Kết quả xác minh ban đầu vụ đánh phụ nữ trong quán ăn khuya ở Gia Lai

Đức Anh |

Liên quan đến vụ nam thanh niên đánh người phụ nữ trong quán ăn khuya ở Gia Lai, cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Sáng 8-4, nguồn tin riêng của phóng viên Báo Người Lao Động cho biết cơ quan Công an đã có kết quả xác minh ban đầu về vụ việc nam thanh niên chửi bới, đánh người phụ nữ lớn tuổi trong quán ăn khuya ở phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

Clip ghi lại hình ảnh 1 thanh niên đánh người phụ nữ đang phục vụ tại quán ăn khuya

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng 7-4 tại một quán ăn khuya nằm trên vỉa hè đường Hoàng Văn Thụ, phường Quy Nhơn Nam.

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do trong quá trình phục vụ, giữa thực khách là ông N.V.Y (SN 1991, ngụ tại địa phương) và người phục vụ quán là bà X. (61 tuổi, ngụ tại địa phương) xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến cãi vã.

Sau đó, ông N.V.Y bê chồng ghế nhựa ném mạnh về phía cụ bà. Không dừng lại, ông Y. còn có hành vi nhổ nước bọt, chửi bới, đe dọa và tấn công vào vùng đầu và cơ thể nạn nhân.

Chỉ đến khi một người trong nhóm đứng ra can ngăn, hành vi bạo lực mới chấm dứt.

Theo cơ quan Công an, sau khi xảy ra vụ việc, nạn nhân X. bị thương tích nhẹ, hiện vẫn tỉnh táo, sức khỏe ổn định. Hiện Công an phường Quy Nhơn Nam đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Liên quan đến vụ việc này, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Nam đã chỉ đạo Công an phường nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ danh tính những người liên quan, đặc biệt là đối tượng có hành vi chửi bới, xúc phạm và tấn công người phụ nữ lớn tuổi, để xử lý theo quy định pháp luật.

Kết quả xác minh ban đầu vụ đánh phụ nữ trong quán ăn khuya ở Gia Lai - Ảnh 1.

Người phụ nữ lớn tuổi bị thương tích nhẹ sau khi bị nam thanh niên đánh

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, tối 7-4, mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn video ghi lại cảnh một nhóm 3 thanh niên ngồi ăn uống tại một quán vỉa hè trên đường Hoàng Văn Thụ. Trong lúc ăn uống, một nam thanh niên xảy ra mâu thuẫn với người phụ nữ phục vụ tại quán, dẫn đến sự việc như trên.

Sự việc ngay sau đó đã gây phẫn nộ trong dư luận. Hàng nghìn lượt chia sẻ cùng hàng chục nghìn bình luận trên các nền tảng mạng xã hội đã lên án gay gắt hành vi của người đàn ông với phụ nữ lớn tuổi.

