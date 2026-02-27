CLIP: Nam thanh niên lái ô tô tông nhiều người trước bến xe liên tỉnh Đà Lạt sau cuộc ẩu đả

Ngày 27-2, thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cho biết liên quan đến vụ ô tô lao vào nhiều người tại cây xăng trước Bến xe liên tỉnh Đà Lạt vào chiều 25-2, lực lượng chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn và test ma tuý đối với tài xế Trần Văn Quốc (26 tuổi, ngụ phường Lâm Viên – Đà Lạt).



Theo đó, trước khi lái xe tông vào đám đông, trưa 25-2, Quốc đã uống rượu. Kết quả kiểm tra, nam thanh niên này có nồng độ cồn ở mức 0,238mg/l khí thở, âm tính với ma túy.

Cơ quan công an đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Quốc để điều tra hành vi "gây rối trật tự công cộng". Vụ việc Quốc lao xe vào cây xăng trước Bến xe liên tỉnh Đà Lạt khiến 7 người bị thương nhưng may mắn không có thương tích nghiêm trọng.

Hình ảnh khi Quốc lao xe vào cây xăng trước Bến xe liên tỉnh Đà Lạt.

Kết quả điều tra ban đầu, trưa 25-2, Quốc có uống rượu rồi điều khiển xe máy về. Trên đường Hoàng Diệu, xe trung chuyển của hãng Phường Trang do tài xế H.D.M. (43 tuổi, ngụ phường Xuân Hương – Đà Lạt) điều khiển tấp vào lề đón khách khiến Quốc giật mình và ngã ra đường.

Quốc lái xe máy chặn đầu ô tô rồi chửi bới và đánh ông M. rồi bỏ đi. Vẫn tức tối, nam thanh niên này lái ô tô ra Bến xe liên tỉnh Đà Lạt để tìm ông M. Tại đây, Quốc điều khiển ô tô chạy lòng vòng ở bến xe tìm ông M. rồi xảy ra va chạm với một số người và được can ngăn.

Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đã bắt giữ khẩn cấp đối với Quốc. Ảnh: Công an cung cấp.

Tuy nhiên khi vào được ô tô, Quốc đạp ga lao vào nhiều người đang đứng trong cây xăng trước bến xe khiến 7 người bị thương nhưng may mắn không có thương tích nguy hiểm tính mạng. Toàn bộ vụ việc được một số người quay clip và đăng tải trên mạng xã hội.

Sau đó, Quốc điều khiển ô tô màu trắng bỏ chạy nhưng bị lực lượng chức năng bắt giữ.