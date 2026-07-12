Kết quả xác minh phản ánh thí sinh dùng điện thoại trong phòng thi ở Gia Lai

Sở GD&ĐT Gia Lai khẳng định thông tin tố giác một thí sinh mang điện thoại vào phòng thi để tra đáp án trong kỳ thi tốt nghiệp THPT là không có cơ sở.

Ngày 12/7, ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Gia Lai cho biết, Sở vừa có văn bản thông tin kết quả xác minh các nội dung phản ánh, thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở GD&ĐT, những ngày gần đây trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng thí sinh N.T.T. đã lén mang điện thoại vào phòng thi và sử dụng để tra đáp án các môn thi. Tuy nhiên, qua xác minh, cơ quan chức năng kết luận nội dung phản ánh này không có cơ sở.

Thông tin phản ánh gian lận thi cử ở Gia Lai đang lan truyền trên mạng xã hội là không có cơ sở.

Kết quả xác minh cho thấy, trong cả 3 buổi thi tại điểm thi Trường THPT số 1 Nguyễn Thái Học, thí sinh N.T.T (phòng thi số 184) đều ngồi ở các vị trí thuận lợi để giám thị quan sát, gồm bàn hàng đầu ở môn Toán và bàn hàng thứ ba ở môn Ngữ văn cùng môn tự chọn.

Trước mỗi buổi thi, giám thị đều phổ biến quy chế, nhắc nhở thí sinh chỉ được mang vào phòng thi các vật dụng theo quy định và thực hiện kiểm tra theo quy chế. Trong suốt quá trình coi thi, không ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy chế.

Tổ công tác cũng làm việc với 18 thí sinh cùng phòng thi. Tất cả đều xác nhận không phát hiện thí sinh N.T.T sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử trong cả 3 buổi thi.

Làm việc với cơ quan chức năng, em N.T.T khẳng định không mang, không sử dụng bất kỳ thiết bị điện tử nào không được phép trong phòng thi, đồng thời cho biết thông tin lan truyền trên mạng xã hội đã ảnh hưởng đến danh dự của bản thân, gia đình và nhà trường.

Sở GD&ĐT Gia Lai cho biết, trong thời gian diễn ra kỳ thi, tại điểm thi Trường PTDTNT THCS và THPT Vân Canh cũng như điểm thi Trường THPT số 1 Nguyễn Thái Học không ghi nhận trường hợp thí sinh vi phạm quy chế, không phát sinh phản ánh hay tố cáo liên quan đến vi phạm quy chế thi.

Qua kiểm tra, xác minh, Sở GD&ĐT khẳng định các nội dung lan truyền trên mạng xã hội đều không đúng sự thật và không có cơ sở.

Như Báo Điện tử VTC News thông tin, một người dùng mạng xã hội chia sẻ thông tin cho rằng thí sinh N.T.T (Lớp 12A10, Trường THPT Số 1 Nguyễn Thái Học) có dấu hiệu gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

“ Kính gửi Bộ GD&ĐT. Em là học sinh tại cụm thi của trường THPT Số 1 Nguyễn Thái Học tại tỉnh Gia Lai. Hôm nay em viết tâm thư này để tố cáo về việc gian lận của bạn N.T.T. học sinh lớp 12A10. Tại điểm thi bạn T. lén lút đưa điện thoại thông minh vào phòng và sử dụng để tra đáp án các môn thi.

Vì trong phòng thi nên em không thể lưu trữ được bằng chứng ạ nhưng có các bạn trong phòng làm chứng. Mong Bộ GD&ĐT điều tra, rà soát và làm rõ để kỳ thi THPT 2026 được minh bạch hơn”, tài khoản trên chia sẻ.

Dữ liệu cho thấy điểm thi của thí sinh N.T.T. đạt tổng 26,75 điểm. Trong đó môn Toán 9,75; Ngữ văn 7,5; Tiếng Anh 9,5.

Theo Ban giám hiệu Trường THPT Số 1 Nguyễn Thái Học, nhà trường có báo cáo sơ bộ về vấn đề trên và thành thích học tập của em N.T.T. qua các năm lên Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai.