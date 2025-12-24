HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Kết thúc điều tra, đề nghị truy tố Lê Trung Khoa

Minh Tuệ |

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an kết thúc điều tra vụ án liên quan bị can Lê Trung Khoa, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị truy tố.

Ngày 7/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ban hành bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 24/BKL-ANĐT-P3 đối với vụ án Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kết thúc điều tra vụ Lê Trung Khoa: Đề nghị truy tố theo quy định pháp luật - Ảnh 1.

Bị can Lê Trung Khoa.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị truy tố bị can Lê Trung Khoa (sinh ngày 23/9/1971 tại Thanh Hóa; Quốc tịch Việt Nam; nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 01 ngõ 81 đường Láng, phường Đống Đa, Hà Nội) về tội "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Thông tin ban đầu về nghi phạm hành hung dã man người phụ nữ ở trung tâm Đà Nẵng
Tags

trung tâm Đà Nẵng

Lê Trung Khoa

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại