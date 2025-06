Khắc phục gần 2.500 tỷ, vì sao ông Trịnh Văn Quyết nộp thừa 10 tỷ đồng?

Ông Trịnh Văn Quyết ở phiên sơ thẩm. Ảnh: HA

Mới đây, luật sư của ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC, cho biết thân chủ vừa được vợ nộp khắc phục thêm 1.400 tỷ đồng, nâng tổng số tiền nộp lên gần 2.500 tỷ đồng, thậm chí thừa 10 tỷ đồng so với nghĩa vụ dân sự được yêu cầu.

Đây được coi là diễn biến quan trọng trước phiên phúc thẩm dự kiến diễn ra vào ngày 17/6/2025 tại TAND cấp cao Hà Nội, kéo dài trong 5 ngày. Tại phiên tòa này, ông Trịnh Văn Quyết cùng 2 em gái (đều là các lãnh đạo, cán bộ tập đoàn thuộc hệ sinh thái FLC) dự kiến kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Trước đó, vào tháng 8/2024, ông Trịnh Văn Quyết bị tuyên phạt tổng cộng 21 năm tù, bao gồm 18 năm vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm vì thao túng chứng khoán. Ông Trịnh Văn Quyết bị cáo buộc thu lợi bất chính từ hành vi thao túng 5 mã cổ phiếu và chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng qua việc nâng khống vốn Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros (R0S). Hai em gái ông là Trịnh Thị Minh Huế (cán bộ ban kế toán Tập đoàn FLC) và Trịnh Thị Thúy Nga (Phó tổng giám đốc Công ty chứng khoán BOS) bị tòa sơ thẩm tuyên 14 năm tù và 8 năm tù.

Theo Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), có rất ít vụ án hình sự mà giai đoạn phúc thẩm bị cáo lại tự nguyện bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả với số tiền lớn như vậy. Theo quy định của pháp luật, tòa phúc thẩm cũng có thể sửa bản án sơ thẩm, giữ nguyên bản án sơ thẩm hoặc hủy bản án sơ thẩm. Đối với vụ án mà giai đoạn phúc thẩm có tình tiết mới có ý nghĩa đối với giải quyết vụ án, trong đó có việc bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả sẽ là một trong những căn cứ quan trọng để tiến hành xem xét sửa bản án sơ thẩm theo hướng giảm nhẹ một phần hình phạt với bị cáo.

Liệu gia đình ông Trịnh Văn Quyết có được trả lại tiền thừa?

Ông Trịnh Văn Quyết vừa được vợ nộp khắc phục thêm 1.400 tỷ đồng, nâng tổng số tiền nộp lên gần 2.500 tỷ đồng, thừa 10 tỷ đồng so với nghĩa vụ dân sự được yêu cầu. Ảnh: HA

Báo Dân trí dẫn một nguồn tin từ Cục Thi hành án dân sự Hà Nội cho biết, việc nộp thừa tiền so với án sơ thẩm như trường hợp của gia đình ông Trịnh Văn Quyết không phải hiếm gặp. Việc này chủ yếu để thể hiện thái độ khắc phục hậu quả vụ án và làm căn cứ để xin giảm nhẹ trách nhiệm tại phiên tòa phúc thẩm.

Vậy, trường hợp tòa phúc thẩm tuyên số tiền mà ba anh em ông Trịnh Văn Quyết phải bồi thường dân sự ít hơn số tiền đã nộp, quy trình hoàn trả tiền thừa sẽ như thế nào?

Trên thực tế, đại diện cơ quan thi hành án nói sẽ áp dụng theo Điều 126 Luật Thi hành án dân sự về trả lại tiền, tài sản tạm giữ cho đương sự. Cụ thể, thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định trả lại tiền, tài sản tạm giữ trong trường hợp bản án, quyết định tuyên trả lại tài sản cho đương sự. Hơn nữa, trường hợp người được trả lại tiền, tài sản tạm giữ đồng thời là người phải thi hành nghĩa vụ trả tiền không tự nguyện thi hành án thì chấp hành viên xử lý tiền, tài sản đó để thi hành án.

Sau khi có quyết định trả lại tiền, tài sản tạm giữ, chấp hành viên sẽ thông báo cho đương sự thời gian, địa điểm nhận lại tiền, tài sản. Khi hết thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được thông báo, mà đương sự không đến nhận tiền thì chấp hành viên sẽ gửi số tiền đó theo hình thức tiết kiệm không kỳ hạn và thông báo cho đương sự.

Theo luật, khi hết thời hạn 3 tháng, kể từ ngày được thông báo nhưng đương sự không đến nhận tài sản mà không có lý do chính đáng, chấp hành viên xử lý tài sản theo quy định tại các điều 98, 99 và 101 của Luật Thi hành án dân sự và gửi số tiền thu được theo hình thức tiết kiệm không kỳ hạn và thông báo cho đương sự.

Khi hết thời hạn 5 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật mà đương sự vẫn không đến nhận số tiền đã được gửi tiết kiệm, đồng thời cũng không có lý do chính đáng, thì cơ quan thi hành án dân sự làm thủ tục sung quỹ nhà nước.

Hiện tại, toàn bộ số tiền khắc phục hậu quả vụ án trên đang được tạm giữ tại Cục Thi hành án dân sự Hà Nội. Theo đó, cơ quan này sẽ tổ chức thi hành án, hoàn trả tiền cho các bị hại sau khi bản án phúc thẩm được ban hành.

Trước đó, tại phiên tòa phúc thẩm hồi cuối tháng 3/2025 phải tạm hoãn do ông Trịnh Văn Quyết được xác định đang điều trị tại Khoa Lao - Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), với chẩn đoán bệnh lao phổi, dị ứng thuốc lao, tăng huyết áp, suy tim độ 3, tăng áp lực động mạch phổi, viêm gan dị ứng, viêm dạ dày, rối loạn lo âu... tiền sử do hút thuốc lá, uống rượu nhiều năm. Theo đó, Bệnh viện 19-8 đã hội chẩn với chuyên gia tim mạch và kết luận ông Trịnh Văn Quyết có nhiều bệnh, nguy cơ tử vong cao, cần theo dõi sát và điều trị lâu dài.