Ngày 7/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ban hành bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 24/BKL-ANĐT-P3 đối với vụ án Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bị can Lê Trung Khoa.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị truy tố bị can Lê Trung Khoa (sinh ngày 23/9/1971 tại Thanh Hóa; Quốc tịch Việt Nam; nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 01 ngõ 81 đường Láng, phường Đống Đa, Hà Nội) về tội "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.