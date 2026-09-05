Khả Ngân bị bắt gặp với Nhan Phúc Vinh ở Hội An, đã dắt "chồng yêu" ra mắt hội bạn vào thời điểm không ngờ

Soi kỹ mới thấy hint của Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh rõ mồn một thế này.

Sau khi Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân chính thức công khai chuyện tình cảm, những khoảnh khắc tưởng như rất bình thường của cả hai trong quá khứ bất ngờ được cư dân mạng "đào lại".

Mới đây, trên mạng xã hội, một tài khoản chia sẻ từng bắt gặp Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh cùng một nhóm bạn tại Hội An. Người này cho biết ban đầu chỉ chú ý đến Khả Ngân và những người đi cùng, bởi cả nhóm xuất hiện khá đông nên không nghĩ nhiều về mối quan hệ giữa nữ diễn viên và nam diễn viên. Thông tin này lập tức khiến dân tình quay lại "soi" những bài đăng cũ của Khả Ngân. Và rồi một chi tiết khá thú vị được tìm thấy.

Trong một bài đăng nhân dịp sinh nhật, Khả Ngân từng chia sẻ loạt hình ảnh trong chuyến du lịch Hội An cùng hội bạn. Cả nhóm nghỉ tại một resort, cùng nhau tận hưởng những ngày vui vẻ bên nhau. Đáng nói, trong số những hình ảnh được nữ diễn viên đăng tải có cả khoảnh khắc ghi lại phần quà chào đón mà khu nghỉ dưỡng chuẩn bị cho nhóm.

Hình Nhan Phúc Vinh trong bức ảnh welcome của khách sạn chuẩn bị

Trên tấm thiệp welcome được đặt cùng quà và đồ ăn, hình ảnh Nhan Phúc Vinh bất ngờ xuất hiện cùng các thành viên trong hội. Chi tiết này vốn nằm ngay trong bài đăng của Khả Ngân từ trước nhưng ở thời điểm đó gần như chẳng ai đặt câu hỏi về sự xuất hiện của nam diễn viên.

Chưa dừng lại ở đó, một bức ảnh khác trong loạt ảnh Hội An của Khả Ngân cũng khiến dân tình thích thú. Nữ diễn viên từng đăng khoảnh khắc đi dạo trên phố cổ cùng một người đàn ông diện nguyên cây đồ trắng. Người này đi ngay phía trước Khả Ngân và một người bạn, vóc dáng từ phía sau được nhận xét có nhiều điểm tương đồng với Nhan Phúc Vinh.

khi đặt cạnh thông tin từ người từng bắt gặp cặp đôi ở Hội An và những hình ảnh có sự xuất hiện của nam diễn viên trong chuyến đi, chi tiết này càng khiến dân mạng rôm rả.

Khả Ngân công khai bức ảnh đi dạo phố ở Hội An cùng Nhan Phúc Vinh, tuy nhiên lúc đó cư dân mạng không nhận ra hint này

Có thể thấy, Khả Ngân dường như chẳng hề giấu việc Nhan Phúc Vinh xuất hiện trong những hoạt động cùng hội bạn. Chỉ là khi ấy, mọi thứ được đặt trong bối cảnh một nhóm bạn thân đi du lịch nên chẳng ai nghĩ rằng giữa hai người lại tồn tại một mối quan hệ tình cảm.

Trước khi chính thức công khai, Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh đều nổi tiếng kín đáo trong chuyện đời tư. Cả hai từng xuất hiện chung trong những cuộc tụ họp bạn bè, những buổi chạy bộ theo nhóm hay tại các sự kiện giải trí nhưng gần như chưa bao giờ trực tiếp nói về mối quan hệ. Vì thế, việc Nhan Phúc Vinh bất ngờ thông báo cầu hôn thành công đã khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng.

Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh đều cực kín tiếng trong suốt thời gian bên nhau

Những ngày gần đây, Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh liên tục chiếm sóng mạng xã hội sau khi bất ngờ công khai chuyện tình cảm và màn cầu hôn. Độ đầu tư của Nhan Phúc Vinh dành cho cột mốc quan trọng với Khả Ngân khiến không ít người phải xuýt xoa.

Theo đó, trên trang cá nhân, Khả Ngân đăng tải clip đập hộp những món quà được Nhan Phúc Vinh chuẩn bị. Trong đó, gây chú ý nhất là chiếc Hermès Kelly màu đen trên thị trường có giá khoảng 600 triệu đồng, tùy thuộc vào kích thước, chất liệu và tình trạng. Món quà còn lại là Cartier LOVE Bracelet, Medium Model có giá khoảng 185 triệu đồng. Cộng thêm chiếc nhẫn cầu hôn cùng chi phí cho màn cầu hôn được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng, dân tình ước tính số tiền Nhan Phúc Vinh bỏ ra để đánh dấu cột mốc đặc biệt với Khả Ngân có thể xấp xỉ 1 tỷ đồng.

Trước màn chịu chi của Nhan Phúc Vinh, nhiều bạn bè nam diễn viên bình luận trêu ghẹo. Nam diễn viên lập tức có câu trả lời khiến dân tình thích thú: "Cũng tại dành dụm bao năm không biết xài vào đâu, chứ em đâu có nhu cầu xài gì ngoài xe đạp với mấy đôi giày chạy bộ, mà giày thì được hãng tặng nữa chứ".

Nhan Phúc Vinh chi tiền tỷ để cầu hôn Khả Ngân

Ảnh: IGNV