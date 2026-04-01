Kết quả kiểm tra chất kích thích, nồng độ cồn của nữ tài xế ô tô gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội

Hiện trường vụ tai nạn.

Liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn nhiều ô tô, xe máy trên phố Doãn Kế Thiện (phường Phú Diễn, TP Hà Nội), cơ quan Công an đã kiểm tra nồng độ cồn, chất kích thích đối với nữ tài xế ô tô gây tai nạn là L.T.T (SN 1993, trú tại Hà Nội) và các tài xế liên quan.

Qua kiểm tra, các lái xe đều không có nồng độ cồn, không có chất ma túy.

Như tin đã đưa, khoảng 18h58 ngày 13/4, chị L.T.T điều khiển ô tô mang BKS 30L-221.20 di chuyển trên phố Doãn Kế Thiện hướng về phố Trần Vỹ, khi đến trước số nhà 52 phố Doãn Kế Thiện, đã va chạm với 2 xe máy.

Tiếp đó, ô tô của người phụ nữ đã húc vào đuôi xe tải mang BKS 29H-746.XX, và va chạm với ô tô BKS 30E-393.XX đi ngược chiều.

Sau vụ tai nạn, nữ tài xế có biểu hiện hoảng loạn, hơn 10 phút sau mới xuống xe. Vụ tai nạn khiến 1 người đi xe máy bị thương.

Tiếp nhận tin báo, cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) có mặt tại hiện trường phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết vụ việc.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.