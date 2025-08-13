Khả Ngân, Quách Ngọc Tuyên, Long Đẹp Trai tham gia casting "Trại buôn người"

Mới đây, bộ phim "Trại buôn người" đã thu hút hơn 1000 người đến casting phim trong đó có cả những người nổi tiếng, diễn viên chuyên nghiệp như: Quách Ngọc Ngoan, Quách Ngọc Tuyên, NSUT Tuyết Thu, Ngọc Tưởng, Long Đẹp Trai, Khả Ngân, Hoàng Kim Ngọc, Võ Đình Hiếu, á hậu Minh Kiên, Steven Nguyễn, Sĩ Toàn, Trịnh Thảo...



Theo ban tổ chức chia sẻ thì đây không chỉ là một buổi casting thông thường mà là một cuộc thử thách cam go, một mô hình sinh tồn có một không hai, mở ra một chương mới cho thể loại phim hành động – tội phạm – xã hội tại Việt Nam.

Hơn 1.000 người đến casting trong ngày.

Bộ phim được chỉ đạo bởi đạo diễn Toni Dương Bảo Anh và biên kịch chính là nhà sản xuất Mèo Bích Trang. "Trại buôn người" được nhà sản xuất định vị không chỉ là một bộ phim giải trí mà gióng lên hồi chuông về thực trạng buôn người đang diễn ra ở các khu vực giáp biên.

Điểm nhấn đầu tiên của buổi casting là trò chơi dân gian "Mèo vờn chuột" được nâng tầm thành một trải nghiệm sống còn. Trong một không gian được dàn dựng như một bãi tập luyện khắc nghiệt, các thí sinh hóa thân thành "những con chuột" và phải tìm cách thoát khỏi sự truy sát của "những con mèo" – những người đóng thế được đào tạo chuyên nghiệp.

Cảnh tượng diễn ra vô cùng kịch tính. Các "con chuột" phải vận dụng toàn bộ thể lực, sự nhanh nhẹn, và khả năng ứng biến để tồn tại. Trò chơi không chỉ kiểm tra phản xạ hay sức bền, mà còn là bài test tâm lý cực kỳ hiệu quả. Khi đối mặt với sự truy đuổi không ngừng, bản năng sinh tồn trỗi dậy, cảm xúc sợ hãi, quyết tâm chiến đấu hay sự tuyệt vọng đều được bộc lộ một cách chân thật nhất. Ban giám khảo và khán giả được chứng kiến một cuộc chiến không khoan nhượng, nơi diễn viên không còn là diễn viên mà thực sự trở thành nhân vật của mình.

Nhiều người nổi tiếng, diễn viên chuyên nghiệp đến casting phim.

Sau cuộc rượt đuổi căng thẳng, các thí sinh tiếp tục đối mặt với một thử thách khác: Đối kháng Boxing 1:1 với các huấn luyện viên chuyên nghiệp. Đây là một bài test thể lực và ý chí vô cùng khắc nghiệt. Trong vòng 90 giây ngắn ngủi, mỗi người phải trụ vững, phản đòn và giữ vững tinh thần chiến đấu liên tục.

Hình ảnh cho thấy sự quyết liệt của vòng thi này. Khu vực thi đấu được dựng như một võ đài chuyên nghiệp, nơi mỗi cú đấm, mỗi đòn phản công đều là bài kiểm tra khả năng hành động, sự phản ứng nhanh nhạy và "khí chất" nhân vật trong điều kiện áp lực cao. Nó cho thấy, để kể một câu chuyện về sự đấu tranh, người diễn viên phải thực sự hiểu và cảm nhận được sự đau đớn, mệt mỏi và kiên cường của nhân vật.

Để đánh giá một dàn thí sinh đông đảo và đầy tài năng như vậy, ban tổ chức đã quy tụ một hội đồng giám khảo và khách mời danh tiếng, có sự am hiểu sâu sắc về điện ảnh và thực tế. Sự xuất hiện của đạo diễn Hoàng Nam, đạo diễn Cường Ngô bay thẳng từ Mỹ về đã mang đến cái nhìn tinh tế và chuẩn mực điện ảnh. Tuy nhiên, điều làm nên giá trị đặc biệt cho buổi casting chính là sự góp mặt của Phong Bụi và Nhân Gà Vlog – hai chiến binh thầm lặng đã và đang thực hiện các chiến dịch giải cứu nạn nhân buôn người ngoài đời thật.

Cùng với đó là các chuyên gia hành động hàng đầu như đạo diễn Nguyễn Quốc Thịnh với 40 năm kinh nghiệm, đạo diễn Dương Minh Chiến (Action C), và sự hiện diện của Thượng tá Trường Giang – đại diện Điện ảnh Công an Nhân dân, đã củng cố thêm niềm tin vào chất lượng chuyên môn và tính chân thực của bộ phim.

Diễn viên Quách Ngọc Tuyên, đạo diễn và nhà sản xuất.

Tại buổi casting, nhà sản xuất Mèo Bích Trang và đạo diễn Toni Dương Bảo Anh đã có những chia sẻ đầy cảm xúc. "Chúng tôi không đi tìm ngôi sao. Chúng tôi đi tìm 500 con người có khả năng sống thật, chiến đấu thật và cùng chúng tôi kể câu chuyện thật, thật nhất có thể", đạo diễn Toni Dương Bảo Anh khẳng định.

Nhà sản xuất Mèo Bích Trang cũng nhấn mạnh: "Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng sự kiện này để PR phim. Nhưng khi hơn 1.000 con người tự nguyện đến, chúng tôi hiểu có hàng trăm người sẵn sàng cùng kể một câu chuyện đúng. Và chúng tôi sẽ tìm đủ cho mình 500 người – là 500 mảnh ghép, cùng chúng tôi hoàn thiện bộ phim này". "Trại buôn người" dự kiến ra rạp vào quý 1.2026.