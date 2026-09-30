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Khắc phục 108 tỷ đồng, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến có được giảm án?

Hoàng An
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Sau khi bị phạt 6 năm tù, bà Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) kháng cáo xin hưởng án treo và xin giảm nhẹ trách nhiệm bồi thường. Tại phiên phúc thẩm, Viện Kiểm sát đã đề nghị giảm cho bà Tiến 6 tháng tù và ghi nhận bà khắc phục xong 108 tỷ đồng.

Chiều nay (30/9), Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội sẽ tuyên án phúc thẩm với bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 đồng phạm liên quan đến cáo buộc gây thất thoát hơn 803 tỷ đồng tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức.

Diễn biến phúc thẩm cho thấy, bà Tiến có đơn xin xét xử vắng mặt do điều trị bệnh; các tài liệu gửi đến Tòa thể hiện bà đã khắc phục xong toàn bộ số tiền 108 tỷ đồng mà Tòa sơ thẩm buộc bà chịu trách nhiệm.

Cựu Bộ trưởng được Viện Kiểm sát đề nghị giảm 6 tháng tù giam (cấp sơ thẩm tuyên bà 6 năm tù tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí).

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Bà Nguyễn Thị Kim Tiến tại phiên tòa sơ thẩm.

Ngoài bà Tiến, Tòa cũng ghi nhận bị cáo Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sao Nam Sông Hồng) khắc phục xong 2 triệu USD tiền "chạy tội" đã chiếm đoạt của nhóm bà Tiến. Ông Thiêm được đề nghị giảm 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trái ngược với trường hợp bà Tiến và ông Thiêm, bị cáo Nguyễn Doãn Tú (cựu Phó Vụ trưởng Vụ trang thiết bị công trình y tế, Bộ Y tế) bị buộc khắc hơn 19 tỷ đồng. Phiên phúc thẩm ghi nhận ông hoàn thành nghĩa vụ, do bệnh nền ông xin xử vắng mặt. Viện Kiểm sát cấp phúc thẩm không đề nghị giảm án cho ông với lý do cấp sơ thẩm đã phạt ông mức án quá nhẹ, chỉ 3 năm tù.

Bên cạnh ông Tú, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Tòa không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, kiêm quản lý điều hành Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế); Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm, Bộ Y tế); Nguyễn Kim Trung (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm); Lê Văn Cư (cựu Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng)...

Về dân sự, Viện Kiểm sát cho hay, tại phiên phúc thẩm ghi nhận tổng số tiền các bị cáo nộp thêm là 146 tỷ đồng. Hiện còn 574 tỷ đồng, tương đương khoảng 80% thiệt hại, chưa được khắc phục.

Viện Kiểm sát cho rằng thiệt hại do hành vi sai phạm của các bị cáo gây ra nên đề nghị miễn, giảm nghĩa vụ khắc phục là không có căn cứ.

Theo Viện Kiểm sát, bà Tiến cung cấp thêm nhiều tài liệu, đơn xin giảm nhẹ của đồng nghiệp, cán bộ y tế và xác nhận liên quan gia đình có công với cách mạng. Viện Kiểm sát ghi nhận đây là những tình tiết mới nhưng Điều 65 Bộ luật Hình sự quy định người được hưởng án treo phải bị phạt tù không quá 3 năm, trong khi bà Tiến đang chịu mức án 6 năm. Theo đó, Viện Kiểm sát cho rằng, bà Tiến không đủ điều kiện để hưởng án treo.

Tags

Nguyễn Thị Kim Tiến

Bộ Y tế

Bệnh viện Bạch Mai

Bệnh viện Việt Đức

Lê Thanh Thiêm

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