửa không phận, Hãng hàng không Emirates tạm đình chỉ toàn bộ hoạt động bay đi/đến Dubai đến 18h ngày 2/3 (giờ Việt Nam), tổng số hành khách bị ảnh hưởng bởi Emirates tại Việt Nam là khoảng 1.881 khách.

Cụ thể tại TP.HCM, tổng số hành khách bị ảnh hưởng là 1.117 khách; tại Hà Nội là 725 khách; tại Đà Nẵng là 39 khách.

Trước tình hình chiến sự căng thẳng, Hãng hàng không Emirates đã thông báo hủy chuyến trực tiếp và triển khai chính sách đặt lại chuyến bay trong vòng 10 ngày; hoàn vé theo quy định; phối hợp đơn vị phục vụ mặt đất và khách sạn đảm bảo quyền lợi hành khách.

Hành khách cũng được yêu cầu kiểm tra tình trạng chuyến bay trước khi đến sân bay. Các hành khách có chuyến bay bị hủy cần liên hệ đại lý hoặc Emirates để thực hiện đặt lại chuyến bay. Hành khách cần đảm bảo thông tin liên lạc chính xác thông qua mục Manage Booking (quản lý đặt chỗ) để nhận các cập nhật mới nhất.

Trong khi đó, Hãng hàng không Etihad Airways đã tạm dừng toàn bộ chuyến bay đến/đi từ Abu Dhabi đến 5h ngày 2/3 (giờ Việt Nam). Theo đó, hành khách được hỗ trợ đổi vé miễn phí đến ngày 15/3 hoặc hoàn tiền đầy đủ.

Đối với Hãng hàng không Turkish Airlines, một số chuyến bay đến/đi từ các điểm đến sau đã bị hủy: Bahrain, Dammam và Riyadh (Ả Rập Xê Út), Iran, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Syria và UAE. Tình hình hiện tại trong không phận khu vực đang được theo dõi theo thời gian thực và có thể sẽ có thêm các chuyến bay bị hủy.

Các chuyến bay của hãng này tại Hà Nội và TP.HCM được khai thác bình thường, không ghi nhận chậm/hủy do ảnh hưởng không phận Trung Đông.

Không phận khu vực Trung Đông bị hạn chế nghiêm ngặt

Cục Hàng không Việt Nam nhận định, đến thời điểm hiện tại, phần lớn không phận tại khu vực Trung Đông đang đóng cửa hoặc hạn chế nghiêm ngặt, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động vận tải hàng không khu vực và trên bình diện toàn cầu.

Trước tình hình hoạt động khai thác của các hãng Trung Đông tại Việt Nam (Qatar Airways, Emirates, Etihad Airways) bị tác động đáng kể, các hãng hàng không đã chủ động hỗ trợ hành khách thông qua các chính sách đặt vé lại (rebooking) và hoàn vé (refund), đồng thời các hãng cũng khuyến cáo hành khách kiểm tra cập nhật chuyến bay trực tuyến trước khi đến sân bay cũng như chủ động triển khai biện pháp hỗ trợ hành khách theo quy định.

Như vậy, việc khai thác hàng không của các hãng trong thời gian tiếp theo sẽ phụ thuộc vào diễn biến giao tranh quân sự và quyết định mở lại không phận của các Nhà chức trách hàng không tại khu vực. Cục Hàng không Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin cập nhật về tình hình khai thác hàng không của các hãng hàng không bị ảnh hưởng do chiến sự tại khu vực Trung Đông giữa liên quân Mỹ - Israel và Iran.

Theo hãng phân tích hàng không Cirium, riêng 3 hãng chủ lực là Emirates, Qatar Airways và Etihad Airways kết nối khoảng 90.000 hành khách trung chuyển mỗi ngày, chưa tính lượng khách đến - đi trực tiếp Trung Đông. Khi các sân bay này tạm dừng hoạt động, hiệu ứng domino lập tức lan ra toàn cầu. Hàng nghìn hành khách bị mắc kẹt hoặc phải chuyển hướng sang Athens, Istanbul, Rome, Jeddah hay Cairo. Số liệu từ FlightAware, hơn 2.300 chuyến bay bị hủy trên toàn thế giới chỉ trong vòng 24 giờ, hơn 18.000 chuyến chậm giờ. Riêng khu vực Trung Đông, khoảng 24% tổng số chuyến bay dự kiến trong ngày 28/2 bị hủy. Các chuyến đến Qatar và Israel bị hủy gần một nửa; Kuwait ghi nhận mức hủy khoảng 28%.



