Kết quả đánh giá an toàn của Suzuki Fronx gây bất ngờ: Hãng xác nhận đang xem xét, xe tại Việt Nam có thể không ảnh hưởng

Suzuki Fronx trong bài thử nghiệm va chạm của ANCAP. Ảnh: ANACAP

Suzuki Fronx đang được bán tại một số thị trường như Australia và New Zealand, vừa nhận kết quả đánh giá an toàn ở mức 1 sao từ ANCAP (Chương trình đánh giá xe tại Australasia). Đây là mức xếp hạng thấp nếu đặt trong bối cảnh nhiều mẫu xe mới hiện nay thường đạt 4 hoặc 5 sao an toàn.

Theo ANCAP, nguyên nhân chính dẫn đến kết quả này xuất phát từ sự cố ở dây đai an toàn hàng ghế sau trong bài thử nghiệm va chạm trực diện toàn bộ chiều rộng. Trong quá trình thử nghiệm, bộ cuộn dây đai không hoạt động đúng như thiết kế, khiến dây đai không giữ được hình nộm thử nghiệm. Điều này dẫn đến việc hành khách giả định ở hàng ghế sau bị đẩy mạnh về phía trước và va vào ghế trước, làm tăng nguy cơ chấn thương nếu xảy ra trong tình huống thực tế.

Kết cấu thân xe Fronx khi xảy ra va chạm trực diện. Ảnh: ANCAP

Ngoài vấn đề dây đai, các chỉ số bảo vệ người ngồi trên Suzuki Fronx cũng không được đánh giá cao. Lực tác động lên đầu, cổ và ngực của hình nộm trong một số bài thử vượt mức được coi là an toàn. Đặc biệt, ở bài kiểm tra va chạm chính diện, mẫu xe này gần như không đạt điểm trước khi xảy ra sự cố liên quan đến dây đai an toàn.

Sau khi công bố kết quả, ANCAP đưa ra khuyến cáo tạm thời không nên sử dụng hàng ghế sau cho đến khi nguyên nhân được xác định và có biện pháp khắc phục cụ thể. Tại New Zealand, Suzuki đã tạm dừng việc bán Fronx để phục vụ quá trình kiểm tra. Trong khi đó, Suzuki Australia cho biết đang phối hợp với tập đoàn Suzuki tại Nhật Bản để điều tra và đánh giá lại vấn đề.

Hàng ghế sau Suzuki Fronx, khu vực được ANCAP lưu ý về an toàn. Ảnh: ANCAP

Phía Suzuki cho biết Fronx vẫn đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn tối thiểu theo quy định pháp luật tại các thị trường đang phân phối. Đồng thời, hãng nhấn mạnh ANCAP là chương trình đánh giá độc lập và không phải là yêu cầu bắt buộc để xe được bán ra. Tuy vậy, Suzuki cũng xác nhận đang xem xét nghiêm túc kết quả thử nghiệm và sẽ công bố thông tin tiếp theo khi có kết luận chính thức.

Với người tiêu dùng Việt Nam, thông tin này mang tính tham khảo khi theo dõi các mẫu xe mới trên thị trường quốc tế. Trong bối cảnh nhiều mẫu CUV cỡ nhỏ hiện nay được trang bị ngày càng đầy đủ các tính năng an toàn, kết quả đánh giá từ các tổ chức độc lập như ANCAP vẫn là một yếu tố được nhiều người mua quan tâm khi cân nhắc lựa chọn xe.